Vulcano, a la conquista de Colombia. Drag Vulcano, alter ego del galdense Isidro Javier Pérez, emprende el próximo martes un viaje de 6.742 kilómetros para llevar su espectáculo drag a la ciudad colombiana de Medellín. Será su primera vez cruzando el charco y su debut artístico en tierras latinoamericanas. «Sé muy poco de lo que voy a hacer allí, voy a actuar porque quieren el show drag canario por excelencia y se los daré. Pero no sé mucho más, de momento», afirma ilusionado.

Contactaron con él a través del mánager con el que cuenta desde su participación en la primera edición de Drag Race España, el exitoso programa de AtresPlayer Premium que adapta de forma nacional el formato de Rupaul’s Drag Race. Un programa que le ha abierto puertas profesionales que nunca había imaginado.

«Ya me han salido varias propuestas de viajar fuera como son a Brasil, Italia e incluso hace poco me han propuesto viajar a Francia. Son ofertas que estoy valorando para saber si sale rentable ir para allá porque al final nunca se sabe como son estas cosas, pero es una maravilla al final cruzar fronteras de esta manera. Llevando nuestro drag por todo el mundo, es un sueño», apunta.

Y es que Vulcano, actual drag queen del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, tiene claro que el espectáculo que ofrecerá tendrá una gran esencia del drag canario, tan apreciado internacionalmente. «Voy a ir lo más drag canario posible. Espero dejar el pabellón muy alto, a eso voy», subraya.

Su actuación, que ya se está anunciando en la cartelería oficial y en redes sociales, será el plato fuerte del denominado Ball de las Flores, uno de los eventos nocturnos centrales de la Feria de las Flores de la mencionada ciudad colombiana. Se trata de un evento masivo festivo tradicional que cada año se celebra en la ciudad de Medellín, Colombia.

«Voy a llevar el show con el que gané la gala drag queen del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria de este año. Quiero llevar ese y también dos espectáculos más, uno de ellos será un poco el resumen que hice en el Hotel de las Reinas, la gira tras Drag Race España con mis mejores éxitos, por así decirlo. Es la misma mezcla pero ligeramente modificada, es un espectáculo para mí y con un vestuario distinto», adelanta.

Fenómeno fan

Su viaje a Colombia pondrá por fin en contacto a una de las drag más conocidas del carnaval de la capital grancanaria con los seguidores de la fiesta más importante de las carnestolendas de más allá del Atlántico. Una oportunidad única de que vean y disfruten en directo una pequeña muestra del talento, la transgresión y la diversión que impera en febrero en el carnaval capitalino.

«Tengo muchas ganas de ir, de estar ahí y de ver a la gente. El fandom de Colombia no ha parado de escribirme desde que se publicó la noticia y tengo muchas ganas de ver cómo me reciben allí y de ver cómo viven nuestro espectáculo. Siempre hemos tenido muchos fans de la gala drag queen del carnaval en Latinoamérica y tengo ganas de ver como lo viven en directo ellos que tantas veces que lo han visto en Youtube. Tenerlos cerca será increíble. Ellos se encargan de ponerme los bailarines y todo así que voy como una auténtica reina. Encima asistir en el año de mi reinado, aunque me han llamado por mi participación en Drag Race España, es más apoteósico aún», relata.

Feria de las Flores

Este festival es la celebración más emblemática de Medellín y comenzó el 1 de mayo de 1957, que era el mes asignado a las flores. Desde entonces, cada año miles de personas se reúnen en la montañosa ciudad que respira un ambiente carnavalero. De hecho, la fiesta se constituye en un icono raizal, cultural e histórico, como son el carnaval de Río en Río de Janeiro, el Oktoberfest en Baviera, Alemania o el carnaval de Barranquilla, también en Colombia. Un ambiente carnavalero donde impera la diversidad de eventos y espectáculos con las flores como hilo conductor pero no como protagonistas absolutas.

De hecho, el Ball de las Flores, donde actuará Vulcano es el evento principal destinado al colectivo LGTBI+ de la feria.

El viaje a Colombia y su actuación en las fiestas más importantes de Medellín, la segunda ciudad más poblada del país, supone un hito en la carrera profesional de Vulcano tras un 2021 con su debut televisivo a nivel nacional y con un 2022 que arrancó con su coronación como reinona del carnaval de La Tierra, cuando cumplía diez años participando.

«Esperemos que el 2023 venga también cargado de trabajo, de eventos y de todo. No pensaba que me fuese a cambiar tanto la vida en este último año, ni de coña. Cuando me presenté a Drag Race España y entré supuse, como todos los que entramos, que algo cambiaría. Que al final el anonimato ya no nos iba a acompañar más y que nos saldrían propuestas así que podrían relanzar bastante nuestra carrera», reflexiona.

Carnaval 2023

Cuando vuelva de Colombia, si sus compromisos profesionales se lo permiten, se pondrá manos a la obra para dar forma al espectáculo con el que se despedirá de su reinado en el carnaval 2023 de la capital grancanaria dedicado a la mítica discoteca neoyorquina Studio 54.

«He querido disfrutar del reinado sin volverme loco de la cabeza, aunque inevitablemente se vienen ideas. Bueno, la idea la tengo clara. Aunque quiera despejarme y dejar de pensar en el show de despedida hasta septiembre; cuando me ponga las pilas; hinque los codos y empiece a crear el vestuario, ya me vienen cositas a la cabeza. Inevitablemente me pongo a mirar imágenes y referencias para ir sacando adelante el espectáculo. En nada me pondré manos al 100%», explica.