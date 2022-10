Reyes Ojeda Domínguez y Monserrat Batista Pérez son dos usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Teror gestionado por Clece, que han prestado su memoria y el buen hacer de sus manos en la cocina al proyecto ‘Saboreando Recuerdos’, un ejercicio de recuperación de la memoria gastronómica del archipiélago, que culmina con la entrega del libro de recetas que lleva el mismo nombre.

Clece ha lanzado el proyecto ‘Saboreando Recuerdos’

‘Saboreando Recuerdos’ se enmarca en la celebración del Día Internacional de las Personas de Edad y busca rendir un homenaje a las personas mayores, guardianes de la cultura canaria y muy especialmente de la gastronomía, nexo de unión intergeneracional entre las familias y los amigos. Las personas usuarias de diferentes Servicios de Ayuda a Domicilio, que gestiona Clece en el archipiélago, han participado en esta iniciativa compartiendo elaboraciones culinarias que forman parte importante de sus vidas y de los recuerdos compartidos alrededor de una mesa, con la familia y las amistades. “Las auxiliares nos hablaron del proyecto y tras hablar con mi prima pidieron que compartiera la receta de la garbanzada. Aunque hace mucho que no la preparo me animé con este plato que me trae buenos recuerdos”, relata Reyes, quien comenta que cocinaba este plato en ocasiones especiales. “La preparaba en fin de año, en los bautizos de los nietos, siempre en ocasiones especiales que se reunía la familia a celebrar y compartir, una costumbre que se está perdiendo”, recuerda Reyes Ojeda. Monserrat Batista participa en ‘Saboreando Recuerdos’ con su receta de sopa de miel, un plato que le recuerda a su madre. “Es una buena experiencia poder compartir estas recetas que me traen buenos recuerdos de la familia, es una manera de mantener estas costumbres que desgraciadamente se van perdiendo poco a poco, la gente joven no prepara estas recetas, antes la familia se reunía a comer y celebrar, pero ya cuesta más sentarlos a la mesa”, reflexiona Monserrat. Clece, empresa líder en servicios en Canarias, ha lanzado el proyecto ‘Saboreando recuerdos’, un libro de recetas de cocina dirigido a las más de 2.500 personas usuarias que atiende diariamente a través de los Servicios de Ayuda a Domicilio que gestiona en el archipiélago canario. “Creo que la mayoría de las personas usuarias han acogido el proyecto con mucha ilusión, compartiendo con las auxiliares las recetas, trucos de cocina y sobre todo los buenos recuerdos que les traen estos platos. Este proyecto fortalece la relación con los usuarios, les saca de la rutina y mitiga el sentimiento de soledad y de sentirse poco útiles que a veces padecen las personas mayores, dándoles acompañamiento y haciéndoles sentir la importancia que tienen, ya que aún pueden enseñar muchas cosas”, afirma Suleima Bethencourt, coordinadora de Clece. Un sentimiento que comparte María del Mar Quevedo, auxiliar de Clece. “Ha sido una experiencia positiva y satisfactoria, les ha servido para recordar esos momentos pasados en familia. Vemos que demandan actividades y quizás lugares donde reunirse y compartir, por eso esta experiencia ha sido tan enriquecedora, tanto para las personas usuarias como para los y las auxiliares”, afirma María del Mar. ‘Saboreando Recuerdos’ es un libro que recopila las recetas de cocina típicas de la gastronomía canaria, desde un potaje canario hasta una pella de gofio, un tollo compuesto o un rancho canario. En sus páginas se recogen más de 40 elaboraciones culinarias de la gastronomía canaria cedidas por las personas usuarias de diferentes SAD del archipiélago, quienes han elegido una receta llena de historias personales. Hay quien ha escogido un plato que cocinaban sus madres, o el que hacían para las grandes ocasiones o el típico de su localidad. Ellos y ellas han seleccionado platos que han marcado sus vidas de alguna manera y que ahora, plasmados en este libro, no quedarán en el olvido.