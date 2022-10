La ciencia que mira al futuro

La investigación y la transferencia de conocimientos constituye la llave que abrirá las puertas del crecimiento y la diversificación de la economía canaria. La investigación que se realiza en las dos universidades públicas y en centros de investigación regionales han consolidado un ecosistema científico-tecnológico que sitúa a las Islas en cabeza de cartel en áreas como la oceanografía, la economía azul, la tecnología espacial, la biomedicina o las tierras raras, entre otros. Estos ámbitos, en los que se lleva investigando décadas y que tienen como denominador común la sostenibilidad medioambiental, ya están preparados para dar el salto a la transferencia y a la creación de empresas de base tecnológica y alto valor añadido que abrirían las puertas al mercado laboral a mucho talento formado en las Islas. Destacamos algunos ejemplos en los que Canarias tiene mucho que decir en el futuro, siempre que al capital investigador le acompañe el respaldo institucional y la financiación adecuada, principal escollo hasta ahora en la I+D+I del Archipiélago.

Canarias tiene la mayor colección de cepas de microalgas de áreas tropicales y subtropicales, con grandes aplicaciones industriales

Algas

El sector de la economía azul, los recursos marinos, su transformación y uso para el desarrollo de la sociedad, es una de las áreas estratégicas de la Unión Europea, en las que Canarias tiene un peso fundamental, sobre todo en el campo de las algas. El Archipiélago cuenta con una gran diversidad de especies -macroalgas y microalgas-, y muchas de ellas no han sido estudiadas desde el punto de vista tecnológico o industrial; y además tiene la experiencia y el conocimiento científico, fruto de más de 30 años de trabajo que han convertido a la ULPGC en un referente mundial en este campo. La línea de investigación que surgió hace tres décadas en la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC, se traduce en el Banco Español de Algas (BEA), que cuenta con la mayor colección de cepas de microalgas de regiones tropicales y subtropicales, con un gran potencial para el desarrollo de aplicaciones industriales -Bioestimulantes y biopesticidas agrícolas, bioactivos (antibióticos, antivíricos, antitumorales, antifúngicos), pigmentos, alimentación, cosmética...-, permitiendo a las empresas, grupos científicos e instituciones de todo el mundo acceder a recursos genéticos únicos, apenas explorados, para su aplicación en procesos biotecnológicos. En los últimos años han sumado esfuerzos con el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), para desarrollar un nicho de trabajo y una experiencia en macroalgas y microalgas que se traduce en proyectos locales, nacionales e internacionales, y colaboraciones con grupos de investigación de muchas partes del mundo, según señala el director científico del BEA, José Luis Gómez Pinchetti. Un camino que les ha llevado a generar grandes dosis de conocimiento, infraestructuras y una experiencia que no existe en el entorno más cercano. Esta riqueza científica ha contribuido al desarrollo de la Plataforma Bioasis Gran Canaria -biotecnología azul y acuicultura-, integrada por el BEA y el Instituto Universitario Ecoaqua por parte de la ULPGC, así como el ITC y la SPEGC del Cabildo de Gran Canaria, dirigida a avanzar en la transferencia y creación de empresas. «El reto de la plataforma es canalizar la experiencia que hemos adquirido en el campo de la biotecnología de algas para realizar la transferencia. Nuestros esfuerzos se dirigen a atraer a grandes compañías que se conviertan en empresas tractoras que ayuden a desarrollar industria en Canarias», indicó Gómez Pinchetti. Un paso respaldado por Europa, que ha puesto el foco en la generación de empresas en el ámbito de la economía azul, tanto por su potencial industrial en la producción y el cultivo de algas con técnicas no contaminantes, sostenibles con el medioambiente; como por su capacidad para mitigar los efectos del cambio climático, dado que los cultivos de algas se usan como sumidero de CO2. No obstante, en el camino de la transferencia, se han encontrando con una serie de trabas, fundamentalmente administrativas, y por la falta de una regulación específica. «Al ser un sector emergente, hay mucho desconocimiento, y cuando las empresas vienen no se sabe exactamente como se tienen que pedir los permisos, no hay un listado de especies claro para trabajar con ellas..., cuestiones que frenan el desarrollo del sector. Esto pasa en otras regiones, no sólo aquí, y trabajamos entre todos para desbloquear estos cuellos de botella, agilizar los trámites y flexibilizarlos», concluyó el director científico del BEA.

