THe Lumm abre un nuevo espacio de Arte Contemporáneo en la capital

THe Lumm, del grupo de hoteles Martinón, ha decidido añadir a su privilegiada ubicación y su oferta propia, en los alrededores del Parque de Santa Catalina, un espacio para el arte contemporáneo, de forma que sea un escaparate y visita obligada para huéspedes y habitantes de la capital grancanaria.

La iniciativa cuenta con el comisariado de Art for Impact, la agencia de arte de Laura Gordillo. El programa puesto en marcha permite disfrutar de una selección de obras pensadas para cautivar y despertar el interés de huéspedes y visitantes.

«Mi objetivo es acercar el arte contemporánea a nuevos públicos. Presentamos a artistas jóvenes que son el presente y el futuro del arte español, en un ambiente distinto al de la galería o el museo», explica Laura Gordillo.

En la recepción y en toda la zona de restauración del hotel Lumm, se encontrarán con los jóvenes artistas, Fernando de Ana y Carla Cascales, que dialogan con la obra de un maestro de la pintura española, Luis Gordillo (Sevilla, 1934).

A este respecto, la comisaria de esta exposición señala que «de Ana pinta con resina, esculpe con cerámica y explora contínuamente nuevos horizontes plásticos. A través de su obra», continúa, «examina sus propias experiencias e inquietudes personales. En cambio, Cascales transforma materiales orgánicos en esculturas y pinturas minimalistas que celebran la belleza de la naturaleza», añade.

En el paseo por la planta de recepción y de las zonas de restaurante y coctelería, nos encontramos, de Fernando de Ana, nacido en Talavera de la Reina en 1979, un gran tríptico cromático realizado en resina de colores y neones, que evocan la sensualidad y la vitalidad. muy cerca, una escultura en forma de tótem, realizada con cerámica tradicional de Talavera sobre una base de mármol, que transmite naturalidad y armonía.

Carla Cascales se deja influenciar por el mar, muy cercano a este establecimiento turístico, y encontramos una escultura de madera que recuerda a la forma de un barco o de una ola marina, con un movimiento orgánico y sensual que contrasta con el trazo mecánico de las geometrías, esta dualidad consigue transmitir armonía y plenitud.

Las propuestas de ambos artistas se relacionan con una selección de obras gráficas de Luis Gordillo, que son parte del proyecto #PonUnGordilloEn Tu Vida que impulsa Laura Gordillo para acercar la obra de su padre a las nuevas generaciones.

En un plazo de más o menos diez meses, estas piezas darán paso al trabajo de nuevos creadores manteniendo THe Lumm como un espacio de arte vivo.

Hoteles THe es una cadena hotelera canaria liderada por el Grupo Martinón. THe Lumm es su segundo establecimiento urbano en la capital grancanaria, un cuatro estrellas plus que ocupa la antigua sede de la oficina de Correos, junto al Parque de Santa Catalina y frente al mar.