Giovanni Franco: "Aporto frescura, aunque en el mundo de la moda está todo inventado"

¿Qué supone ser una de las nueve firmas candidatas al premio Mercedes-Benz Fashion Talent de la pasarela Allianz EGO?

Es una ilusión para mí y un auténtico regalo porque como llevo solo un año con mi marca es bastante gratificante que me den esta oportunidad con tan poco tiempo y en un espacio que da mucha visibilidad a marcas emergentes.

Lo hace con su colección Infinity, ¿Cómo la definiría?

Propongo una colección para soltar algo que llevo dentro. Es como esas carencias que podemos tener en la edad infantil y como estas salen a la luz en la edad adulta. Por ejemplo, las piezas desestructuradas, sin acabar y como si estuviesen rotas es lo que engloban Infinity.

¿En qué se ha inspirado?

Estéticamente me he inspirado en la época del 2000 y todo lo que engloba su movimiento musical y el estilismo que llevaban. Fue un periodo que me marcó bastante, por las mañanas yendo al colegio con mi hermana poníamos MTV escuchábamos a Cristina Aguilera, Britney Spears y Madonna y eso me marcó sentimentalmente. Creo que la cultura pop me ha guiado pero a lo mejor dentro de unos años la cosa cambia. Es algo con lo que me siento cómodo y bastante identificado.

¿Cómo surge su participación en el concurso?

Me iba a presentar en la pasada edición del premio Mercedes-Benz Fashion Talent en la jornada de Allianz EGO pero por falta de tiempo y algunos contratiempos no lo hice. El pasado junio decidí tirarme a la piscina y ver.

¿Qué supone participar?

Son muchos meses de trabajo. Por suerte tengo un equipo detrás mía que me ayuda con todo desde nivel gráfico, patronaje, tema de estilismo o audiovisuales y demás. Gracias a ellos ha sido posible porque son una gran ayuda. Somos un grupo de cuatro o cinco y me han acompañado de forma puntual desde el principio pero ahora para el desfile sí me han ayudado internos.

¿Qué espera conseguir?

Espero conseguir más visibilidad tanto a nivel nacional como fuera de España y posicionarme a nivel de ventas que es quizás mi idea principal a alcanzar con mi participación en el desfile. En octubre sacaremos toda la colección a la venta y esa es mi idea principal y mi próximo objetivo.

¿Y si consigue ganar?

La verdad es que no lo sé, no lo he pensando aún la verdad (risas).

¿Qué cree que puede aportar para diferenciarse del resto?

Creo que frescura. Evidentemente en el mundo de la moda todo está inventado pero creo que tengo una seña de identidad, una marca y una estética que cuando ves mis diseños los relacionas directamente con mi marca, y eso es fundamental. Los otros compañeros también son muy originales y cada uno tiene su punto fuerte y su estética que les hace únicos.

¿Cómo surge su firma Crack? ¿Por qué ese nombre?

Hace años, justo cuando acabé la carrera, decidí crear mi propia marca pero no era el momento idóneo y opté por esperar. Justo cuando me ví asentado profesionalmente y con más experiencia para tirarme a la piscina decidí dar el paso. El nombre, Crack, viene porque siempre me ha hecho gracia el ruido de las cosas cuando se rompen, esa especie de crack que hace que te des la vuelta a mirar. De ahí viene el significado. También tiene algo que ver con las formas desestructuradas de mis prendas que inspira a la esencia y entidad de la marca.

¿El mundo de la moda es bastante duro?

Sí y complicado. Salir a luz y que se conozca tu marca cuesta. Por eso creo que he tenido suerte de llevar tan poco tiempo y contar con esta oportunidad.

¿Cómo fue formarse en el equipo de David Delfín?

Estuve haciendo las prácticas durante un año con él, en la marca, y ya luego cuando cogí conocimientos decidí crear mi empresa y mi sello. Aprendí cómo funciona una marca tan grande desde dentro y a saber que quiero y que no quiero. Tuve mucha suerte de formar parte de su equipo.

¿Es más difícil para un canario dedicarse a la moda?

Sí, por eso me tuve que ir fuera. La demanda de trabajo no es la misma que se puede encontrar en la Península, ojalá en las Islas fuese más fácil. Laboralmente es más fácil moverse aquí. Siempre tengo presente a las Islas.

¿Cómo terminó vistiendo a Naty Peluso, Valentina de 'Rupaul’s Drag Race' o a la eurovisiva Eleni Foureira?

A través de Instagram. Se pusieron en contacto conmigo sus representantes o estilistas y me pidieron la ropa y se las cedí o alquilé. Me muevo mucho por Instagram, las redes sociales son una galería.

¿Quién le ilusionó más que visitera uno de sus diseños?

Naty Peluso, porque a nivel musical me encanta siempre la he seguido y ver como luce una prenda mía es bastante gratificante.

¿A quién le gustaría vestir con sus diseños?

De fuera a la cantante estadounidense Doja Cat, me gusta su música, la escuchó día a día me haría mucha ilusión.