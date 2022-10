La Dirección General de Tráfico ha alertado de un peligro al volante que se produce de forma recurrente y que puede poner en peligro la vida de las personas que viajen dentro del vehículo. Esta conducta ha sido bautizada por la DGT como el ‘efecto elefante’ y tiene que ver con los objetos que transportamos, te explicamos esta infracción que puede suponer multas de más de 2.000 euros.

Es habitual que cuando cogemos el coche dejemos algunos objetos que vamos a transportar en los asientos traseros o incluso en el del copiloto, como las bolsas de la compra. Esto puede suponernos un gran problema en nuestra conducción porque en caso de no estar bien fijadas agravaran las condiciones de un accidente de tráfico.

Por ese motivo la DGT informa que el lugar idóneo para transportar los objetos es el maletero. En caso de accidente los objetos que estén en la parte de atrás pueden salir disparados hacía la parte delantera y dependiendo de la velocidad a la que vayamos, estos objetos pueden alcanzar tal fuerza que sería similar al golpe de un elefante. Ese es el motivo por el que la Dirección General de Tráfico lo ha nombrado así.

La sillita de los niños puede sufrir este efecto

Hay que estar muy alerta con esto. Evidentemente, si la silla de retención de los niños no esta bien fijada a la parte de los asientos traseros, en caso de accidente no tendría ninguna utilidad. Según han calculado desde la DGT, si tuviéramos un accidente a 50 kilómetros por hora, la fuerza de los objetos aumentaría en 40 veces su propio peso.

La multa para los casos en los que no tenemos los objetos correctamente sujetos en el maletero puede oscilar entre los 2.000 o 4.000 euros, por lo que recuerdan que el coche no es el vehículo ideal para llevar grandes cantidades de peso. En caso necesario, lo correcto es utilizar un remolque o un portabicicletas, para que el peso no este en el interior del vehículo. Además de que si llevamos peso demás, hay que reducir la velocidad para evitar más accidentes en las carreteras.