Manuela Armas: "Hemos hecho un currículo muy participativo y garantista"

El próximo 9 de septiembre arranca el primer curso en Infantil y Primaria sin medidas covid. ¿Cómo lo afrontan?

Cada curso es una nueva ilusión y una gran responsabilidad para todo el mundo. Hemos puesto las condiciones para que se de bien. Además tenemos dos cosas, por un lado las condiciones puestas con los recursos que se necesitan para empezar las clases con éxito y por otro lado el compromiso que siempre han demostrado los docentes que llevan a cabo esta labor. Tengo mucha confianza en que el curso vaya bien. Como lo hemos tenido tan mal con las medidas covid y con todo lo que se estaba viviendo, es el primer año sin ellas y espero que esto favorezca el desarrollo de las clases.

Un curso que arranca sin que se hayan publicado por completo los currículos

En absoluto. Los borradores de los currículos de la LOMLOE están publicados desde junio, se colgó precisamente para que los docentes tuvieran la facilidad de tener la guía que necesitan para saber lo que tienen que desarrollar. En primer lugar nosotros hemos hecho un currículo muy participativo, podríamos haberlo impuesto pero creamos equipos de trabajo con docentes, creemos que la mirada del profesorado que está haciendo su labor en los distintos centros es muy importante y debe tomarse en cuenta. Además, nuestra administración es muy garantista de manera que al ser un decreto el documento pasa por muchísimos estamentos, cada uno tiene que opinar, como se hace en el desarrollo de cualquier decreto de esta magnitud y eso garantiza todo el proceso. En otras comunidades no se hace a través de decreto sino de una orden, que es más rápida, y otras han curriculado solamente los cursos impares que son los que van a empezar a implantar la ley este año. Nosotros, entendiendo que una de las cosas que marca la LOMLOE son los ciclos, que habían desaparecido, no nos parecía razonable que curriculáramos 1º y 2º no, 3º sí y 4º no. Nos parecía que si el concepto de ciclo es global lo normal es que se hiciera de esa manera. Todas estas circunstancias hacen que lo que es el documento definitivo haya tardado en publicarse. Eso no quiere decir que los centros estén desamparados, sino todo lo contrario. Los cambios que van a tener los borradores son mínimos, el fondo de la cuestión no sufre cambios.

En ese proceso se alzaron voces en contra desde Historia de Canarias, Diseño o Filosofía, ¿eso lo ha ralentizado?

También ha tenido algo que ver, no todo, pero sí algo. Hemos valorado las peticiones que habían y se ha intentado favorecer el interés del alumnado, cumplir con el mandato que viene con la ley y adaptarlo a Canarias. Todo ese tipo de variables juegan para que al final el currículo sea consensuado en la medida de lo posible. Teniendo en cuenta que el alumnado está cinco horas en Primaria y seis en Secundaria encajar todo esto es complicado. Por otro lado, me parece que tenemos que ser coherentes, si hay algo que es fundamental en política es la coherencia, no puede ser que estemos preocupadísimos porque los niños se pasan mucho tiempo sentados en el ordenador y luego llega el momento en que buscamos el hueco para aumentar las horas de Educación Física y no lo hagamos, que es lo que hemos hecho. O que hagamos una evaluación de qué es lo que significa la Educación Emocional, de la que Canarias es pionera, y que con la otra ley solo se podría llegar hasta 4º de Primaria y la hemos introducido una hora más en 5º y 6º. Uno tiene que conjugar todo este tipo de cosas, la exigencia de un currículo, es decir lo que viene marcado, y la coherencia que tenemos que dar a las necesidades concretas que tienen los niños de Canarias y a las necesidades de los docentes con sus justas reivindicaciones. Conjugar todo eso ha sido complicado, no cabe duda. Pero estoy satisfecha y el equipo también del resultado final que hemos tenido.

¿Qué cambios de la nueva ley serán palpables este año?

La enseñanza significativa y competencial es algo fundamental. Han cambiado mucho las cosas desde hace años hasta ahora, aquí lo importante es que el alumnado sea competente en la materia, eso te permite en algunos casos que pasen de curso con algunas asignaturas suspendidas porque se da menos importancia a la memoria y más a la competencia. Eso la LOMLOE lo deja muy bien marcado. De hecho, todo se cambia precisamente para tenerlo en cuenta, me refiero a la propuesta que hay, por ejemplo, para la EBAU que la nueva tendrá en cuenta la competencia del alumno más que otra cosa. Hay otra cosa que hace que es dar importancia a dónde vive el alumno, a sus circunstancias económicas, sociales y culturales y dónde se desarrolla la vida del alumno. Estos temas se notan en la ley, se atiende mucho la diversidad. Creo que es una ley muy social, humana y equitativa que batalla por la equidad y la inclusión de todas y todos en el sistema educativo. Es algo que habíamos iniciado ya en Canarias y nos sentimos reforzados en estas decisiones cuando una ley lo ampara.

