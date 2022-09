530 estudiantes de la ULPGC velarán por la integración del nuevo alumnado

El curso 2022/2023 arranca mañana en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con la puesta en marcha en todos los centros del Programa Mentor, una iniciativa impulsada por el Vicerrectorado de Profesorado, Ordenación Académica e Innovación Educativa que dirige David Sánchez, en la que 530 estudiantes de cursos avanzados, tutorizados por 57 profesores, guiarán y velarán por la integración del alumnado de nuevo ingreso, acompañándolos en esa etapa de transición entre el instituto y la enseñanza universitaria. Esta medida, dirigida a contribuir a frenar los índices de abandono de los estudios superiores, cuenta con la colaboración del Consejo de Estudiantes (CEST ) de la ULPGC.

El Programa Mentor, cuyo reglamento fue aprobado el pasado mes de febrero por el Consejo de Gobierno de la ULPGC, está basado en la mentoría entre iguales, como medio de intercambio continuo, de guía y apoyo, durante el primer semestre, entre un estudiante de un curso superior -mentor- que asesora a los de nuevo ingreso -mentorizados-, con el fin de mejorar su integración en la vida universitaria. Si bien algunos centros de la Universidad habían incorporado anterioremente programas propios de mentorización, como es el caso de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica, Ciencias de la Educación o Geografía e Historia, lo cierto es que hasta ahora no existía en la ULPGC un programa institucional, reglamentado, que abarque a todas las escuelas y facultades, y que recoja sus tres figuras principales: profesor tutor, estudiante mentor y estudiante mentorizado.

«Uno de nuestros objetivos cuando entramos en el grupo de gobierno era institucionalizar o crear un reglamento general para que cada centro pusiera en marcha un programa mentor. Sabemos que hay muchas causas de abandono de la carrera, bien por problemas económicos, porque no obtienen becas, porque estamos en una comunidad en la que se prioriza el sector servicios y es más fácil acceder al puesto de trabajo, o porque los alumnos no se adaptan. En este sentido, la idea del Programa Mentor ULPGC es acompañar esa transición de los estudios de secundaria y bachillerato a la universidad, que suponen un gran cambio, para minimizar ese abandono, porque los alumnos no se adaptan y se pierden en muchos detalles», explicó el vicerrector de Estudiantes, al tiempo que destacó que una parte importante de los alumnos que abandonan, lo hacen en el primer año de la carrera, e incluso en el primer semestre.

Además, la estructura de esta iniciativa ha sido diseñada de forma que los propios estudiantes mentores estén arropados por un profesor tutor que les guíe y vaya realizando un seguimiento del programa durante su duración. En total, se asignará a cinco alumnos a cada estudiante mentor y ocho mentores a cada profesor tutor, de forma que por cada docente hayan 40 mentorizados. «Teniendo en cuenta que ocho de cada diez estudiantes de nuevo ingreso se apuntarán este año al Programa Mentor, -ojalá que lo hicieran todos pero las estimaciones son del 80%-, tendremos a 67 profesores de todos los centros como tutores, y unos 530 estudiantes mentores. Las plazas docentes ya están cubiertas en su totalidad, y hasta ahora hay inscritos casi 400 alumnos mentores, y durante la semana que viene se sumará el resto», apuntó Sánchez.

Incentivos

Javier Santana, director de Alumni y Formación Transversal del citado Vicerrectorado de la ULPGC, uno de los artífices del reglamento y responsable de poner en marcha el Programa Mentor ULPGC, destacó que para ser alumno mentor, hay que tener aprobado el primer año de carrera, o al menos 60 créditos, aunque el requisito más importante es que «tenga ganas de ayudar».

Como incentivo, la Universidad concede dos créditos a lo largo de su carrera por cada año que participen en el programa, además de formarlos a través de talleres, principalmente online sobre comunicación y otras habilidades. También, los alumnos mentores van a desarrollar otras habilidades como la gestión de equipos y la organización, subrayó Santana.

