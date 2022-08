Las redes sociales se han convertido desde hace unos años como el modelo de trabajo de muchos y muchas creadoras de contenido que viven gracias a plataformas como Facebook, Twitter, Instagram o Twitch.

Conocidos popularmente como 'influencers', estos conocidos y queridos rostros del mundo de internet acumulan miles de seguidores y seguidoras que quieren estar a la última de las novedades de la vida de estas personas a las que siguen al otro lado de la pantalla, de qué vestimenta van a lucir, de los consejos que les aportar para el día a día y así un largo etcétera de contenidos que hace que se cree esa llamada 'comunidad digital' en la que la interacción es esencial para seguir generando actividad entre los creadores de contenido y sus fans.

Sin embargo, los últimos cambios que se llevan produciendo en redes sociales tan potentes como Instagram, la cual ha modificado su algoritmo y ha afectado a la forma en la que se consumían los contenidos en este espacio, ha provocado que muchos de los 'influencers' se hayan visto obligados a cambiar su forma de interactuar con sus seguidores debido a que esta red social les capa u oculta sus fotografías, vídeos e historias .

Sobre esta cuestión, una de las influencers canarias más conocidas de las Islas, la grancanaria Marta Ibrahim, ha compartido unas historias con sus casi 30 mil seguidores en las que cuenta a través de unos vídeos cargados de transparencia y asertividad qué está ocurriendo en Instagram y habla de un término hasta ahora poco conocido: la generosidad digital.

Además, la también periodista grancanaria también se ha abierto en canal con sus seguidores y les ha lanzado un precioso alegato que ha sido muy comentado y alabado en redes sociales.

La importancia de la 'generosidad digital'

En un acto de transparencia con sus seguidores, la 'influencer' grancanaria Marta Ibrahim se ha abierto en canal con sus fans y ha desvelado cómo afronta el nuevo rumbo de la red social y cómo se siente al respecto mientras revela la importancia de que los usuarios de Instagram interactúen con los creadores de redes sociales para poder seguir ofreciendo un contenido de calidad.

"Llevo varios días pensando si hacer estos stories o no pero creo que es importante compartir esto" comienza la joven para adentrarse de lleno en la importancia de la generosidad digital. "Muchas veces les he hablado de la generosidad digital. Muchos de ustedes me dicen que les encanta mi contenido, que me siguen y que me ven. Y yo lo sé. Pero, ¿qué pasa? No interactúan conmigo. Al ustedes no ponerme un 'me gusta' o un 'comentario', Instagram no muestra mi contenido", explica Ibrahim descubriendo la cara oculta de esta red social.

"Sé y siento que ustedes se fían de mi criterio porque lo siento, pero la realidad es que yo vivo de esto y si ustedes no me apoyan, Instagram va a enseñar menos y yo no voy a poder seguir haciendo esto que tanto me gusta y que me apasiona" comparte apenada pero muy sincera.

"Lo que quiero transmitirles con esto es que poner un 'like' o un comentario es una gran ayuda para mí. Así que, si les gusta lo que ven , apóyenlo porque es muy importante. En esto consiste la generosidad digital y debemos ponerla en práctica", revela.

Abrumadora respuesta

Tras su confesión, Marta Ibrahim no pudo dejar de agradecer a sus seguidores la respuesta tan amable y comprensiva que han tenido sus fans tras sus palabras. "Gracias, gracias y gracias. Llevo todo el día con una sonrisa porque he recibido mucho cariño y apoyo" cuenta feliz en su perfil de Instagram.

"Me alegro de haber hecho estas 'stories' y que conozcan un poquito más de este mundo. Me siento muy afortunada de la comunidad que hemos creado y me he sentido muy querida" agradece la grancanaria.

Además, Ibrahim ha querido romper una lanza a favor de seguir trabajando en la generosidad digital y en hacer de Instagram un espacio repleto de buenas iniciativas. "Pongamos de moda la generosidad digital, apoyemos el contenido que nos gusta y no nos escondamos detrás de una pantalla para criticar o poner comentarios negativos".