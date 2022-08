Con la misma discreción con que había vivido, el 21 de julio nos dejó Marta Curbelo, una de las más hermosas voces líricas de las cantantes canarias de su generación. No es menester que un nombre tenga que inscribirse en mármol y en letras de oro, como se acostumbra para las figuras inmortales de la Humanidad para que merezca figurar entre los miembros de una comunidad y figurar por derecho propio en esa intrahistoria que da cuenta del día a día que refleja la idiosincrasia de un pueblo. De ahí que esboce estas líneas a modo de sentida semblanza a modo de modesta contribución al recuerdo de una cantante que apenas transcendió del ámbito local pero que emocionaba a los que tuvieron la oportunidad de escucharla.

Marta Curbelo, nacida en el seno de una familia acomodada en el barrio de Arenales de la capital grancanaria, sintió desde niña el amor por la música para la que desde pronto mostró dotes naturales y adquirió sus primeras nociones de solfeo y piano en el en el colegio de las Teresianas Fue la extraordinaria soprano Isabel Macario quien se ocupó de educar la voz de una joven alumna, dotada por natura de un instrumento de aterciopelado color de auténtica soprano lírico-spinto, y con una emotividad característica que realzaba la expresividad de cualquier página musical. Como miembro del aula de canto de su maestra intervendría en numerosos conciertos en Gran Canaria, al igual que años más tarde integrada en el aula de la entusiasta María Suárez Fiol tendría la oportunidad de participar en galas benéficas en diversas salas de concierto, Teatro Pérez Galdós incluido.

La temprana muerte de su madre fue probablemente la causa principal por la que nunca se decidiera a abandonar su tierra para emprender una más amplia formación más allá de nuestras fronteras e intentar una carrera profesional. Se consagró con absoluta devoción a su padre quien le inculcara unos sólidos principios éticos que marcarían profundamente su personalidad. Responsable por formación, artista por vocación y rebelde como actitud ante las circunstancias vitales, desarrolló una aguda capacidad crítica que aplicaba con más dureza a sí misma que a los demás. Su inconformismo la llevó a asumir retos personales de forma casi anónima; tal es así, que en plena madurez, obtuvo un puesto en el Coro del Teatro de la Zarzuela y en Madrid durante dos temporadas intervino en diversos títulos operísticos junto a los cantantes más relevantes del momento, así como en el Coro de los ACO, bajo la dirección de Fausto Regis. Fue quizá su modo de sacarse la espina de no haber podido desarrollar una carrera profesional en su juventud y de demostrarse a sí misma que con sus personales dotes y su tenacidad en el estudio, podía dedicarse a su gran vocación.

Pero si en lo canoro no podemos considerarla más que una ilustre amateur (con su agudo sentido del humor, ella se autodefinía como La Curbelina, diva local), en lo que fue una auténtica profesional es en el cultivo de la amistad. En ello pocas personas tienen parangón a su lado. Siempre estuvo presente a la hora de dar un consejo, ofrecer consuelo en los momentos de dificultad o de compartir sanamente las alegrías ajenas como si fuesen propias. Y de todo esto puedo dar constancia en primera persona. Ejerció la caridad de forma totalmente anónima, evitando todo tipo de protagonismo.

Marta, medio en broma, medio en serio, me dijiste muchas veces que cuando emprendieras vuelo definitivamente, querrías que escribiera tu obituario, precedido por los versos de la sevillana Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Perdona que te lleve la contraria pero, en tu caso, eso no es posible, porque los amigos como tú no se van nunca; permanecen para siempre y en el alma de los que tuvimos el privilegio de merecer tu amistad quedará para siempre una huella indeleble e imperecedera. Gracias por tu voz, tu arte y tanto cariño como prodigaste a tu prójimo.