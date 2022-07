Rita Mendoza: «Los expertos de Canarias en Covid decidieron sin contar con enfermería»

La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas, Rita Mendoza , valora la labor que ha realizado el colectivo durante la pandemia. A su juicio, la crisis ha contribuido a visibilizar la gestión de los cuidados, pero el sistema sanitario no ha reconocido todo lo que ha aportado el gremio. Ante esto, reivindica la presencia de enfermeras en los puestos de gestión y toma de decisiones.

¿Cómo valora la actividad que ha realizado el gremio durante la crisis sanitaria?

Mi valoración es más que positiva. Creo que la sociedad ha sabido apreciar el trabajo ingente que hacen las enfermeras todos los días. Y es que, en el transcurso de la pandemia, el colectivo ha asumido el liderazgo de la protección de la población, lo que ha hecho que nuestras labores sean más palpables. Al principio, cuando no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, había enfermeras cuidando de la población en sus casas, en las plantas de hospitalización y también en las áreas de intensivos. Después llegó la mayor campaña de vacunación de nuestra historia reciente y las profesionales también estuvieron al pie del cañón para proteger a la ciudadanía lo antes posible. Nos hemos entregado en cuerpo y alma a intentar parar este virus y siento un profundo respeto por mis compañeras y por esta profesión.

¿Cree que la pandemia ha contribuido a que se reconozca la labor del colectivo?

Creo que se ha visibilizado lo que para nosotras es lo cotidiano, es decir, todo lo que tiene que ver con la gestión del cuidado. De hecho, las labores de escucha, apoyo, observación y seguimiento de los casos son parte de nuestro día a día. Sin embargo, no tengo claro que el sistema sanitario haya puesto en valor todo lo que aportamos. Desgraciadamente, todavía no contamos con enfermeras gerentes ni con directoras generales, por lo que aún no tenemos el reconocimiento que nos merecemos.

¿Ha echado de menos la presencia de profesionales de la enfermería en los comités encargados de tomar decisiones?

Por supuesto. El Comité de Expertos de Canarias en Covid no contó con el colectivo de Enfermería para tomar decisiones. Sin embargo, en la logística de los puestos de vacunación y los sistemas de rastreo, así como en la de transformar una planta en un área covid, hemos estado presentes. Por eso, reivindico que se pongan en valor nuestras funciones en la gestión y el liderazgo.

¿Considera que la pandemia ha favorecido que haya ahora enfermeras jóvenes mejor preparadas para afrontar futuras crisis?

Las enfermeras del Archipiélago no solo contamos con un nivel de formación muy alto, también somos las más jóvenes de todo el país. Más del 20% de las profesionales de las islas somos especialistas, mientras que otro 20% cuenta con un posgrado. A esto hay que sumar que las universidades canarias nos dotan de muchas competencias para poder desenvolvernos de forma óptima en nuestros puestos de trabajo, por lo que creo que es imprescindible evitar que las enfermeras abandonen Canarias para irse a trabajar a otras comunidades o países que les ofrezcan mejores condiciones de empleo.

¿Cómo ha afectado al sector los distintos embates del microorganismo?

El cansancio pesa y la fatiga pandémica también afecta a los profesionales sanitarios. Los contagios han incrementado este verano, un período en el que nos preparamos para descansar como el resto de la sociedad, pero, según los expertos, lo peor vendrá en otoño. Lo cierto es que el colectivo está cansado física y mentalmente, así que hay que cuidarlo.

¿Cuáles han sido los retos más difíciles?

Para mí, uno de los mayores retos ha sido la capacidad resiliente de adaptarnos a las necesidades de los ciudadanos en cada momento y, posteriormente, a las exigencias de la campaña de vacunación. Por otro lado, destacaría el hecho de integrar a compañeros y compañeras en servicios especializados de manera inmediata porque las circunstancias así lo requerían. La lista continúa con el acondicionamiento de los centros sociosanitarios, una tarea que se ha centrado en todo momento en evitar que el virus se cuele en estos espacios y, que si lo hace, se pueda contener fácilmente.

¿Qué han aprendido de este conflicto?

Hemos aprendido que el trabajo en equipo es imprescindible para lidiar con los obstáculos. Además, nos hemos dado cuenta de la importancia de gestionar la realidad para tener un enfoque de salud mental positiva. Por último, diría que la pandemia nos ha recordado que tenemos que librar nuestras propias batallas, ya que reconocernos y visibilizarnos no es lo mismo que conseguir que nuestras reivindicaciones tengan respuestas.

Teniendo en cuenta el nivel de incidencia, ¿qué consejos le daría a la población?

Quiero insistir en la importancia del autocuidado. Cada uno de nosotros tenemos que hacer una valoración individual para averiguar si podemos tener una situación de riesgo con respecto al covid. A pesar de que los cuadros están siendo más leves no hay que bajar la guardia, pues hay personas vulnerables que pueden acabar requiriendo ingreso hospitalario. Precisamente, este grupo de pacientes y la gente que está a su alrededor son las que deben estar más alerta y hacer uso de la mascarilla en los sitios cerrados, ventilar los espacios, tener una buena higiene de manos y fomentar todos aquellos cuidados que han llevado a Canarias a tener unos buenos resultados en esta crisis sanitaria. También es muy importante haber completado la pauta de vacunación y acudir a las futuras llamadas que vayan determinando las autoridades sanitarias.

Al margen de la pandemia, ¿cuáles diría que son las principales necesidades del colectivo?

Es imprescindible aumentar el número de plazas de manera estructurada en las plantillas orgánicas para mejorar las ratios y que se reconozcan los puestos de trabajo que se vinculan a las enfermeras especialistas. Otra de nuestras peticiones es que dentro del organigrama del Servicio Canario de la Salud se plasme una unidad de coordinación de políticas de cuidados en salud y atención a la cronicidad.

¿Cómo se está trabajando desde el Colegio para satisfacer estas metas?

Contamos con varias comisiones de trabajo e intentamos tener interlocución con la Consejería de Sanidad. Ya hemos solicitado una nueva cita con el consejero para trasladarle todas estas inquietudes, pues la última vez que nos reunimos con él fue el pasado enero. Nuestro propósito es recoger todas las necesidades del colectivo para poder hacerlas llegar a las mesas de toma de decisiones. Además, también desarrollamos nuestros propios estudios. Uno de ellos fue publicado en mayo y está centrado en la situación de la profesión. Ahora, estamos trabajando en otro que analiza los cuidados que requiere la población canaria. Para el próximo año, en cambio, la idea es proyectar cómo nos ve la sociedad. En suma, trabajamos intensamente con técnicos especialistas en los estudios que creemos que ponen de relieve la situación de la profesión y las necesidades de la ciudadanía.