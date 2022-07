María Alejandra Torres: «Los pacientes covid ya no tienen una expresión tan grave de la patología»

¿Cómo están gestionando ahora mismo la presión asistencial en el complejo ante el incremento de los ingresos de pacientes positivos?

En concreto, fue a mitad de junio cuando empezamos a apreciar un aumento de la presión hospitalaria. En nuestro caso, hemos tenido dos plantas ocupadas por pacientes con covid desde que terminó la sexta ola. Ahora bien, cuando comenzaron a llegar más enfermos, fue necesario incrementar el número de camas destinadas a su atención. Actualmente tenemos cuatro plantas habilitadas: la séptima y la octava del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias y la 11 sur y la 6 norte del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, si bien es muy probable que cerremos ya la 11 sur. Y es que, a pesar de que la tendencia continúa siendo ascendente, el incremento se ha moderado un poco en las últimas dos semanas. Por otro lado, hay que señalar que en verano disminuye la presión asistencial en el servicio de Urgencias, lo que nos ha permitido enfrentarnos a la situación sin tener que suspender ninguna actividad por tener que atender a pacientes positivos.

¿Cuál es el escenario de la UMI del Insular?

Los últimos datos reflejan que hay 13 pacientes afectados por la infección en el área de críticos. Por suerte, en los últimos días ha habido una mejoría.

¿Se ha registrado un aumento de las bajas por covid entre el personal sanitario?

Desde noviembre hasta ahora se han contagiado más de 3.000 trabajadores, un hecho que va de la mano de la alta incidencia que se ha registrado y que continúa registrándose. En realidad, este patrón se ha repetido a lo largo de toda la crisis sanitaria, ya que cuando aumenta la incidencia acumulada entre la población, también lo hace entre los empleados del complejo. Por suerte, no hemos llegado a tener el nivel de contagios que hubo entre diciembre y febrero, pero sí que han ido incrementando desde junio. Ahora, parece que la curva está empezando a contenerse.

Teniendo en cuenta que gran parte de los profesionales está disfrutando de sus vacaciones de verano, ¿cómo se están enfrentando al conflicto?

Se ha renovado el contrato de todo el personal que teníamos contratado desde el año pasado para hacer frente a la pandemia. Además, contamos con efectivos para cubrir las vacaciones de los profesionales y poder satisfacer los mínimos exigidos.

A su juicio, ¿cuál ha sido la situación más complicada para el complejo en esta crisis sanitaria?

Ha habido dos momentos especialmente críticos. El primero fue en 2020, cuando tuvimos que enfrentarnos a una enfermedad desconocida que estaba golpeando con fuerza al resto del territorio nacional, especialmente a Madrid y Barcelona, además de a otros países europeos como Italia. Esto implicó vivir con mucha incertidumbre y diseñar circuitos en un tiempo récord para poder estar preparados para lo que pudiera venir. El segundo punto más crítico fue, sin duda, la sexta ola. De hecho, el Chuimi fue el centro que más presión soportó en la comunidad autónoma. Llegamos a tener hasta ocho plantas dedicadas a la atención al covid. También teníamos a una parte del personal contagiado, lo que nos limitaba los recursos humanos. A esto hay que sumar el hecho de convivir con la tensión, pues hubo que suspender cirugías y mantener solo las oncológicas y las urgentes. Esos momentos fueron muy estresantes, pero pudimos salir adelante gracias al esfuerzo de toda la plantilla. Sin los trabajadores, hubiera sido imposible sobrellevar la situación.

¿El alivio de la presión en el servicio de Urgencias puede responder también a un cambio en el perfil de los pacientes Covid?

Estamos observando que los pacientes que acuden por covid ya no tienen una expresión tan grave de la patología. Esto empezó a producirse desde la sexta ola, cuando alcanzamos altas tasas de cobertura vacunal y comenzó a circular la variante ómicron. De hecho, ha habido una menor proporción de pacientes en unidades críticas con respecto al total de ingresados. Esto, por supuesto, hace que también disminuya la presión en el área de Urgencias.

¿Le preocupa la realidad que se está viviendo tanto en la sociedad como en el propio complejo?

Cada vez que observamos que empieza a aumentar el número de ingresos, vivimos con preocupación. No obstante, lo que nos inquieta ahora mismo no es la atención al covid, ya que hemos aprendido mucho de la enfermedad, contamos con herramientas eficaces y la gravedad ha disminuido, sino que cuando la presión crece, nuestros esfuerzos se tienen que dirigir hacia esto y restamos atención al resto de patologías.

¿Considera que el complejo cuenta con los recursos suficientes para enfrentarse a una ola de ingresos aún más agresiva?

En estos momentos, sí. El complejo está asumiendo el incremento de los ingresos y todavía tenemos muchísimo margen para aguantar. No sé lo que puede suceder en el futuro, pero, si las cifras se disparan, pondremos todos los recursos sobre la mesa y los aumentaremos si es necesario. Además, trabajaríamos en conjunto con el resto de niveles asistenciales.

¿Qué ha aprendido de esta crisis sanitaria?

En primer lugar, que somos más vulnerables de lo que creemos. A veces, tenemos cierto tinte de soberbia y pensamos que estamos por encima de lo que nos puede pasar, pero la vida cambia de un momento a otro. Particularmente, pienso que antes de la pandemia no éramos conscientes de esto. Por otra parte, me he dado cuenta de que los seres humanos tenemos una gran capacidad de adaptación y que nuestro instinto de supervivencia es el que hace posible que nos enfrentemos a todas las dificultades que vayan aconteciendo.