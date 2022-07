El Programa Fulbright se lleva a dos universitarias isleñas hasta EE UU

Dos de las siete becas de estudios predoctorales concedidas por el Programa Fulbright para toda España han ido a parar a dos universitarias isleñas, las dos de la Universidad de La Laguna (ULL).

Helena Cortina y Liliana Jamarillo son las dos estudiantes que han logrado hacerse con una de estas competitivas becas abiertas a doctorandos en cualquier universidad española y que les permitirán llevar a cabo proyectos de investigación predoctoral en Estados Unidos (EE UU).

Ambas cuentan con cartas de invitación de una institución americana para realizar allí sus investigaciones, y que es un requisito imprescindible para hacerse con una de estas becas. El Programa Fulbright es uno de los más potentes instrumentos de diplomacia pública conocidos y en 2014 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.

Ayuda a víctimas

Helena Cortina Fernández tiene 26 años y nació en Gran Canaria. Estudió Psicología en la ULL, el máster en Psicología Forense y Penitenciaria en la Universidad Autónoma de Madrid y otro de Mediación e Intervención Social de nuevo en la ULL. Ahora está haciendo el doctorado en la Universidad lagunera con un contrato de formación de personal investigador y compagina su tesis doctoral dando clase en el departamento de Psicología Cognitiva, Social y Organizativa.

Conoció el Programa de becas Fulbright a través de la directora de su doctorado, Ana María Martín, que también fue becaria con este sistema. La joven realiza una tesis sobre la violencia filioparental y ha decidido viajar a la Universidad de Brown durante seis meses –entre los meses de marzo y agosto del próximo año– para estudiar algunas variables psicológicas y ver cómo influye en que las personas intervengan para ayudar a las víctimas.

El objetivo es que todos esos datos sirvan luego para confeccionar campañas de prevención y concienciación. «El hecho de poder tener un contacto tan estrecho con otras universidades seguro que permite establecer relaciones para el futuro», aventura la joven psicóloga.

Helena Cortina explica que el campo de investigación de la violencia filioparental es bastante novedoso y de hecho aún no existen estudios que comparen este tema en diferentes culturas, un aspecto que ella podrá ahora analizar gracias a su estancia en la universidad estadounidense.

Estudio de la prostitución

Por su parte, Liliana Jamarillo Mestra tiene 47 años y estará en la Universidad de Florida durante un año. Viajará el próximo 5 de agosto. Jamarillo es «canaria de adopción desde hace 19 años» y aunque vive en Gran Canaria, estudia en la Universidad de La Laguna porque es la que cuenta con el programa doctoral que más se adapta a sus deseos. Jamarillo estudió Sociología en Colombia y ahora se encuentra cursando su cuarto año de doctorado en La Laguna. Ya que realiza esta investigación a tiempo parcial, estima poder terminarla en 2024.

A lo largo de toda su vida, la socióloga siempre ha tratado de participar en programas de becas que le permitan ampliar su campo de formación y establecer relaciones con expertos de todo el mundo. En el caso del Programa Fulbright, «conocía su existencia desde que vivía en Colombia y como sabía que la ULL participaba en este programa empecé a plantearme de verdad si solicitarla», relata Jamarillo, quien está realizando una propuesta de investigación sobre violencia de género.

Liliana Jamarillo explica que su trabajo versa sobre la prostitución y que en la actualidad colabora con la ONG Médicos del Mundo para realizar parte de la labor de campo de su investigación. Ahora, con la beca Fulbright que acaba de lograr podrá viajar a Estados Unidos para continuar con su labor y, además, ampliar la visión de sus estudios. Celebra que los expertos que trabajan en la Universidad de Florida se han mostrado muy interesados en su trabajo por lo que aventura que su estancia en EE UU va a ser muy fructífera.

Ya ha podido comprobar la aceptación que tiene su viaje a Florida puesto que le han ofrecido documentación y artículos con los que empezar a trabajar y celebra que tendrá la oportunidad de compartir labores de investigación con algunos de los mayores referentes a nivel internacional sobre el abolicionismo de la prostitución. «Esta estancia en Estados Unidos me abrirá puertas que hasta ahora eran inimaginables para mí porque, aunque ya he tenido contacto con diferentes investigadores, esta experiencia me va a permitir tejer una gran red para continuar trabajando», adelanta.