La capacidad científica del BEA y sus alianzas con el ITC y la SPEGC avanzan en la creación de empresas de biotecnología de algas

Biomedicina

El desarrollo de la investigación en Biomedicina en el todo mundo en los 40 últimos años ha permitido éxitos cruciales, como los experimentados en los tratamientos individualizados del cáncer, o en el rápido desarrollo de vacunas de ARN mensajero, entre otros. Canarias no ha sido ajena a estos avances, gracias a la incorporación de grupos de investigación en las universidades y hospitales. El catedrático de Fisiología Nicolás Díaz Chico, profesor emérito de la ULPGC, presidente del Patronato de la Fundación ICIC -Instituto Canario de Investigación del Cáncer- y fundador de Ceamed SA, destaca el esfuerzo realizado en la rápida incorporación de las tecnologías desarrolladas en otros lugares al tratamiento de los pacientes, con notables avances en trasplantes de órganos, tratamiento de los diferentes tipos de cáncer y en cuidados intensivos, entre otras áreas. Desde el punto de vista de la investigación biomédica más básica, Díaz Chico asegura que Canarias destaca en áreas como la epidemiología, la nutrición y las enfermedades nutricionales, la investigación de nuevos fármacos basados en la biodiversidad, la medicina intensiva y la radioterapia. «En esos campos ha sido posible avanzar más por el tesón de los investigadores que por el apoyo público a su desarrollo en la mayor parte de ese largo período, que afortunadamente ha cambiado de signo en los últimos años, hacia una mayor financiación de esas actividades». No obstante, el experto considera que aún queda por hacer un enorme esfuerzo para alcanzar las cotas a las que puede llegar la investigación biomédica en Canarias. «Ya existen las condiciones de infraestructura y de personal formado para que se produzca la gran eclosión de la biomedicina. Pero el gran salto adelante solo se producirá cuando el capital canario, fuertemente primado por la reserva canaria de inversiones y otras medidas fiscales -la inversión en I+D en Canarias es desgravable hasta el 70%-, decida que la biotecnología y la biomedicina son áreas llamadas a jugar un papel decisivo en la economía de la región. La empresa canaria puede y debe apoyar los esfuerzos públicos actuales para consolidar grupos de investigación que puedan generar o consolidar empresas rentables, con productos originales de alto valor añadido. Talento por parte de los nuevos empresarios y de los investigadores no va a faltar».

ESA y empresas aeroespaciales apuestan por la tecnología del IUMA, valedor de la candidatura de Canarias a sede de la Agencia Espacial Española

