Dulce Morales: «Muchas escuelas infantiles de Canarias no sobrevivirán»

¿Cómo afecta a las escuelas infantiles privadas el Plan Estratégico del Primer Ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 que promueve el Gobierno de Canarias para los próximos años?

El plan afecta a las escuelas infantiles pero sobre todo a las familias. Lo han hecho para conseguir un 40% de la escolarización de 0 a 3 años de la que ya el 20% la ponen las escuelas infantiles privadas y quieren un 40% a tres años más, realmente quieren un 20% porque el otro 20% ya está en las escuelas privadas. Son 3.000 plazas en tres años cuando hay más de 40.000 niños de 0 a 2 años. Por eso afecta a las familias, encima tienen preferencia para entrar a esas plazas las familias vulnerables lo que creará más desigualdad. Los vulnerables a un sitio y los menos serán vulnerables al tener que hacer frente al coste de esa escolarización. No está ayudando a la conciliación lo que genera es más desigualdad. No llegarán a ese cupo salvo que quiera autorizar las plazas que hay en los centros municipales y las dependientes de Derechos Sociales que no están autorizadas por Educación. Realmente no cuentan a efectos de niños escolarizados, cuentan como niños en centros pero no escolarizados. Quieren impulsar ese aumento de la escolarización pasando a esos niños de esas plazas a formar parte de la red de escuelas de educación y así cuentan con fondos de las dos consejerías.

Pero contempla ayudas económicas para las familias

Las ayudas son de 150 euros para aquellas familias que tengan ingresos que estén dos veces y medio por debajo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), eso son alrededor de 24.000 euros entre dos. Si eres trabajador te lo descuentan en la declaración de la renta. Es una ayuda escasísima en comparación con otras comunidades autónomas. No son más de 1.288 plazas de los centros privados a los que ayudan con 300 euros si tienes un niño con alguna patología pero casi nadie diagnostica una patología en un menor antes de los cinco años, salvo casos severos. Las familias que tengan una duda sobre un posible Trastorno del Espectro Autista, por ejemplo, no podrán recibirla por que no tienen cómo demostrarlo. El plan afecta a los menores y sus familias.

¿Y llegan esas ayudas?

Los padres no se acercan porque no hay dinero. Luego vienen y les mandas a pedir las ayudas, que a pesar de estar publicadas en el BOC de que van a salir estamos en julio y no han sacado nada. No sabemos nada de como van a salir, ¿a qué padre le garantizo que va a tener alguna ayuda en septiembre? Además, al estar en los presupuestos que son anuales, solo se recoge hasta diciembre y después ¿Qué hago? Las ayudas para centros privados salieron en el 2019 como algo novedoso, daban 150 euros, se pidieron 700 ayudas, al año siguiente fueron 1.100 ayudas y ahora ofrecen 1.280 ayudas. Las del 2021 de enero a junio aún no han salido y esos padres no las han cobrado. No las han sacado y no se han podido presentar los papeles.

«El Plan de escuelas infantiles del Gobierno de Canarias aumentará la desigualdad»

¿Cree que se ajusta a la realidad actual el plan?

Se empezó a realizar en 2016 cuando no había Covid y no había empezando a bajar la natalidad como está pasando. Creo que se ha quedado obsoleto. Les interesa sacarlo por el momento en el que estamos y porque vienen unas elecciones.

¿Cómo se sienten?

Como empresarios privados, la mayoría autónomas, no entendemos porqué tienen esa animadversión hacia lo privado. Las empresas privadas mantiene lo público. De seguir así terminará desapareciendo lo privado. Encantada que haya educación temprana para todos los niños canarios porque está más que demostrado que es fundamental para el desarrollo de los menores. En el informe PISA, donde Canarias está en la cola, pone que el 70% de los niños que estuvieron en escuela infantil aprobaron las pruebas. Es importante la educación temprana y así lo admite la Consejería pero solo se la van a dar a un 40% de la población de 0 a 3 años. ¿y el otro 60? Es una ridiculez.

¿Qué les ha llamado más la atención del Plan?

Nos molesta que solo lo hacen para los menores de dos años que son nuestra mayor capacidad porque son los que están antes de entrar al colegio. Si ahora no van durante el primer año gracias a los permisos de maternidad y paternidad y a las horas de lactancia, si no viene hasta el año y se van a los 2 se nos quedan en solo un curso. empresas que tiene 13 o 14 trabajadores como la mía tenemos que vivir con una o dos aulas. No sobrevives. En Valencia empezaron a cerrar las escuelas infantiles, este año en Canarias van a cerrar muchas escuelas. Muchas se han mantenido este año pensando en que llegarían ayudas y se haría una campaña de concienciación de escolarización de los menores de 0 a 3 años, pero no han hecho nada.

« ¿Por qué los gallegos pueden dar becas a todos sus menores y nosotros aquí no?»

¿Cuál cree que sería una mejor solución?

Tenían que haber hecho lo que hacen otras comunidades autónomas. Por ejemplo, el País Vasco tiene subvencionado al 90% de los niños, esto incluso se menciona en el plan canario en Galicia este año se subvenciona al 100% tanto en centros públicos como privados. Todas las familias que quieran que sus hijos reciban atención temprana y educación temprana lo tienen subvencionado, si lo quieren dejar en casa pueden dejarlos. En el caso de Canarias, tal y como está, plantea ayudas los más vulnerables que ni se acercarán a preguntar a las escuelas privadas. ¿Por qué los gallegos se pueden permitir dar a todos sus menores la educación temprana y los canarios no podemos acceder a ella? La cuestión es por qué se puede hacer en Galicia y no aquí. Me gustaría saberlo. Esa es una desigualdad a nivel nacional. Podrían copiar lo que han hecho.

¿Qué coste medio tiene una plaza en la escuela privada?

La media está en 350 o 360 euros al mes con comedor. Si te vas a escuelas de zonas más céntricas y pobladas es algo mayor.

¿Cómo se garantizaría mejor la accesibilidad?

Mi plaza no cuesta más de 400 euros, solo van a subvencionar hasta 300 euros y en la pública pagan 500. Un 33% lo da el Gobierno de Canarias, otro 33% los ayuntamientos y el 33% restantes las familias, si no pueden afrontarlo se hace a cuota cero y se hace cargo la consejería. La solución sería que con el mismo dinero que van a invertir en hacer aulas nuevas y mandar más dinero a las municipales y convertir en autorizadas a esas y las de Derechos Sociales, podrían becar a los menores de 0 a 3 años. Esa es la solución y garantizaría la accesibilidad de todos los menores a la educación temprana. El Estado debería dar becas a los padres para escolarizar a los niños. Solo estamos por encima de Murcia, Ceuta y Castilla y León en escolarización.

¿Les está afectando ya esta medida y el descenso de la natalidad?

En el camino va a caer mucha gente. La mayoría son autónomas, si quiebran tienen que hacer frente a las indemnizaciones a sus empleadas respondiendo con sus bienes personales. No se han preocupado por nosotros y nuestros empleados. La mayoría somos mujeres y no nos tienen en cuenta. Reconocen la importancia pero no hacen nada por la educación temprana. Muchas escuelas cierran para el próximo curso. Hay una escuela en Granadilla de Abona que cuentan con 92 plazas autorizadas y solo tiene 18 niños y siete empleados. No se sostiene. Genera más desigualdad.

«Es evidente el bajón en el número de niños. Con el Covid por el miedo muchos no volvieron»

¿Y después del Covid 19?

Es evidente el bajón en el número de niños. Con el Covid por el miedo muchos no volvieron a las escuelas infantiles, eso fue el primer paso que las mermó. Después los ERTES y la poca conciencia que hay de la importancia que tienen los primeros años de vida para el desarrollo del menor. Hay que fomentar las cinco áreas del aprendizaje: el cognitivo, el socioafectivo, el lógico-matemático, el emocional y el psicomotor. Todos son importantes y hay que fomentarlos.

¿Qué otras demandas tienen?

Otra de las reivindicaciones son las ludotecas. Nosotras tenemos que estar autorizadas, nos exigen titulación, ratios, infraestructuras e inspección de Educación y Sanidad. Un montón de requisitos para estar autorizadas y a las ludotecas no les exigen nada porque son de ámbito municipal y están consideradas como ocio y trabajan como si fueran una escuela y lo cobran. Llevamos años pidiendo que regulen las ludotecas, cada vez hay menos niños.