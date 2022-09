Los médicos interinos de Canarias se movilizarán si Sanidad no les atiende. Tras el parón del verano y ante la ausencia de contactos por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias los médicos y facultativos temporales del Servicio Canario de Salud (SCS) aglutinados en la Mesa de Confluencia volverán a movilizarse si la Consejería de Sanidad no atiende a las peticiones realizadas y que les trasladaron en una reunión mantenida el pasado mes de mayo con Conrado Domínguez, director del SCS.

«Si no hay contactos por parte de la Administración empezaremos a organizar movilizaciones y, finalmente, si no queda más remedio acudiríamos a la huelga. Hay margen aún para evitarlo. Nuestro interés es que se sienten con nosotros y acercar posturas. De hecho, la huelga sigue activa simplemente estamos en una tregua. Se volverá a activar si no queda más remedio y no se sientan a negociar», afirma Goar García Portavoz de la Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos de Canarias.

Un tercio de los médicos y facultativos de la Especializada se encuentran en situación de temporalidad, según denuncia la Mesa de Confluencia, una situación que arrastran desde hace años encadenando contratos temporales.

Asambleas informativas

La situación, tras el regreso del verano es tal que en la última semana se han desarrollado asambleas informativas en los diferentes servicios hospitalarios de todo el Archipiélago para recabar la opinión de los afectados. En ellas los trabajadores afectados han mostrado su cansancio, hastío y frustración al ver que no hay avances en su situación y que sus puestos de trabajo siguen en la cuerda floja.

«El personal está cansado, enfadados y crispados. Es un compendio de todo, frustración y enfado porque nos estamos jugando nuestros puestos de trabajo y parece que hasta que no llegamos a convocar una huelga no se sientan a hablar con nosotros. Lo que estamos proponiendo es simplemente que se cumpla con la ley que sacó el Estado, Ley 20/2021 y que salgan todas las plazas», añade García.

Cabe recordar que el pasado mes de junio recurrieron el decreto de la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2022 por el que se pretendía estabilizar a los sanitarios canarios al detectar un déficit de un 17% de plazas de facultativos y médicos de la Atención Especializada, unas 184 plazas.

«Son los números que conocemos. Probablemente en otras categorías falten plazas también pero no tenemos los datos para valorarlo. No se han puesto en contacto para ver cómo se puede resolver el problema, en principio nos dijeron que en la convocatoria, que tiene que salir antes del 31 de diciembre, se iba a subsanar pero hemos consultado con expertos en Derecho y no es viable, para incorporar esas plazas tienen que modificar el decreto», explica.

Mesas redondas

De hecho, el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas y el de Tenerife acogieron el miércoles y este jueves, respectivamente, una mesa redonda con la participación de los juristas Javier Arauz y Gerardo Pérez en la que ambos dejaron claro que es legalmente viable primar en los baremos de forma favorable a los trabajadores en situación de interinidad llegando incluso a primar hasta cuatro a uno al aspirante que ya presta servicios en la administración frente a otro de fuera.

«Navarra ya sacó un Decreto Ley sobre este tema y ellos puntúan cuatro veces más el tiempo trabajado dentro de la administración con respecto a la gente que pueda venir de fuera. Hay argumentos de sobra para que se haga ese baremo. No sabemos nada y parece que no van por ahí los tiros. Seguimos a la espera de conocer más detalles», subraya García.

Una postura que defiende la Mesa de Confluencia y que ya expusieron al director del SCS en su última reunión, antes del verano.

Junto a primar la puntuación de los médicos y facultativos que ya trabajan en el sistema sanitario canario, reclaman que las oposiciones sean por gerencias para que no haya una desestructuración de la sanidad que terminaría rompiendo equipos y unidades superespecializadas y que podría terminar repercutiendo en la calidad de la atención a los pacientes.

«No vamos a esperar de brazos cruzados cuando en otras comunidades autónomas ya se ha legislado adecuadamente para proteger a sus empleados públicos, mientras aquí se sigue dejando pasar el tiempo y, al parecer, esperando por no se sabe qué decisiones que salen de Madrid. La autonomía legislativa de Canarias es plena para resolver este asunto y no se tolerarán más fintas ni escapismo», subraya a su vez el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA).