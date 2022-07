Covid persistente: más de un año de lucha para lograr ser visibles

Tras más de un año de intensa lucha y numerosas vicisitudes, la asociación Covid Persistente Islas Canarias ha dado un paso de gigantes gracias a la firma de un convenio de colaboración con los colegios oficiales de Farmacéuticos de las dos provincias del Archipiélago. Y es que a través de este acuerdo, que fue rubricado el pasado miércoles, la región podrá contar con el primer registro estatal de pacientes afectados. «Llevamos casi año y medio trabajando con el colectivo y para nosotros se trata de un logro muy importante. Ahora mismo, ni siquiera el propio Gobierno autonómico sabe a ciencia cierta cuántas personas sufrimos la enfermedad, por lo que esta iniciativa abre una ventana de esperanza», valora Inmaculada Pérez del Toro, vicepresidenta de la citada agrupación de aquejados.

La perseverancia ha sido el ingrediente base para alcanzar el ansiado propósito. Durante todo este tiempo, la asociación se ha preocupado por facilitar a los farmacéuticos información científica sobre la patología, lo que ha propiciado la celebración de diversos encuentros destinados a abordar los 201 síntomas que puede provocar la dolencia. Además, el pasado noviembre, el grupo tuvo la oportunidad de participar en un congreso de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (Sefac) en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria. «Nos invitaron a dar una ponencia sobre covid persistente para que los profesionales de Canarias pudieran descubrir más detalles sobre la enfermedad. Esto nos permitió a su vez conocer al presidente de la Sefac y tener voz en una mesa redonda celebrada en Madrid», cuenta Pérez, quien lleva más de dos años batallando con las secuelas que le causó el patógeno.

El respaldo del gremio farmacéutico ha logrado que los afectados se sientan «visibles, comprendidos y escuchados», pues son muchos los que han tenido que lidiar con obstáculos en las consultas de los especialistas. «Hay médicos que han llegado a poner en duda los signos clínicos que manifestamos los pacientes después de la infección. Los farmacéuticos, en cambio, nos han tendido la mano en todas las reuniones y siempre han reivindicado que una de sus principales funciones es la promoción de la salud. Solo tenemos palabras de agradecimiento», asevera la vicepresidenta de la asociación.

Formación

El acuerdo contempla además formación reglada para el gremio y la difusión de información que contribuya a concienciar a la sociedad y a ampliar los conocimientos sobre esta patología. «Ya contamos con profesionales que se han formado gracias a la asociación Covid Persistente Islas Canarias, Salud Pública y las indicaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud –OMS–. Ahora, serán ellos los encargados de formar al resto de compañeros», explica la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, Loreto Gómez.

Por lo que concierne a las campañas de concienciación, hay que decir que no solo estarán presentes en las oficinas de farmacia, también en las redes sociales. «Tenemos que darles la mayor difusión posible para que todas las personas que sospechen sufrir covid persistente sepan identificarlo y actuar en consecuencia», señala Gómez, que además resalta que son precisamente las farmacias la primera parada de muchos pacientes. «Muchas personas vienen y nos cuentan que no saben lo que les pasa. Aunque no somos médicos y no podemos diagnosticar, tenemos capacidad para aplicar un protocolo de preguntas que sirvan para determinar que podemos estar ante un caso de covid persistente y derivar a los pacientes a la asociación».

Ahora bien, ¿cómo se va a elaborar el registro? Tal y como indica la presidenta provincial del COF, aún hay que determinar el procedimiento que se va a seguir. «Hay que ultimar todos los detalles, pero tenemos muy claro que lo ideal es que exista una vía de comunicación directa entre las farmacias comunitarias y los médicos de Atención Primaria», sostiene con contundencia.

El SCS estima que en la comunidad autónoma hay unas 33.000 personas aquejadas de la patología

Lo cierto es que la responsable de la organización colegial no puede estar más satisfecha con la puesta en marcha de la iniciativa. No obstante, considera que las autoridades sanitarias deben apostar por aplicar el código que recomienda la OMS para identificar la enfermedad. «En comunidades como Galicia ya se hace, pero en las Islas no. Esto supone que los pacientes tengan que ir a diferentes especialistas para poder abordar los distintos síntomas y que tengan problemas para tramitar sus bajas laborales», enfatiza.

Según informó este jueves la Consejería de Sanidad del Ejecutivo autonómico, los datos recabados por el grupo de profesionales del Servicio Canario de la Salud (SCS) que trabaja en la elaboración de un protocolo asistencial estiman que el covid persistente puede afectar a unas 33.000 personas en el Archipiélago. «Estoy segura de que somos muchas más. Sin duda, necesitamos más atención y, por supuesto, mejorar el abordaje de la enfermedad», subraya Inmaculada Pérez del Toro, que no duda en recordar que cualquier persona puede ponerse en contacto con el colectivo a través del correo covidpersistenteislascanarias@gmail.com.