Tierras raras

China suministra en la actualidad más del 90% de las tierras raras a nivel mundial, fuente de materias primas esenciales para la industria electrónica, automovilística, aerogeneradores o equipamiento médico. Un monopolio del que Europa no quiere depender y de ahí su interés porque los estados miembros promuevan proyectos de investigación para identificar yacimientos con estos elementos químicos estratégicos. En España hay muy pocos grupos científicos que se dedican a estos estudios, y uno de ellos está en Canarias. Se trata del grupo de investigación Geogar -Geología aplicada y regional- del Instituto de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que con el catedrático José Mangas al frente, ya ha realizado los primeros estudios que han permitido identificar el gran potencial que existe en el Archipiélago en este campo. Comenzaron esta línea de investigación hace diez años, cuando analizaron unas muestras de rocas obtenidas entre 500 y 2.000 metros de profundidad, dentro de la campaña realizada por el Instituto Español de oceanografía (IEO) en tres de los montes sumergidos alrededor de Canarias: Amanay y El Banquete al oeste y sur de Fuerteventura, y Banco de la Concepción, al norte de Lanzarote. «Analizamos unas 40 muestras de costras de manganeso e hierro polimetálicas, y todas nos daban altas concentraciones en los 17 elementos de las tierras raras. En cualquier roca de planeta las tierras raras tienen concentraciones de unos 120 gramos por tonelada de roca, que es lo que pesa una lata de sardinas. Pero en las costras de hierro manganeso que analizamos descubrimos concentraciones de dos y tres kilos por tonelada de roca, que es lo que llamamos un indicio minero, o yacimiento mineral», apuntó José Mangas, añadiendo que junto a las tierras raras, en dichas costras de manganeso también localizaron concentraciones importantes de cobalto, níquel y cobre, elementos esenciales en la actualidad para la industria electrónica, automovilística, aerogeneradores, TIC... Todo un potencial de riqueza que está aún por descubrir en las aguas canarias, de hecho uno de los objetivos del grupo Geogar es lograr financiación para estudiar los sedimentos abisales alrededor del Archipiélago. El investigador de la ULPGC destacó como ejemplo, la isla japonesa Minamitorishima, al noroeste del océano Pacífico, donde han encontrado sedimentos que contienen tierras raras suficientes para el consumo industrial que necesita Japón durante casi cien años. Además, del potencial que existe en las profundidades del océano que rodea a Canarias, el grupo Geogar también ha estudiado en tierra, fundamentalmente en Fuerteventura y Gran Canaria, las rocas félsicas y carbonatitas, donde también han encontrado concentraciones de tierras raras, más bajas que en las costras de manganeso e hierro polimetálicas de los montes sumergidos, pero igualmente interesantes para el sector. «Aún nos falta trabajar en La Palma, La Gomera y Tenerife, porque en el Hierro sabemos que no hay. De momento, en las carbonatitas de Fuerteventura, que aparecen sobre todo en el oeste de la Isla, hemos visto concentraciones que van desde uno hasta diez kilos por tonelada de roca, y aquí ya estamos hablando de un indicio minero interesante». Con estos estudios, la ULPGC ha puesto la primera piedra en investigación básica de un posible proyecto minero en tierras raras, confirmando la existencia de rocas en Canarias -tanto en los montes sumergidos de los que sólo se han estudiado tres de la veintena que existen en las islas, como en zonas terrestres- que presentan concentraciones de tierras raras muchos más altas de la media de las rocas de la Tierra, pasando de 100 gramos a 10 kilos. «En la Universidad hemos confirmado que hay indicios mineros de tierras raras y otros metales, el siguiente paso es que el Estado o las multinacionales mineras se gasten cientos de miles de euros en hacer investigación y, cuando la empresa quiera hacer ya un proyecto minero en el plazo de 10 o 20 años, tendrá que invertir millones de euros para dar el paso a la explotación», concluyó José Mangas.

En investigación biomédica, Canarias destaca en áreas como el estudio de nuevos fármacos basados en la biodiversidad, o la epidemiología

Tecnología espacial

La amplia experiencia investigadora cultivada durante décadas en Canarias, a través del Instituto de Microlectrónica Aplicada (IUMA) de la ULPGC, ha contribuido a situar a Canarias en el mapa internacional de la tecnología aeroespacial. Según señala José López, investigador del IUMA, en estos años se han desarrollado algoritmos y sistemas para ser incorporados en satélites y facilitar el envío de datos hasta la tierra. «Para ello se siguen los estándares internacionales con una serie de especificaciones técnicas que sirven como guía para asegurar la calidad del servicio dado». Estos proyectos están siendo financiados por la Agencia Espacial Europea (ESA), por la Unión Europea y por empresas españolas del sector aeroespacial como Thales Alenia Espacio y Sener, así como con otras empresas internacionales. La experiencia previa en proyectos de este tipo, así como el conocimiento en profundidad del sector aeroespacial, ha dado lugar a varios estudios encargados por el Gobierno de Canarias, Proexca y el Cabido de Gran Canaria para analizar las fortalezas de Canarias en esta área y atraer a empresas que permitan diversificar la economía del Archipiélago, que reúne las condiciones idóneas para la validación de robótica aérea. En la actualidad, el IUMA coordina la presentación oficial de la candidatura de Canarias para ser sede de la Agencia Espacial Española, compitiendo con otras comunidades autónomas, y cuya resolución está prevista que salga antes de final de año. «En Canarias tenemos unas condiciones inigualables, no sólo económicas y fiscales, sino meteorológicas, que permiten validar la robótica aérea los 365 días al año, y somos un territorio rodeado de mar, lo que posibilita probar esta tecnología en entornos seguros, ya que hablamos de drones de cuatro mil kilos, o que transportan personas», indicó el profesor López. A ello se le suma la orografía del territorio, que permite probar en distintos ambientes la electrónica; distintas iniciativas que lleva a cabo la Agencia Espacial Europea (ESA) en Tenerife y Lanzarote para entrenar a futuros astronautas en un hábitat similar al que se pueden encontrar en Marte; las grandes instalaciones científicas y proyectos existentes en Canarias, como el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), la Estación Espacial de Maspalomas y la Plataforma Oceánica de Canarias-Plocan; además de los proyectos que el IUMA realiza desde hace más de seis años con la ESA y otras empresas del sector aeroespacial para incorporar sistemas electrónicos inteligentes en satélites de observación de la Tierra que permitan monitorizar el medio ambiente. Como ejemplo, en el sector aeronáutico, el Instituto de Microelectrónica Aplicada de la ULPGC ha llegado a un acuerdo de colaboración con la empresa Singular Aircraft para el desarrollo del dron de carga comercial más grande del mundo (4.000 kilos de peso y más de 24 horas de autonomía en vuelo), y más en concreto, para desarrollar la sensórica de a bordo que permite aplicaciones como la detección de incendios en fases tempranas, la monitorización del medio ambiente -detección de contaminantes, plásticos, vertidos..., en el océano-, o para tareas de salvamento y rescate en alta mar. En paralelo, los investigadores del grupo colaboran con Plocan en la dirección técnica de un estudio de viabilidad para el desarrollo de una plataforma marina para el lanzamiento de satélites de hasta 500 kilos de peso desde aguas cercanas a Canarias, proyecto encargado por el Gobierno de España a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), y que verá sus conclusiones en marzo de 2023.

