Mapfre Guanarteme premia a once jóvenes con becas de excelencia

La Fundación Mapfre Guanarteme ha entregado a once jóvenes canarios las credenciales de sus respectivas becas de excelencia con el fin que que tengan la oportunidad de realizar prácticas profesionales y continuar con sus estudios de posgrado en diferentes destinos nacionales e internacionales.

En un acto celebrado en la sede institucional de la Fundación en la capital grancanaria, su presidente, Ignacio Baeza, entregó la cantidad de 312.000 euros repartidos entre los becados, que trabajan y estudian materias relacionadas con la ciencia, la tecnología, la administración de empresas, la música y para la realización de prácticas en Estados Unidos.

Estos tres programas de becas forman parte de las acciones en materia formativa que la institución canaria impulsa para apoyar la formación, el talento, la excelencia y mejorar la empleabilidad de los jóvenes de las islas, una línea a la que la Fundación destina más de un millón y medio de euros en 2022.

Los distintos programas de becas de excelencia, posgrado, investigación y premios de la Fundación Mapfre Guanarteme, a los que este año destinará en torno a los 500.000 euros, son un estímulo y reconocimiento a la capacidad y valía de los jóvenes y profesionales canarios y una muestra del compromiso de la institución canaria con el desarrollo formativo, social y cultural de esta Comunidad Autónoma.

El presidente, Ignacio Baeza destacó durante su intervención que para la Fundación «la formación es una prioridad, por eso destinamos más de un millón y medio de euros a desarrollar e impulsar actividades formativas». Para Baeza «el apoyo a la formación de los jóvenes, especialmente de los que se encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo de padecerla, es la palanca necesaria para promover su independencia y autonomía personal y económica en el futuro».

Este año en la convocatoria de Posgrado en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) y Dirección y Administración de Empresas (ADE) de Fundación MAPFRE Guanarteme, dotado con 138.000 euros, han resultado becados Javier Pereira Presa, que realizará un Msc Accounting and Finance en la London School of Economics; Claudia García Báez, que cursará un Máster in Digital Marketing en el IE Business School, y Alejandro Gobierno García, que completará el segundo año del Máster de investigación IDEA en la Barcelona School of Economics.

Dentro del programa de becas de Posgrado en Música, dotado con 46.000 euros, han obtenido una beca Raquel Andrea Chico Díaz, que realizará un Máster en Interpretación Solista de clarinete en el centro de Enseñanzas Superiores de Música Katarina Gurska; Isaac Martínez Mederos, que realizará un Máster de interpretación solista de Piano en Hamburgo; y Gita Vata León, que realizará un Máster en interpretación solista flauta en el Conservatorium van Amsterdam.

Por último, en el Programa de Internacionalización y Prácticas Profesionales en EEUU, dotado con 129.000 euros, han recibido una beca en esta edición Carlos Franco Rodríguez, Graduado en Ingeniería en Organización Industrial en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Eduardo Falcón Rivero, Graduado en Business Enterprise por la Universidad de Birmingham; Miguel Ángel Melián Negrín, Grado en Relaciones Internacionales Universidad Rey Juan Carlos I; Gonzalo Santana Jiménez, Bachelor of Arts – BBA, International Business Management in The University of the West of England – Bristol, United Kingdom; e Inés Cardoso Albarracín, Graduada en Estudios Ingleses en la Universidad Complutense de Madrid.

Claudia García se define a sí misma como «emprendedora» y quiere invertir todos los nuevos conocimientos que va a adquirir en su formación becada «en escuelas de inglés, el factor sorpresa de la pandemia fue una experiencia un poco complicada», pero ahora se muestra contenta de iniciar este nuevo camino en su Máster de Marketing Digital.

Su compañero, Isaac Martínez, que empezó con un bachillerato sanitario y ahora ensaya todo el día piano y quiere entrar en un orquesta de cámara «porque he pasado los últimos cuatro años muy solo en Alemania», también espera un buen futuro profesional.

Alejandro Gobierno está metido de lleno en materia económica; su destino será Londres aunque todavía no tiene muy claro a qué espacio concreto o línea de investigación va a abrir. «Tengo muchas incógnitas, hay muchos campos de trabajo y la desigualdad, por ejemplo, más profunda que nunca después de la pandemia del Covid me atrae, sumar datos y diagnosticar situaciones, pero no quiero concretar nada todavía. Seguiré formándome», explica