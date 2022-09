A partir del lunes 26, la venta será libre en las agencias de viajes para estos paquetes que incluyen el transporte y el alojamiento con pensión completa.

Los viajes del Imserso comenzaron en 1985 aunque inicialmente solo había dos destinos a elegir: Benidorm y Palma de Mallorca y actualmente se ha convertido en una herramienta perfecta para que casi cualquiera pueda viajar y conocer de una forma muy democrática.

Esta temporada existe la posibilidad de elegir entre 235 hoteles, siendo la oferta inferior a la del año pasado ya que a algunas empresas no les sale rentable el precio de 22 euros por persona y día. Nuria Montes, portavoz de HOSBEC, la Asociación Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana, apunta que esta reducción se debe a que no suben el presupuesto.

Lista de hoteles

Mundiplan

Baleares

Mallorca: Alua Bocaccio (Puerto de Alcudia); Aluasun Continental Park (Playa de Muro); Aluason Torrenova (Palmanova); Caribbean Bay; Habana Bay; Linda; Mediterranean Bay; Palma Bay; Riutort (todos ellos en El Arenal); y Samos (Magaluf).

Menorca: Aguamarina I y II(Mercadal); Cala Galdana (Ciudadela); y Sur Menorca (Punta Prima - Sant Lluis).

Ibiza: Atlantic (Santa Eulalia); Coral Beach y Ereso (ambos en Es Canar); Es Pla (San Antonio); Invisa Figueral Resort (San Carlos); e Invisa La Cala (Santa Eulalia).

Canarias

Gran Canaria: Altamadores y Altamar (ambos en Puerto Rico).

Lanzarote: No hay hoteles disponibles.

Tenerife: Alua Parque San Antonio, Alua Tenerife, Aluasoul Orotava Valley, Catalonia Las Vegas, Checkin Concordia Playa, HC Hotel Magec, Marquesa, Parque Vacacional Eden, Valle Orotava (todos en Puerto de la Cruz); Catalonia Punta del Rey (Las Caletillas); y Panorámica Garden (Los Realejos).

Fuerteventura: Royal Suite (Costa Calma).

Andalucía

Almería: Alua Golf Trinidad, Bahía Serena, Best Roquetas, Best Sabinal y el Palmeral (todos en Roquetas del Mar); Best Mojacar (Mojacar); Ele Andarax y Portomagno (Aguadulce)

Granada: Chinasol y Toboso (Almuñécar).

Huelva: Dunas de Doñana Golf Resort, Flamero, Gran Hotel del Coto (en Matalascañas); y Pato Amarillo (Punta Umbría).

Málaga: Aluasoul Costa Málaga, Aluasun Costa Park, Marconfort Griego, Parasol Garden, Puente Real (los cinco en Torremolinos); Aluasun Marbella Park (Marbella); Globales Gardenia y Las Palmeras (Fuengirola); Medplaya Bali y Medplaya Balmoral (Benalmádena).

Cádiz: No hay hoteles disponibles.

Cataluña

Barcelona: Htop Amaika & Spa, Htop Calella Palace Family & Spa; Santa Mónica (los tres en Calella); Htop Pineda Palace (Pineda del Mar); y Mercury (Santa Susana).

Girona: Garbi Park, Gran Garbi, Htop Royal Star & Spa, Samba y Surf-Mar (todos en Lloret del Mar)

Tarragona: Best Da Vinci, Best Los Ángeles, Best Mediterráneo, Best San Diego, Calypso, Htop Molinos Park, Medplaya Pirámide Salou y Oasis Park (los ocho en Salou); Best Cambrils (Cambrils); La Rapita (San Carlos de la Rapita); y Natura Park (Comarruga).

Comunidad Valenciana

Alicante: Dominio de Benidorm pese a las amenazas de boicot, con Acapulco; Benidorm East; Brasil; Caballo de Oro; Cabana; Carlos I; Cuco; Dynastic; Fiesta Park; Gala Placidia; Golden; Gran Hotel Bali; Jaime I; Joya; Lido; Los Álamos; Magic Cristal Park; Magic Rock Gardens; Mareny Benidorm; Melina; Mont Park; Montesol; Oasis Plaza; Olympus; Port Vista Oro; Poseidón Playa y Poseidón Resort; Sol y Sombra; y Tropic Relax. A ellos se suman Alone (Finestrat); Playas de Torrevieja (Torrevieja); Port Denia (Denia); Villa Naranjos (Jávea); Sun Palace Albir (El Albir); y Port Europa y Roca Esmeralda (ambos en Calpe).

