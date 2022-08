Dictada la euroorden de detención para la madre de la niña de Güímar. El titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Güímar ha emitido un auto en el que también acuerda retirar la patria potestad de la pequeña A. P. A. a su progenitora para entregársela a su padre, Joel Prieto.

Esta decisión se produce después de que la mujer, Paola Amador, no regresar a Tenerife el pasado viernes 12 de agosto, tal y como había confirmado a instancias judiciales ella misma y según constaba en sendos pasajes adquiridos para ella y su hija que fueron remitidos al Juzgado, según señalan fuentes judiciales

En el auto judicial al que ha tenido acceso El Día, la magistrada ha dictado la citada orden europea de detención y entrega a las autoridades judiciales españolas de Paola Carolina Amador M. para tomarle declaración en calidad de investigada. Asimismo, la magistrada ordena la suspensión cautelar de la patria potestad sobre la menor así como la entrega de la misma al padre a través del Punto de Encuentro Familiar de Tenerife.

Los hechos se remontan al pasado 16 de julio, cuando según el testimonio de su progenitor que es quien denuncia la desaparición de la niña –publicada a través de la Fundación ANAR tras ser recogida por el Ministerio del Interior–, la madre de la niña no entregó a la pequeña a su padre en la fecha acordada según en convenio regulador de la custodia. Según consta en el auto judicial, ese día Prieto acudió a recoger a la niña pero «se genera un nuevo incidente en su entrega, siendo aportado un video por la madre donde se constata la fase final del mismo, donde la menor se encuentra llorando tras la puerta de entrada al domicilio y el padre en dichas condiciones no accede a su interior a recogerla en contra de su voluntad».

Fue la última vez que vio a la pequeña. Tras la denuncia, el pasado 28 de julio se emitía una alerta de desaparición de la niña a través de la Fundación ANAR.

Indicios de delito de sustracción de menores

Según recoge el auto judicial, los hechos investigados contienen indicios que podrían ser constitutivos de un delito de sustracción de menores previsto y penado por el artículo 225.1 del Código Penal, con el agravante de salida al extranjero. La madre adquirió un billete de vuelta el pasado 12 de agosto con la intención de entregar a la menor al padre para disfrutar de su periodo vacacional, lo que comunicó ella misma al juzgado, sin embargo dicho vuelo de regreso a la Isla no se ha realizado. La mujer respondía así al Juzgado quien había desestimado la solicitud hecha por parte de la acusación particular (padre de la menor) para que la magistrada adoptara medidas cautelares contra la madre. Medidas cautelares, que ahora, son concedidas después de que la mujer no cumpliera con su compromiso de regresar a la Isla el pasado viernes 12 de agosto.

Cuando la denuncia por la desaparición de la niña fue publicada por la Fundación ANAR, con consentimiento judicial, la madre y ahora investigada envió un correo electrónico a todos los juzgados del partido judicial de Güímar y medios de comunicación del Archipiélago, solicitando la retirada de dicha publicación, afirmando que no se había producido ningún secuestro y que se encontraba disfrutando de sus vacaciones con su hija, dado que aseguraba que las tenía programadas previamente. Además, según aseguró ella misma, y se recoge en el auto judicial, el padre se había negado a recoger a la niña en esas fechas, por lo que se la llevó con ella a Barcelona para disfrutar de dichas vacaciones hasta el día 16 de agosto, fecha en la que debe entregar a la menor al padre.