El grupo Geogar confirma el gran potencial de las Islas como proyecto minero en tierras raras, en los fondos marinos y en zonas terrestres

Cambio climático

La oceanografía es otra de las áreas científicas punteras en Canarias, y entre las muchas líneas de investigación que se vienen desarrollando destaca la dirigida a mitigar los efectos del calentamiento global a través de la creación de tecnologías de emisiones negativas (NET). En este marco nace el proyecto de la Unión Europea OceanNETs , que investiga el potencial de los océanos para absorber dióxido de carbono de la atmósfera, y así mitigar el cambio climático, en el que participa la ULPGC, el instituto alemán Geomar, la Universidad de Oxford, y otros grupos científicos europeos. Entre las acciones realizadas, figura un estudio pionero en Gran Canaria, concretamente en aguas de Taliarte, para medir el impacto y potencial beneficio de la alcalinización de los océanos, dirigido, por parte de la ULPGC, por Javier Arístegui, catedrático de Ecología, y miembro del panel de expertos del IPCC -Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático-, para el informe especial sobre los océanos y la criosfera. Para alcanzar el reto marcado por el IPCC de emisiones netas cero de CO2 alrededor de mitad de siglo, junto con una reducción drástica de otros GEI, el océano es una pieza fundamental, dado que constituye la principal reserva de carbono activa del planeta. Almacena 39.000 gigatoneladas de carbono, 50 veces más carbono que todo el CO2 que se encuentra en la atmósfera, y por ello es el principal mitigador potencial de los GEI, aunque el camino para esta mitigación no sea sencillo». Según explica el profesor Arístegui, la captura y secuestro de GEI en el océano se puede producir mediante soluciones basadas en la naturaleza (NCS) o mediante emisiones negativas basadas en tecnologías (NETs). Las primeras -conservación y restauración de ecosistemas marinos costeros, cultivo intensivo de microalgas y macroalgas...- presentan pocos riesgos y muchos beneficios para la naturaleza, pero su papel en la mitigación global de gases efecto invernadero, «es modesta e insuficiente». Las NETs, sin embargo, tienen sobre el papel un potencial de reducción de emisiones mayor, pero muchas de estas tecnologías están aún en estado conceptual de desarrollo o se han probado solo a escala experimental. Es aquí donde Canarias juega un papel fundamental, al ser parte del estudio, pionero en el mundo, que lidera el instituto de investigación alemán Geomar, sobre el impacto de la alcalinización artificial en el océano sobre comunidades planctónicas marinas, que ya se ha ensayado en aguas de Canarias y en fiordos del norte de Europa, utilizando grandes mesocosmos experimentales, donde se pueden manipular las muestras de agua, sin afectar al entorno natural. «Las NETs son tecnologías en desarrollo, fundamentales para ayudar a la estabilización del clima del planeta a finales de siglo», indica el investigador de la ULPGC, que también avanza el objetivo de conectar la alcalinización oceánica para remover CO2 por medio de productos de desechos de las desalinizadoras. «En Canarias hay muchas, y en vez de generar desechos y CO2 puedes hacer que sea una fuente de emisión negativa, es decir, que capte CO2 con los desechos que produce. Esto se está haciendo en Israel, a nivel de pruebas y es una de las tecnologías futuras en donde Canarias tiene muchas posibilidades», concluyó Arístegui.