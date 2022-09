Aurelia Gil desfile en la cima de la moda española

La diseñadora canaria Aurelia Gil será la encargada de abrir este sábado a las 11.00 hora local (10.00 hora canaria) la tercera jornada de desfiles de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid, antigua Pasarela Cibeles, en la que será la segunda participación de una firma canaria 19 años después del debut de TRAStornados. Aquel año, Gil estaba de becaria en dicha firma y estuvo presente en su debut en Madrid. Ahora vuelve por todo lo alto, posicionando su marca en la cima de la moda. «El trabajo de la moda no es fácil. Nosotros hemos tenido oportunidades de haber venido de otra manera pero ahora tengo una empresa sólida, somos muchas mujeres trabajando en un proyecto y estoy en un momento en el que me puedo permitir este tipo de gastos, de desembolso económico y de inversiones. Los desfiles no dejan de ser una inversión de imagen. A mi me ha costado, en el 2023 mi marca cumple 20 años, me ha costado dos décadas consolidarme de esta manera», explica la diseñadora.

Colección 3 6 5 Gil presentará la colección 3 6 5 que se compone de una nutrida selección de prendas icónicas de la marca que han sido revisadas y actualizadas a través del diseño y del uso de nuevos materiales, como la hilatura de lycra para las piezas de crochet. Con la artesanía de las Islas como protagonistas de unos diseños sostenibles y que irradian canariedad. "La colección nace un poco de un empeño de recuperar la artesanía, de hacer una buena presentación y única" «La colección nace un poco de un empeño de recuperar la artesanía, de hacer una buena presentación y única al año porque considero que lo más sostenible es reducir el consumo de moda y por lo tanto la oferta creo que es un mirar al futuro. Es un alegato a la canariedad, quiero contar a la gente como vivo yo la canariedad, mi canariedad es totalmente distinta a la que solemos ver en los patronatos de turismo. Mi día a día en la Isla se vive de una manera y eso también marca bastante el estilo de mi ropa», añade. Orgánica y colorida Es una colección muy orgánica y colorida que recoge la esencia tanto de la firma como de su propia creadora. «La mayoría de las prendas me las podría poner yo misma. Estoy muy feliz con el resultado. La idea es generar el binomio artesanía-moda, sacarla del tapete y convertirla en una pieza que entre en un armario y que sea algo cool que no quieras deshacerte de ella. Esa es un poco la idea», explica. En ese proceso, Gil ha contado con el colectivo de caladoras de Ingenio que han aplicado la técnica del calado canario sobre seda usando el molinillo de la marca como motivo de los bordados. La tejedora grancanaria, Pilar Ureña, que trabaja con la fibra de platanera se ha encargado de desarrollar de forma artesanal los bolsos y pendientes de la colección; la creadora tinerfeña Raquel Hammerhoj, ha desarrollado un zueco de tacón esférico y la palmera Eloísa Pascual, artesana del crochet ha creado la red para confeccionar piezas de baño a partir de la hilatura de lycra. Esta hilatura ha sido desarrollada en el taller como creación textil propia. "He trabajado con artesanas de todas las islas porque para mí ser canario es serlo, da igual la Isla de origen" «He trabajado con artesanas de todas las islas porque para mí ser canario es serlo, da igual la Isla de origen. He hecho como un gran abrazo entre gente de Gran Canaria, La Palma y Tenerife», explica. Su viaje comenzó el pasado martes cuando tomó un vuelo rumbo a Madrid para comenzar con los preparativos de cara al desfile de este sábado. «Han sido todo muchos nervios hasta llegar aquí porque es el estreno. Soy de las personas a las que le gusta tenerlo todo controlado y ese pequeño descontrol que tenía ahí me ponía un poco nerviosilla, pero ahora que he llegado he empezado a trabajar. Ya está la maquinaria de trabajo en marcha y me siento mucho mejor y más tranquila. La verdad es que tengo muchísimas ganas de que pase el desfile y de enseñar la colección porque ha sido un trabajo de muchos meses», explicó Gil en un pequeño receso de trabajo. Atrás quedan meses de duro trabajo para dar vida a esta colección que sin duda deslumbrará en la pasarela como lo ha hecho cada una de sus colecciones. Ahora, el próximo objetivo es consolidar su taller en el que está confeccionado ropa de baño para terceras marcas, ampliando su cartera de clientes con producciones exquisitas y seguir dando pasos importantes para consolidar aún más su firma. «Merece la pena porque soy muy feliz cuando llego a mi trabajo todos los días», subraya. La pasarela Moda Cálida vuelve el 20 de octubre

El Cabildo de Gran Canaria presentó este viernes en el marco de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la próxima edición de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, que se celebrará del 20 al 23 de octubre en el recinto de Expomeloneras en Maspalomas (Gran Canaria). La pasarela de moda baño, único evento europeo en su categoría, nace del firme compromiso de la institución insular con la industria de la moda a lo largo de 26 años, gracias al cual Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida refuerza con esta nueva edición su posición como referente internacional en moda baño, siendo la cita clave en su género dentro del circuito de pasarelas europeas. La profesionalización de la pasarela, uno de los pilares de la estrategia llevada a cabo por el Cabildo de Gran Canaria para el impulso del evento, pone el foco en un programa de desfiles que siempre incorpora nombres de prestigio del panorama actual del diseño, tanto nacional como internacional. La alianza entre el Cabildo de Gran Canaria e Ifema Madrid, ha impulsado con fuerza su internacionalización.