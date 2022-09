¿Por qué Luis no puede ir al colegio?

«Soy padre de un niño que está a punto de cumplir tres años que se llama Luis, tiene reconocido un grado de discapacidad del 65% y el grado III de dependencia. Luis este año ha sido escolarizado y en vista de sus necesidades específicas de apoyo educativo acudirá a un centro con aula enclave y preferente motórico ya que no camina aún ni se sostiene de pie. Pero el viernes nos dijeron que no podría acudir aún al colegio». Álvaro Muñoz denunciaba así el pasado fin de semana, a través de las redes sociales, que su hijo no podría empezar el colegio el día 9 debido a la demora de unas obras en el aula enclave que este año inaugura el CEIP Cataluña, centro al que fue asignado.

«El 2 de septiembre, la Consejería de Educación nos dio la resolución definitiva de que a mi hijo le correspondía el colegio Cataluña. Mi mujer y yo decidimos ir a verlo, nos recibió la directora muy amable, y nos dijo que lamentablemente no se habían realizado las obras necesarias del aula enclave -unidades de escolarización en centros educativos ordinarios para alumnado con necesidades educativas especiales-, para que estuviera disponible, y no podía asegurar cuando iba a poder comenzar el curso». Álvaro Muñoz asegura que, tras la denuncia pública, las obras del aula enclave en el colegio de su hijo comenzaron el lunes, día 5 Según explicó Muñoz, dichas obras consisten en tirar un muro de pladur para hacer el aula más grande, colocar una moqueta en el suelo y una pequeña rampa en la puerta para acceder al patio y adaptar el baño. «No entendíamos que teniendo todo el verano para hacer esas obras, no se hicieran._Por eso decidí visibilizar esta injusticia en las redes, y tuvo mucha repercusión, sobre todo en Twitter, donde ha alcanzado en torno a 6.000 retweets». Además, el domingo enviaron un correo electrónico a la encargada de aulas enclave en Gran Canaria y al inspector de zona, para que les recibieran y les dieran una alternativa. Y el mismo viernes, día 2, elevó una queja al Diputado del Común denunciando los hechos. Tras su denuncia pública, el lunes, 5 de septiembre, la directora del centro les llamó para comunicarles que ya habían empezado las obras. «Estamos contentos de que se esté arreglando las cosas, aunque es una pena que tengamos que denunciarlo públicamente para que se muevan», indicó el padre de Luis, que, en estos momentos asegura no saber si el niño podrá empezar el mismo día que se inaugura el curso, el 9 de septiembre, o debe esperar al lunes o martes de la semana que viene. «La Consejería dice que ese día irá a un aula convencional y que el lunes o martes próximo estará lista el aula enclave, pero en el centro lo ven complicado, salvo que las obras avancen mucho de aquí al viernes», concluyó. «El viernes puede ir al centro» Fuentes de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias han asegurado que las obras del aula enclave del CEIP Cataluña ya habían empezado antes del lunes, aunque sufrieron una demora en su finalización debido a «un retraso en el suministro de materiales». Aseguran, no obstante, que el próximo lunes o martes estarán finalizadas, y que el viernes 9, día de inauguración del curso, «los cinco niños del aula enclave pueden ir al centro y estarán en un aula ordinaria junto con el resto de compañeros de Infantil, los mismos niños con los que realizarán actividades a lo largo del curso dentro del objetivo de integración escolar». Educación también informó de que la directora del centro ya ha tramitado el transporte adaptado que necesitan los cinco niños de dicha aula enclave, y que tienen asignada a su maestra-tutora y a la cuidadora que los atenderán durante el curso. «Todo está listo para recibirlos el viernes». | M. J. H.