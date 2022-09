Cáritas recibe el doble de peticiones de ayuda en relación al año pasado. Cada nueva crisis supone un auténtico misil en la línea de flotación de muchas familias canarias que les aboca a un aumento de la exclusión social que sufren, anegando un aspecto más de su día a día. La escalada de los precios, con la inflación por las nubes provocada por la invasión rusa de Ucrania, está llevando a muchas familias aún más al límite. Esto lo saben bien en Cáritas Diocesana de Canarias y por eso alertan de la espiral de pobreza y exclusión en la que se están viendo inmersos muchos canarios.

«Hemos recibido el doble de peticiones, estamos teniendo serias dificultades para poder atender ese aumento de peticiones. No estamos pudiendo llegar a todas, cuando tengamos la memoria final tendremos el dato concreto y exacto. Este año no solo tenemos que atender a las mismas y que encima han aumentado un doble sus peticiones, si no las nuevas incorporaciones de personas que nos están llegando», alerta Caya Suárez, secretaria general de Cáritas Diocesana de Canarias.

Este aumento no quiere decir que acudan más familias a pedir ayuda, sino que muchas de las que están percibiendo algún apoyo se ven en la necesidad de solicitar más ayudas para paliar deficiencias en otros campos al ampliarse su exclusión a más esferas de su vida.

«No solo hablamos de alimentación sino también de la gasolina, los desplazamientos y también de gastos como el agua y la luz. Eso afecta a las familias directamente. Estamos hablando de personas que tienen un trabajo temporal que ven que no llegan a cubrir sus necesidades básicas sociales. Si antes las cubrían ahora las cubren aún menos. Principalmente los gastos se van en la vivienda, en el pago de una hipoteca o el alquiler y eso hace que cada vez empeore más aún su situación en cubrir esas necesidades básicas», añade.

La situación afecta a mujeres de entre 30 y 50 años, en edad activa y con menores a su cargo

Perfil solicitante

En cuanto al perfil de los solicitantes este sigue el mismo patrón de años anteriores, con la mujer como principal afectada. «Afecta principalmente a hogares monoparentales, madres con hijos a cargo con edades comprendidas entre los 30 y 50 años, es una población juvenil en edad activa que aún teniendo un empleo no puede cubrir sus necesidades. El gran aporte de la familia va a la vivienda eso hace que quieran mantener la estabilidad y no quedarse en una situación de exclusión residencial, su prioridad principal está en no perder la vivienda y luego empiezan a intentar reorganizar su vida con los pocos recursos que tienen o solicitan ayuda», explica. El aumento de los costes está teniendo un doble efecto. Por un lado, si antes daban una ayuda de alimentación para cubrir las necesidades básicas con ese aumento del coste han tenido que aumentar la aportación económica para cubrir esas mismas necesidades. Ese aumento con lleva que puedan atender a menos personas.

Aumento de costes

Por otro lado, también está afectando a la viabilidad propia de Cáritas Diocesana de Canarias. De hecho, a nivel nacional se ha aumentado un 10% el aporte económico para poder mantener el mismo número de ayudas. Aquí, están realizando un análisis de todos los proyectos con los que cuentan para intentar reducir costes sin que esto afecte al servicio.

Están analizando todos los proyectos para intentar reducir costes para poder mantenerlos

«Eso nos ha llevado a hacer un análisis de cada uno de los proyectos y servicios que prestamos para ver cómo los reformulamos para simplificar el impacto del aumento de costes. Además, nos ha llevado a una búsqueda activa, que ya la veníamos teniendo, de recursos para poder seguir manteniendo los servicios en funcionamiento. Si este incremento de ingresos no se produce tendríamos serias dificultades para poder mantenerlos con ese impacto. No es lo deseable», remarca.

De momento, están intentando aumentar la captación de fondos propios a través de socios, para mantener unos ingresos estables, y por otro lado están negociando con la administración pública para que aumente su apoyo al tercer sector. «Canarias se encuentra en una situación de pobreza estructural y esa pobreza lleva a que cada vez se vaya asentando más sobre todo porque se alarga en el tiempo y se vuelve cada vez más severa», sentencia.