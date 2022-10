Natalia González: "Las personas mayores, de más de 70 años, son las que más se suicidan"

Este jueves participa en la mesa redonda ‘¿Dónde acudir?’ de las Jornadas de sobre mujeres, sufrimiento psíquico y suicidio. ¿Qué planteará en esa mesa?

En un primer momento me pidieron desde la organización que presentará el proyecto de prevención del suicidio. La presentación sobre todo va dirigida a que la gente conozca nuestro programa. Entiendo que también voy a situar un poco lo que es la red de salud mental para que la población pueda conocerlo, porque a veces no sabemos bien el por qué se creó, quiénes son las personas que son susceptibles de ser derivadas y demás. Haré un repaso por los dispositivos de la red de salud mental.

¿Cuáles son?

La red consta de principalmente las unidades de salud mental comunitarias que son los dispositivos más cercanos a la población. Están en núcleos urbanos cercanos a los pueblos. Tenemos los grandes hospitales donde están las unidades de hospitalización, que son mucho menos accesibles, y luego están las unidades de salud mental comunitarias que son lo más parecido a un centro de salud. A parte de eso, tenemos los equipos comunitarios acertivos que son multidisciplinares que van a atender a las personas con una enfermedad mental grave en sus domicilios, en pisos supervisados o miniresidencias. También tenemos un equipo específico de atención en calle, para el sinhogarismo que tratan de atenderlos. Después hay dispositivos diferentes que son los de intervención en crisis o los de hospitalización en domicilio y las unidades de media y larga estancia porque es donde la gente con psicosis que no responde rápidamente a la estabilización en los hospitales, en las unidades de agudos, pasan a estar ingresadas más tiempo, entre seis meses y un año. Después hay recursos intermedios que son los hospitales de día con tratamientos intensivos, que sin estar hospitalizados pueden acudir de forma diaria para tener un tratamiento en ese dispositivo. Tenemos hospitales de día en infanto-juvenil y uno de día específico de trastorno límite de personalidad en Gran Canaria. No siguen faltando estructuras intermedias que tenemos que crear pero vamos en esa línea.

¿Cómo está la situación del suicidio en Canarias?

Las cifras la verdad es que no son nada halagüeñas porque han ido al alza. Las cifras que tenemos del 2020, que son las últimas disponibles, en Canarias tuvimos 208 suicidios. Por islas el comportamiento es desigual pero siempre se dan más casos en las mayores. Por sexos, también hay más suicidios en hombres, 3,2 casos por una mujer. La franja donde mayor número de suicidios es a partir de los 40 sobre todo se sitúa más altas a partir de los 70 años. Las personas mayores son las que más se suicidan. Los cuadros depresivos están asociados, no quiere decir que todos los que tengan depresión se vayan a suicidar pero sí que se ha visto que las personas que se suicidan han tenido depresión anterior y las personas mayores tienen un factor bastante importante que es la soledad, muchas veces es un factor de riesgo.

¿Por qué se dan más casos en hombres que en mujeres?

Aquí no hay una certeza, no hay estudios, la investigación es muy difícil en cuanto al género. No hay estudios que hablen de género y suicidio, se analizan las cifras por sexos pero sin especificar. Se puede pensar que hay mucha influencia del rol masculino, en el sentido de hombre fuerte que tiene que sustentar la casa, que no puede mostrar sus sentimientos, y cuando eso no ocurre frente a pedir ayuda, porque los hombres piden menos ayuda que las mujeres, son más drásticos a la hora de buscar una solución. Las mujeres lo intentan más veces pero el hombre lo consuma más. Tiene que ver mucho con el patriarcado y el rol de la figura masculina en la sociedad en la que vivimos. Hay muchos factores pero hay muy pocos estudios referentes. Hay una problemática muy variada que cuando se estudia el suicidio no se tienen en cuenta todo esto. Las cifras que nos llegan lo hace tarde, somos un servicio público y estamos trabajando con datos de 2020.

¿Qué objetivos tiene el programa de prevención del suicidio?

Tiene varios objetivos entre ellos está la mejora de los registros, la coordinación entre instituciones, la formación de profesionales sanitarios y no sanitarios. Siempre pensamos que el suicidio es algo sanitario y realmente es multifactorial y es muy importante que se intervenga a diferentes niveles, porque al final las condiciones de vida de las personas hacen que tengan mayor o menor riesgo de presentar un suicidio.

¿Ha empeorado la pandemia la salud mental en Canarias?

Sí, ha empeorado. Han aumentado las consultas en la red de salud mental. Es verdad que el 2020 fue algo extraño porque hubo una bajada de consultas por el confinamiento por eso no es muy fiable. Desde entonces se ha visto un crecimiento paulatino de consultas. En el 2019 fueron vistas en salud mental 14.889 personas y el año pasado 16.865. En cuanto a consultas, en el 2019 acudieron por primera a consulta 9.005 personas y el año pasado 10.733.

¿Está ese aumento afectando a la población juvenil?

Sí. Al final los adolescentes y los menores han vivido en algunos casos ese confinamiento en familias desestructuradas, a veces con malos tratos u otro tipo de condiciones de vida que llevan a que se hayan disparados los trastornos en la conducta alimentaria, se han disparado los intentos autolíticos. Sí que se ha visto un incremento de consultas en infantil y tiene que ver con todo esto.

¿Qué se puede hacer?

Una de las acciones que hemos llevado a cabo es el aumento de la plantilla de profesionales. El año pasado se contrataron 42 profesionales más para la red de salud mental y este año hemos contratado 69 profesionales más. Si refuerzas todo lo que tiene que ver con las unidades infanto-juveniles mejoras la atención a los que llegan porque son los graves. A nivel de primaria se han contratado psicólogos que también van a atender a adolescentes y por otro parte estamos trabajando conjuntamente con Educación para elaborar un programa de prevención de la conducta suicida y un protocolo de actuación en caso de que se detecten riesgos.

Por fin se está rompiendo el tabú que rodea al suicidio

Eso es muy importante. Ha habido siempre mucho estigma y tabú alrededor de todo lo que tiene que ver con la salud mental, las enfermedades mentales y el suicidio. Uno de los falsos mitos era que no se podía hablar de ello porque se suicidaba más gente, es lo mismo que pasaba con la violencia de género. Hay que visibilizar el problema para poder ayudar, hay que normalizar que podamos hablar de ello sin sentir que eres un bicho raro.