Desde los centros, cada semana se pautarán acciones, como enseñar a los estudiantes de nuevo ingreso sobre el acceso al campus virtual, como ir a la biblioteca, como sacar libros, si necesitan un certificado digital, explicar las normas de progreso y permanencia… «Vamos a darles formación y créditos como incentivos, aunque la principal característica de esta figura es que tenga ganas de ayudar, que personas que tuvieron dificultades cuando llegaron a la Universidad, puedan aprovechar su experiencia y lo que aprendieron de ella para ayudar a sus compañeros. Es verdad que la Universidad da información a los alumnos de primero, pero, o no llega, o es tanta en tan poco tiempo que se pierde. De ahí la importancia de que alguien como ellos, que ya han pasado por eso, les guíe al principio».

Adrián Rivero López, estudiante de Educación Primaria y secretario del CEST-ULPGC, es uno de los mentores que guiarán este curso a cinco de los compañeros de nuevo ingreso en la carrera, un reto que asume con la confianza de tener el respaldo de un profesor tutor para llevar a cabo la labor de mentoría. «Voy a pasar a segundo del grado de Educación Primaria, y para mi el primer año, ese paso del instituto a la universidad, supuso un gran cambio. Yo no tuve ese respaldo tan cercano como el que ofrece el Programa Mentor, y me gustaría ayudar y guiar al alumnado que estuviese adaptándose todavía a este nuevo cambio, porque hay muchas cosas a tener en cuenta, al principio no puedes abarcarlo todo, y vas dejando información atrás que en un futuro te puede hacer falta». Adrián se siente preparado para asumir este reto, gracias a la experiencia que ha ido adquiriendo en la delegación de alumnos, el propio CEST, y como representante estudiantil en el Claustro de la ULPGC.

José Manuel Hernández Monzón, es vocal de Igualdad del CEST y estudiante del grado de Educación Infantil. En su caso, tiene experiencia como alumno mentorizado, a través de la experiencia previa al reglamento en la Facultad de Ciencias de la Educación. «Tener a alguien que te guíe, y más un compañero, un igual, supone un alivio en muchos aspectos, de la carga que tiene ese primer año en la universidad, que es quizás el más duro por el cambio que supone de etapa y de edad. Nosotros, como representantes estudiantiles, nos hemos encontrado con una gran cantidad de compañeros que desconocen, incluso en los cursos últimos de carrera, los reglamentos con los que nos regimos, como el de evaluación, desconocen los criterios, las casuísticas excepcionales… Va a suponer un gran cambio que el alumnado que entra por primera vez sepa que existen esos reglamentos, o a qué órganos debo acudir cuando tengo un problema. Yo creo que esto va a suponer una transformación, a nivel estudiantil en cuanto a confort, y a nivel de gestión de la propia universidad».

Echedey Nuez Castellano, es vocal de Eventos y Cultura del CEST y va a ser mentor en su carrera, Medicina. «Cuando empiezas la universidad estás solo, porque tus amigos van a otras carreras, hay muchos procedimientos y reglamentos que no conoces, los horarios son diferentes, con varios profesores por asignatura… Por eso me decidí a ser mentor, el tener esa figura de apoyo y acompañamiento, no sólo en lo académico, sino de integración social en los campus, es muy positivo para quienes, como en mi caso, se vieron el primer día sin conocer a nadie, sin conocer el centro».

Aunque los tres son conscientes de que la mentoría va a suponer un esfuerzo añadido a los estudios, tienen claro que «está recompensado, tanto por las habilidades que desarrollas y por las capacitaciones que te va a dar porque tu currículum se va a ver mejorado, como a nivel personal, por la satisfacción que te da el poder ayudar a tus propios compañeros. Para nosotros como representantes, lo que más nos anima a participar es la satisfacción de ayudar», concluyeron.