Castellón: Aparthotel & Spa Acualandia, Gran Hotel Peñíscola, Aparthotel & Spa Acuazul, RH Casablanca Suites y RH Don Carlos & Spa (todos en Peñíscola); Intur Orange (Benicassim); y RH Vinarós Playa (Vinaros).

Valencia: Porto; RH Bayren Park; RH Gijón; Safari; Tres Anclas; y Villa Luz. Todos en Gandía.

Murcia

La Mirage (Murcia capital); Aluason Doblemar, Entremares e Izan Cavanna (los tres en La Manga).

Turismo social

Baleares

Be Live Adults Only Marivent (Palma de Mallorca). Sólo circuitos culturales y turismo de naturaleza.

Canarias

Astoria (Las Palmas de Gran Canaria); Smy Puerto De La Cruz (Tenerife). También orientados a circuitos culturales y turismo de naturaleza.

Andalucía

NH Avenida Jerez, Exe Guadalete, Guadalquivir (Cádiz); Averroes, Castillo, Exe Las Adelfas (Córdoba); Ma Princesa Ana, Reyes Ciries (Granada); Sierra De Cazorla & Spa 3 y 4, Torres I, RL Ciudad De Úbeda (Jaén); Ilunion Mijas, Medplaya Bali (Málaga); Ma Sevilla Congresos, Exe Gran Hotel Solucar, y Catalonia Hispalis (Sevilla); Alegría Portomagno (Almería); Pato Rojo e Ilunion Islantilla (Huelva).

Madrid

Miranda Suizo y Florida (San Lorenzo del Escorial); Villa De Pinto (Pinto); y Equo Aranjuez (Aranjuez).

Aragón

Pedro I De Aragon y Rey Sancho Ramírez (Huesca); Albarracín, Civera, Reina Cristina y Mora (Teruel); Eurostars Zaragoza y Eurostars Boston (Zaragoza).

Asturias

Exe Oviedo Centro (Oviedo); y Arbeyal (Gijón).

Cantabria

Arha Villa De Suances (Suances); Torresport (Torrelavega); Arha Santander (Santander); Arha Villa de Santoña (Santoña); y Arha Reserva Del Saja (Cabuérniga).

Castilla La Mancha

Nh Ciudad Real (Ciudad Real); Exe Cuenca (Cuenca); Guadalajara & Conference Center (Guadalajara); Perales (Toledo); Be Live City Center Talavera (Toledo); Reina Victoria (Albacete); y Eurostars Toledo (Toledo).

Castilla y León

Cuatro Postes y Puerta De Gredos (Ávila); Exe Puerta de Burgos, Corona de Castilla y Rey Arturo (Burgos); León Camino (León); Gran Hotel Corona Sol, Emperatriz III, Spa Villa de Mogarraz y Gran Hotel Corona Sol (Salamanca); Ele Acueducto y Santa (Segovia); Alfonso VIII Soria y Cadosa (Soria); Rey Sancho (Palencia); Olid (Valladolid); y Rey Don Sancho (Zamora).

Cataluña

Canal Olimpic y Amaika (Barcelona); Calypso y Gaudi (Tarragona); Vielha Baqueira (Lérida); Cmc Girona (Gerona).

Comunidad Valenciana

Dynastic y Gala Placidia (Benidorm); Tropic-Alone (Alicante); Peñíscola Plaza Suites (Peñíscola); Principal (Gandía); y Port Feria (Valencia).

Extremadura

Ilunion Golf Badajoz (Badajoz); Velada Mérida e Ilunion Las Lomas (Mérida); Barceló Cáceres V Centenario, Extremadura Hotel e Izan Trujillo (Cáceres).

Galicia

Exe Coruña (A Coruña); Eurostars San Lázaro y Ciudad de Compostela (Santiago); Méndez Núñez (Lugo); Exe Auriense (Orense); Exe Via Argentum (Pontevedra); y Nuevo Astur (Sanxenxo).

La Rioja

Ciudad De Haro (Haro); y Logroño (Logroño).

País Vasco

Barceló Costa Vasca (San Sebastián); Villa De Laguardia (Álava); Unzaga Plaza, Urdanibia Park, Santuario De Arantzazu y Zarauz (Guipúzcoa); y Blu Sondika (Vizcaya).

Murcia

Puerto Juan Montiel (Águilas); y Cavanna (La Manga).

Navarra

Loizu (Auritz-Burguete); y Sancho Ramirez (Pamplona).

Ceuta y Melilla

Ceuta Puerta De África y Melilla Puerto.