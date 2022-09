Fallece Roger Tinnell, el gran experto en Lorca que halló un oasis en Ibiza

"He tenido una vida privilegiada. Mi trabajo es divertido, me gusta mucho", explicó Roger Tinnell a este diario en 2009, durante una entrevista en su casa de Benimussa con motivo de la publicación del epistolario ‘Los músicos escriben a Federico García Lorca’. De hecho, su trabajo le apasionaba tanto, que siguió investigando y escribiendo hasta que la grave enfermedad que sufría se lo permitió. Investigar y reconstruir el puzle de la historia a través de libros y documentos como cartas, periódicos, notas y hasta dedicatorias era un motor vital para este catedrático de Literatura Española de la Universidad de New Hampshire, uno de los mayores expertos en Lorca del mundo.

Tinnell tenía una curiosidad infinita que le llevaba de un tema a otro, de forma incansable y exhaustiva, y que combinaba con un entusiasmo que se contagiaba a quien tenía el privilegio de escucharle explicar sus proyectos, sus hallazgos y las historias que reconstruía y armaba documento a documento. Gran conversador, divertido y con una extraordinaria capacidad para contar historias, también era un lector voraz.

Era como un detective que seguía las pistas sin desfallecer, hasta dar con las piezas que daban sentido al puzle. Cuando se jubiló, en 2004, se trasladó definitivamente a Ibiza, donde desde 1980 pasaba casi seis meses cada año porque aquí vivía su pareja, después su marido; siempre, su inseparable compañero de vida, Isidoro Comino.

Tinnell no paró de trabajar tras la jubilación, al contrario: le dio libertad y tiempo para dedicarse a otras investigaciones, como la del árbol genealógico de su familia(descubrió que tuvo antepasados en Galicia), y hasta escribió una novela, para la que se documentó profusamente, sobre un periodista norteamericano que cubre la guerra civil española. "Me lo he pasado bomba escribiendo la novela", relató en 2009 a este diario.

No paró de investigar, escribir y publicar casi hasta el final. Sus últimos artículos los redactó para Diario de Ibiza, y en ellos descubría facetas poco conocidas de personajes como Rafael Alberti, María Teresa León, Margarita Xirgu, La Argentinita, Lorca y otros, a partir de correspondencia entre grandes figuras de la literatura española e italiana o entrevistas recuperadas de viejos periódicos.

Su último artículo, publicado el pasado 20 de febrero en el Dominical, ‘Bubba, el artista que descubrió a los Bucher’, relataba cómo se gestó su último libro, ‘A San Francisco German-American Family in the Early 20thc. California and Their Train Trip from San Francisco to St. Louis and return (Social History as seen in Louise Bucher’s Collected Card Album)’. Tinnel autopublicó en Amazon a finales de 2021 esta preciosa colección de postales familiares de 1904 que quedó abandonada en un desván y que un artista amigo suyo, Bubba, recuperó por casualidad y le legó a su muerte. Una de esas sorprendentes "conexiones", como él las llamaba, que guiaban sus investigaciones y que tanto le gustaban.

Lorca, música, literatura

Lorca, la música y la literatura españolas centran la obra de Tinnell, una referencia imprescindible para los estudiosos. Entre sus publicaciones hay trabajos monumentales, como el ‘Catálogo anotado de la música española basada en la literatura española (textos literarios en castellano, catalán, gallego y vasco)’ (Comares Press, 2001); el ‘Epistolario a Federico García Lorca desde Cataluña, la Comunidad Valenciana y Mallorca’ (Comares Press y Fundación García Lorca, 2001); ‘Federico García Lorca y la música: catálogo y discografía anotados’ (Fundación Juan March y Fundación García Lorca, 1998); ‘An annotated discography of music in Spain before 1650’ (‘Discografía anotada de música española antes de 1650’, Madison, Universidad de Wisconsin, 1990) o ‘Catálogo discografía de las canciones populares antiguas y de música basada en textos de Federico García Lorca’ (Plymouth State College, 1986).

Este erudito nacido en Virginia en 1944 fue jefe del departamento de Lenguas de la Universidad de New Hampshire y tuvo una estrecha relación con la Fundación García Lorca y con los descendientes del poeta. De hecho, donó a la Fundación García Lorca de Granada 250 libros y artículos sobre el escritor que están reunidos en el archivo con el nombre ‘Roger Dale Tinnell’. Tinnell dedicó muchos años a estudiar la relación de Lorca con la música, así como su correspondencia. Sus libros y artículos sobre las cartas que grandes figuras de la cultura española de las primeras décadas del siglo XX se intercambiaban permiten descubrir facetas desconocidas de la personalidad de nombres fundamentales como Falla o el propio Lorca, entre otros muchos. En 2017, anunció en este diario que había descubierto seis cartas inéditas escritas por Lorca a su amigo Adolfo Salazar en 1921 y 1922.

Pero además del amor por el conocimiento, el afán de exhaustividad, la curiosidad insaciable, la enorme capacidad de trabajo, el rigor y la tenacidad, a Tinnell le caracterizaba su agudo sentido del humor, siempre tamizado por su inteligencia y cargado de erudición.

El poeta Antonio Colinas escribió en este diario en 1998 sobre "la dimensión excepcional" del trabajo que desarrolló Tinnell desde su refugio de Benimussa, y subrayó que en 1993 "publicó una obra de una importancia decisiva para los estudios literarios y musicales: Federico García Lorca y la música", más de 500 páginas que son "una pieza imprescindible para aproximarnos a un mundo -el de Lorca y la música- con una fiabilidad y con una precisión absoluta".

Tinnell, que se declaraba "enamorado de la Ibiza de siempre", presentó algunos de sus libros en la isla, pronunció conferencias y cedió material para la exposición de homenaje a Lorca que organizó el Consell. Deja un inmenso legado de conocimiento en sus libros y artículos, un recuerdo imborrable y un doloroso vacío en todos quienes le conocimos.