Cátedra Telefónica ULPGC premia un invento para rastrear microplásticos en el mar

La necesidad agudiza el ingenio, estimula la imaginación y nace la innovación. Así se podría definir el camino que desembocó en la fabricación de un dispositivo para muestrear microplásticos en el mar, inventado por la alumna de doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Tania Montoto Martínez, ganadora de la primera edición del Premio a la Mejor Invención de Estudiantes ULPGC, otorgado por la Cátedra Telefónica en la inauguración de Patents Week Gran Canaria by ULPGC, que se celebra desde hoy y hasta el 30 de septiembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en la capital grancanaria, organizada por la Fundación Parque Científico Tecnológico de la ULPGC, con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi) del Gobierno Autónomo.

Entre las ventajas del dispositivo MuMi -muestreador de microplásticos-, protegido mediante derechos de propiedad industrial 2022, figura su bajo coste y sostenibilidad, dado que se fabrica en impresora 3D con derivados del millo, además de facilitar la implicación del sector pesquero y turístico en el estudio de la contaminación de los océanos. «A los investigadores nos encantaría trabajar todo el día en la mar, pero no tenemos un buque oceanográfico ni medios para ello, y de ahí nació MuMi, que permite a embarcaciones pequeñas que están a menudo en la mar, rastrear la concentración de microplásticos. Este invento es como un guiño a toda esta gente, pescadores artesanales y recreativos, empresas de avistamiento de cetáceos, veleros turísticos… que podrían durante sus salidas, ayudarnos a recabar datos sobre microplásticos con este muestreador de pequeño tamaño y fácil manejo», indicó Tania Montoto, graduada en Ciencias del Mar y estudiante del Doctorado de Calidad Ambiental y Recursos Naturales de la ULPGC.

Modelo de utilidad

El dispositivo, registrado como un modelo de utilidad, fue diseñado por la investigadora para ser «muy asequible», apenas mide 40 centímetros, se puede fabricar en impresión 3D, y es muy fácil de utilizar en embarcaciones pequeñas. Sólo tendrían que tirarlo por la borda atado a un cabo, y arrastrarlo a remolque durante el período que estén navegando. Una vez lleguen a puerto, entregan los filtros que van incorporados al dispositivo a los investigadores de la Facultad de Ciencias del Mar para su análisis en el microscopio, con el objeto de determinar la concentración de microplásticos. «La idea surge precisamente por esa necesidad de salir a investigar todos los días a la mar y no poder. Tengo una amiga que montó una empresa de turismo de avistamiento de cetáceos, y un tío que es pescador artesanal, vi que ellos están más en la mar que yo, y pensé en hacer un artilugio que pudiera cedérselos para que me ayudaran en mis estudios a través de sus salidas profesionales. Es una manera de crear sinergias entre la ciencia y la gente de la mar, de conectar con el sector».

El dispositivo MuMi creado por la doctoranda de la ULPGC Tania Montoto implica a los pescadores y sector de ocio, en el estudio de la contaminación de los océanos

Aunque se trata de un invento formado por piezas sencillas, también incorpora algo de tecnología, dado que lleva integrado un caudalímetro para conocer cuanta agua filtró el aparato, imprescindible para obtener datos fiables de concentración de microplásticos en el mar. «Su coste es muy bajo y, además, como en la impresora 3D se pueden meter filamentos de distintos materiales, lo hicimos con un derivado del millo, porque que no vamos a estar votando al mar más plástico», afirmó la joven, que forma parte del grupo de investigación TGBA -Tecnologías, Gestión y Biogeoquímica Ambiental- de la Facultad de Ciencias del Mar. «Este reconocimiento es una oportunidad grandísima, me encuentro a punto de depositar el trabajo final de la tesis, y que vaya acompañado de esta guinda es perfecto. No sólo se agradece el reconocimiento, sino que me puede servir para seguir investigando sobre la contaminación de microplásticos», concluyó la ganadora del Premio de la Cátedra Telefónica ULPGC, dotado con mil euros.

Las compañías canarias Nektium, Lighbee y Rethink Medical, ejemplos de éxito empresarial que nacen de patentes

Tras la entrega de galardón, Patents Week Gran Canaria by ULPGC continuó con la presentación de tres experiencias empresariales que deben su éxito a las patentes. Laura López, de Nektium; Gloria Eisman, de Lighbee, y Manuel Luque, de Rethink Medical, difundieron aspectos como la necesidad de establecer una estrategia a la hora de solicitar una patente internacional, qué hacer si descubres que te han copiado o cuándo abandonar una iniciativa.

En el marco de este evento, pionero a nivel nacional en divulgación y formación sobre Propiedad Industrial, hoy también se presentaron tres spin off, de la ULPGC, la Universidad Politécnica de Cataluña y de la Universidad de Santiago de Compostela, respectivamente; y la jornada de la tarde concentró los primeros First -Dates o encuentros entre inventores y empresarios.