¿Qué retos quedan?

Muchos porque no es lo mismo empezar de cero que de menos cinco. Canarias estaba atrasada en muchísimas cosas como en educación infantil de 0 a 3 años o en Formación Profesional. No se puede cambiar el mundo de un momento para otro, estamos sentando las bases para que cada día nuestro sistema educativo sea más potente. Crear esas redes es fundamental, de manera que queden para siempre y sobre ellas se vaya aumentando la calidad. Por eso hay muchos retos, es verdad que hemos logrado bastantes cosas. En Canarias por ejemplo, en lo que tiene que ver con el profesorado, habían medidas que no se tocaban desde hacía más de 20 años, como el catálogo que determina el número de profesores en cada centro en función de las unidades y sus características, me parece que es muy importante. Siempre reclaman una bajada de las ratios y nosotros la hemos tenido en cuenta en cursos concretos, pero además de la bajada de ratios es fundamental también el número de profesores por centro y lo hemos metido. Me parece que era esencial, hay muchísimas necesidades por cubrir por otros profesionales y faltaba eso en el sistema. Por lo tanto, creo que hemos avanzado mucho, pero siempre quedan muchas cosas por hacer. Estamos poniendo en su lugar a la Formación Profesional (FP) que está respaldada por la nueva ley, que era también como la hermana pobre del sistema, le estamos dando una potencia tremenda con la FP Dual, con los cursos de especialización o el bilingüismo, hemos avanzado muchísimo en ese sentido.

Se han reducido las ratio en Secundaria y Bachillerato y se eliminan los grupos mixtos en Primaria. ¿Seguirán esta senda?

Siempre que sea necesario. Lo que creo es que no se puede ir solamente a la bajada de ratio alumno-clase, hay otros elementos que ayudan más o igual a la atención de este alumnado, se hará en paralelo. Lo que hemos hecho es atender en aquellos cursos más críticos o sensibles. Hemos insistido mucho en Primaria que son cursos fundamentales, de manera que en 5º y 6º no haya mezcla. Ahora vamos a hacerlo en aquellos sitios que más lo necesitan, luego ya si las cosas se dan bien lo seguiremos haciendo. Siempre es más cómodo trabajar con menos alumnos. No se puede incidir o hacer todo el esfuerzo solo en eso porque no creo que sea lo conveniente o lo más importante, de ahí que los 1.600 profesores que hemos nombrado este año, junto con los 1.016 que nombramos el año pasado, serán definitivos y no tienen nada que ver con los profesores Covid. Son nuevos en el sistema, todas esas plazas harán posible esa atención, sirve para la bajada de ratios, para la atención a la diversidad en todos los sentidos y para atender a los centros que están ubicados en las zonas más desfavorecidas con un índice económico y cultural (ISEC) muy bajo. Este tipo de cosas me parecen esenciales. No estamos mal en la media nacional, estamos en la media de la tabla en la relación profesor-alumno, entonces el esfuerzo vamos a hacerlo en otras cosas donde hay más deficiencias.

¿Qué objetivos persigue el refuerzo en la atención a la diversidad en las aulas?

Precisamente la inclusión. No puede ser que el alumnado en un momento determinado no reciba el apoyo o la atención específica que necesita y por su dificultad se quede atrás, no puede ser de ninguna de las maneras. Está demostrado que cualquier alumno si en el momento adecuado se le da lo que necesita lo supera y sigue su camino con normalidad, no hacerlo es una falta de responsabilidad. Estamos poniendo todas esas condiciones para que nadie se quede atrás por una falta de atención. Por eso hemos hecho un esfuerzo importante en esto. Miramos los profesores de audición y lenguaje, de pedagogía terapéutica, todo este tipo de cosas van a hacer posible que aquellos niños con alguna pequeña dificultad puedan seguir.

El abandono escolar cayó el pasado curso, ¿Qué objetivo se plantean para este curso?

