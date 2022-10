El presidente de la Fundación Canaria Cajasiete-Pedro Modesto Campos, y el director general de la Fundación Canaria Radio ECCA, Fernando Berge y José María Segura, han firmado un acuerdo mediante el cual la primera incentivará a los futuros estudiantes, garantizando la igualdad de oportunidades y premiando la excelencia académica de los tres mejores expedientes de los diferentes niveles formativos, graduado en Educación Secundaria, Bachillerato y el ciclo superior de Integración Social dentro del Proyecto Fórmate.

Motivación

El proyecto Fórmate surge de la iniciativa de un grupo de profesores y voluntarios de Radio ECCA con el objetivo de informar y motivar a la población adulta para elevar su nivel cultural que le permita tener mejores oportunidades laborales en un futuro.

Radio ECCA, es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la formación de las personas adultas cuya misión es llevar la mejor formación posible a todos y todas y, prioritariamente, a quienes más necesidades culturales tienen. Entidad volcada en la alfabetización y a la educación básica. Pero también abordan las nuevas necesidades de formación vinculadas a las tecnologías, a las demandas específicas de la formación laboral actual, los valores sociales democráticos y participativos, la cultura de la igualdad de géneros, la educación para la salud y el medio ambiente y, no menos importante, el diálogo intercultural e interreligioso que exige la realidad de nuestro mundo globalizado.

Radio ECCA, pretende facilitar la mejor formación posible, al mayor número de personas, con preferencia de quienes más lo necesitan para fomentar el empleo y la inclusión social. Ante la situación actual de desempleo, ha crecido la solicitud de ayudas para iniciar y/o retomar los estudios, y especialmente de aquellas personas que no cuentan con los recursos económicos necesarios. Estas ayudas estarán destinadas a las enseñanzas regladas, graduado en ESO, Bachillerato y ciclo superior de Integración Social.

Accesibilidad laboral

El convenio se enmarca dentro de los fines y actuaciones de la Fundación Cajasiete-Pedro Modesto Campos, que incluyen la colaboración en programas o actividades relacionados con la formación, desde escolares hasta público en general con escasos recursos económicos, lo que permite a las personas la adquisición de los conocimientos para su acceso o reinserción en el mercado laboral.

«Contar con una entidad como Cajasiete nos permite llevar la formación a quien lo necesita. Y esto encaja perfectamente en nuestra misión. Por eso es tan importante esta alianza», indicó José Manuel Segura, tras la firma del acuerdo.

Berge, por su parte, anunció que la entidad no quiere dejar atrás a las personas a las que les cuesta adaptarse a la Tecnología. «Seguimos ofreciendo un trato personal. Por eso no hemos cerrado oficinas». Informó, además, de que el 15% de los beneficios los destinan a acciones de tipo social, cultural a través de los fondos de educación y promoción cooperativa. «Hemos hecho otras colaboraciones con Radio ECCA, porque ocupa un segmento de población importante. El fenómeno de la digitalización es imparable y quien no se adapte va a tener serios problemas para ocupar un puesto de trabajo».