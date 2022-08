Daniel, que contrajo la viruela del mono en Gran Canaria: "El estigma gay me recuerda al VIH de los 80" Según el joven, no se trata de una enfermedad de transmisión sexual, ya que lo puedes coger por un abrazo, un beso, por compartir una toalla en playa | Tras regresar del Pride, empezó a sufrir fiebres altas a las que no dio importancia hasta que empezó a verse ampollas en los tobillos como las que aparecían en la televisión