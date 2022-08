Atención Primaria trabaja para impulsar la lactancia materna

Para satisfacer estas metas, en la agrupación figuran pediatras, matronas, enfermeras de Pediatría, e incluso, médicos de Urgencias. Además, se han definido importantes líneas estratégicas como la formación del personal o la implementación de medidas de sensibilización y acercamiento a la población. «Nuestros principales objetivos son informar, aumentar los índices de duración de la lactancia, fomentar la investigación e impulsar la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN)», asevera la sanitaria.

Tal y como señala Barreto, en la sociedad circulan muchos mitos que llevan a las mujeres a dudar entre dar el pecho o recurrir a la leche de fórmula. Los más comunes son que los bebés no se sacian lo suficiente, que la leche va perdiendo calidad con el paso del tiempo y que solo puede darse el pecho hasta una edad limitada. «No hay nada más lejos de la realidad, pues lo más que necesita un bebé para su correcto desarrollo es, precisamente, la leche materna», enfatiza la matrona, que además recuerda que la Organización Mundial de la Salud –OMS– recomienda que la leche materna sea el alimento exclusivo de los bebés hasta los seis meses. «Cuando ya se combina con otros nutrientes es conveniente que esté presente, al menos, hasta los dos años de vida. A partir de ahí, no hay un tiempo límite establecido para poner fin a la lactancia», agrega.

¿Qué beneficios aporta a los bebés la leche materna? El listado es amplio. «No solo contiene los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas necesarias, también aporta inmunoglobulinas y microorganismos que forman la flora saludable que protege frente a enfermedades presentes y futuras. Además, va cambiando su composición en función de las necesidades de los pequeños», detalla Sara Barreto.

La lactancia también beneficia a las madres. De hecho, los estudios demuestran que disminuye el riesgo de desarrollar cáncer de mama y ovario, así como las posibilidades de sufrir una depresión posparto o diabetes tipo 2, entre otras afecciones.

Pero, ¿pueden dar el pecho todas las mujeres o hay enfermedades que lo impiden? En realidad, hay muy pocas excepciones. «Algunos ejemplos los ponen el VIH, aquellas mujeres que tengan un historial de abuso de drogas o algunas enfermedades hormonales», apunta la profesional del centro de salud de Maspalomas.

En este sentido, cabe destacar que las mujeres que sufren la infección por SARS-CoV-2 pueden amamantar a sus hijos con total seguridad. «En las primeras olas había mucho miedo, pero como ya se ha visto que no hay ningún problema y que además les transmiten los anticuerpos frente al virus, el temor se ha reducido», señala Barreto. Ahora bien, en estos casos, es fundamental hacer uso de la mascarilla y mantener una correcta higiene de manos.

Información para poder decidir

«Las mujeres tienen todo el derecho a elegir el método de alimentación que van a seguir sus hijos, pero nos gustaría que decidieran con toda la información en la mano y no basándose en mitos o miedos», manifiesta Sara Barreto, matrona del centro de salud de Maspalomas e integrante de la Comisión de Lactancia Materna. En este sentido, la profesional recuerda que las madres pueden consultar cualquier duda a las matronas y que, además, tienen acceso a clases en los centros de salud. «Lo ideal es que no acudan solas, sino acompañadas de las personas que participan en la crianza. Es importante que ellas también conozcan de primera mano el contenido de las clases porque la lactancia no es solo cosa de las mujeres», enfatiza la sanitaria. | Y.M.