Seguir en esa batalla. Hay épocas en las que efectivamente el índice baja o sube y tiene que ver en una pequeña parte con lo atractivo que puede ser el trabajo que se le ofrezca al alumnado sin terminar de titular. Aparte de eso, que no lo puedo controlar, es importante que haya una oferta variada y atractiva para que los jóvenes se enganchen, sigan estudiando y vean la importancia que tiene contar con un título que les acredite para hacer cualquier labor y para que tengan una empleabilidad mayor. Que haya una oferta de estas características es fundamental. Precisamente en estos años hemos incluido 200 cursos más de un momento para otro. También es muy atractivo todo lo que tiene que ver con la FP Dual, hemos metido becas y ese es otro aliciente. De manera que el atractivo sea el estudio en si mismo y que tenga otros componentes para que a los jóvenes les atraiga.

Pese a los esfuerzos Canarias sigue sin invertir el 5% de su PIB en educación, ¿Para cuándo?

Nosotros ahora mismo no hemos hecho aún el presupuesto. Cuando se hizo la Ley Canaria de Educación creo que era importante poner un suelo, que en este caso era el 5%, porque se había desviado bastante de ese objetivo. Me pareció razonable. No estoy obsesionada con el 5% a mí lo que me preocupa es que cada uno reciba lo que necesita. Habrá momentos en los que se aproxime más a ese 5% y otras veces menos. En esa batalla estoy siempre solicitando los fondos suficientes para que todos estén atendidos. Probablemente lleguemos al 5% en algún momento, no sé cuando. Uno no puede pensar que Educación es una cosa a parte del resto del mundo. En función de cómo esté la economía y de otras cosas afectará a los presupuestos de Canarias. No me puedo quejar hemos aumentado cada año desde que llegamos el presupuesto dedicado a Educación, somos juntos a Sanidad de las consejerías que se llevan la mayor parte de la tarta de presupuestos. Sé que se hace un esfuerzo tremendo dentro del Gobierno para que Educación esté atendida. Además del presupuesto si en un momento determinado necesitamos algo más porque no nos dio vuelve y se repone, nunca hemos tenido problema en solicitar el dinero que nos haga falta para el desarrollo de nuestra actividad. Hasta ahora estamos bastante atendidos en lo que es el reparto dentro de los presupuestos del Gobierno de Canarias.

¿En qué fase está el proceso de estabilización de docentes?

Ahora precisamente me reúno en Madrid la semana siguiente al arranque del curso para valorar todo esto. Hay aspectos que afectan muchísimo a los docentes más que a otros funcionarios, y quiero que Canarias no salga perjudicada de este proceso de estabilización. Es una buenísima ley, solicitada por los interinos durante años y ahora que este Gobierno lo haya atendido me parece una novedad y algo fantástico, pero hay que hacerlo de manera que el resultado se corresponda con la intención de la ley y en eso estamos, en plantearle al Ministerio qué cosas podrían mejorar como los baremos. Todavía nos queda tiempo hasta final de año.

¿Habrán contenidos canarios?

Por muchas ganas que tengamos y por mucho que esté de acuerdo con todas ellas tenemos que tener mucho cuidado porque si uno se pasa nos llevan a los juzgados. Si es anticonstitucional no podemos hacerlo, no se pueden hacer trajes a medida. Deben ser medidas que afecten y que beneficien a todos sin perjudicar a nadie. Ese equilibrio que hay que mantener es delicado pero en eso estamos, en conseguir que nadie salga perjudicado por otro en este proceso.

¿Cómo se puede solventar la falta de plazas del máster del profesorado?

Las universidades son totalmente autónomas. Nosotros podemos hacerles ver la importancia que tiene el aumento de plazas. No parece razonable que sus alumnos terminen un Grado y luego no puedan ejercer porque no tienen lo que les falta. Por ejemplo, no les sirve el Grado solo para dar clases tienen que sacarse un máster habilitante para eso o incluso en el Derecho, creo que ahí las universidades tienen que hacer un esfuerzo mayor. Nosotros hemos intentado incluso que si no pueden ser presenciales que sean por lo menos semipresenciales para que abarque a más alumnado. En esas conversaciones estamos con las universidades e incluso con el Ministerio para que ocupen todas las plazas que tienen permitidas que son 330 por cada universidad, la mayor parte de las veces no lo hacen. Cuando llegamos estaba en 270 plazas, la ULPGC entendió que eran muy pocas y las subió a 300 pero aún quedan 30 sin ocupar, y son bastantes plazas. Creo que lo han entendido también y estamos buscando soluciones para que este máster tenga las plazas necesarias y que no obligue a las familias a pagar una maestría en la enseñanza privada, porque no todo el mundo tiene esa capacidad económica para hacerlo.