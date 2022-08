La cuoca de D’Annunzio

Cuando estuve en el Vittoriale degli Italiani, en Gardone Riviera, no existía, como es natural debido a la falta de uso, rastro del gallinero bien surtido que Gabriele D’Annunzio ordenó levantar para tener siempre huevos a su disposición. He leído que llegó a consumir media docena al día.

Pero, en cambio, sí estaba en perfecto estado de revista la famosa Sala Cheli, una lujosa estancia dorada y roja, llamado así por su tortuga mascota. Cuando Cheli murió por abusar de las rosas, D’Annunzio mandó hacer un molde de bronce con su figura y lo fijó al final de la mesa del comedor, una advertencia a los invitados sobre los peligros de la glotonería.

La comida despertaba en el Vate de Italia cierta repulsión y según vino a decir le sugería la hermandad del hombre con las bestias, el hecho simple de comer consistía para él en «llenar tristemente el saco». Los excesos retóricos de D’Annunzio definían, no obstante, la ambivalencia con que se conducía por la vida, y en el caso de la comida no resultaba una excepción que la vituperase para acto seguido venerarla. Sencillamente, aunque el termino sencillez no sea el más adecuado para referirse al comportamiento habitual del poeta irredentista, quería alejar la idea de la alimentación del uso ordinario. Su mesa no languidecía; al contrario en la cocina, que estaba dotada con los últimos adelantos, abundaban las pequeñas exquisiteces: de ella salían las frittatas, variante italiana de las tortillas, los canelones, los rissottos con trufa y gamba «alla Duse», en honor de su amante más famosa la célebre actriz Eleanora Duse, las finas chuletas crujientes, los pescados, los moluscos de concha, enormes bandejas de fruta y una charcutería variada proveniente de los Abruzos. D’Annunzio era de Pescara. En el foco principal de su intendencia gastronómica no faltaba un telar para la pasta «alla chitarra».

La jefa de todo ello era una mujer muy especial llamada Albina Becevello, natural de Treviso, la cocinera que desde muy joven estuvo a su servicio exclusivo hasta el final y con la que mantuvo una relación distinta a la del resto de mujeres que lo rodeaban. Puede que por razones estéticas dicen que jamás se acostó con ella, algo que la convierte en una excepción tratándose de la clase de depredador que era D’Annunzio. Complacía, eso sí, algunas de sus peticiones más extravagantes y compartió confidencias íntimas. «Querida Albina –le escribió una noche– llevo ocho días sin follar. Da igual que me mandes el ponche de huevo, no necesito enderezar la espalda». Sor Intingola o la Hermana Salsa, como también la llamaba, era capaz de enviarlo directamente al éxtasis con la recreación de un plato de huevos y anchoas que le recordaba su infancia.

«¡Albina, seas alabada por los siglos de los siglos –le volvía a escribir– brilla para siempre en la constelación del huevo y la nebulosa de la anchoa! Amén». Y Albina se encontraba disponible a cualquier hora para satisfacer sus caprichos y los de sus amantes cuando resurgían después de horas de entre las sábanas.

Si resultaba difícil conseguir carne fresca en un día determinado, ordenaba a Becevello que comprara un ternero vivo, lo sacrificara y lo descuartizara ella misma, para después congelar lo que no se consumía. Impulsivo, exigente, egocéntrico, ese era el D’Annunzio que resulta familiar a cualquiera que se haya interesado por su vida. Había otro, amable, en ocasiones conmovedor. Por las notas que le enviaba a Becevello, le insistía en que prolongara sus vacaciones porque parecía cansada, y con mucha frecuencia le daba generosas propinas, así como importantes sumas de dinero para enviar a un hermano discapacitado. Era, desde luego, la gratitud por el servicio y su capacidad para cubrirlo con nostalgia y sentimiento hogareño; a su manera solipsista, vio en el talento creativo y la habilidad de Albina ganada con tanto esfuerzo algo que identificaba como arte y, por lo tanto, merecía el respeto que negaba a otros sirvientes.

Lo que D’Annunzio exigía de su «cuoca» tenía la raíces en el siglo XIX en el que se había criado. «Tengo una pasión repentina por los can-nel-lo-ni», le escribió una tarde. «Debes tener los canelones listos a cualquier hora del día y de la noche. ¡Canelones! canelones!». No todos sus contemporáneos compartían la pasión por los sabores y platos tradicionales de Italia; en un momento en que el fascismo amenazaba con transformar Europa, algunos dentro de su círculo querían darle la vuelta a la cocina italiana como si se trata de una tortilla. D’Annunzio, de nuevo exhibiendo su ambivalencia, no les hacía caso. Filippo Tommaso Marinetti, que se había entusiasmado con la expedición a Fiume del poeta y fundador de un movimiento que él mismo bautizó como «la religión de la velocidad», decidió declararle la guerra a la pasta en Italia. Como es natural, no tenía en cuenta el país donde había nacido. «¡Abollamo la pastaciutta!», tronaron pintores y poetas el 15 de noviembre de 1930, durante la proclamación en Turín del manifiesto futurista.

Hablaba de preparar ágiles cuerpos italianos para los ligerísimos trenes de aluminio que sustituirían los pesados de hierro y madera de entonces. Toda esta patraña conceptual futurista le empezaba a resultar ajena a aquel verso suelto que era el Gran Depredador, Il Vate de las letras de Italia. D’Annunzio era ya un viejo visionario apegado a otros placeres; Albina Becevello, aquella cocinera de sus cenas solitarias o de los refrigerios en la alcoba junto a sus amantes, se había convertido hacía ya tiempo en un elemento importante de su vida, posiblemente desde el día en que se puso a su servicio para atender a los invitados del poeta cuando habitaba la Casetta Rossa del Gran Canal de Venecia, el mismo lugar donde mucho antes el jovencísimo escultor Antonio Canova había creado su obra maestra Dedalo e Icaro.

En ese maravilloso palco temático del Garda que es el Vittoriale, entre paseos por el mausoleo, el parque, la Nave Puglia, el anfiteatro y, sobre todo, el comedor de la tortuga que se comía las rosas, tuve tiempo para imaginarme la figura oronda de Albina Becevello acudiendo a satisfacer el segundo de los placeres de la carne del irrepetible Gabriele D’Annunzio.