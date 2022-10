El Cabildo de Gran Canaria e Ifema Madrid han desvelado el calendario completo de la nueva edición de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, que se celebrará del 20 al 23 de octubre en el recinto de ExpoMeloneras en Maspalomas (Gran Canaria), ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

En esta nueva edición, la pasarela organizada por el Cabildo de Gran Canaria e Ifema Madrid, destaca la participación de marcas y diseñadores internacionales, como muestra del firme objetivo por la internacionalización del evento.

Estas son Melissa Odabash y Alexandra Miró de Reino Unido, Anekdot de Alemania, Gottex de Israel, Mola Mola de Colombia, Miss bikini y Edelvissa de Italia, Cartel de Dinamarca y Kamilla Belmont de Suecia.

Durante tres jornadas, alrededor de una treintena de diseñadores y firmas mostrarán en la pasarela de Gran Canaria sus apuestas para el verano de 2023 en el evento más relevante de Europa en su categoría.

Un escaparate al que cada año se incorporan nombres de prestigio del panorama actual del diseño, tanto canario, como nacional e internacional, y que se ha convertido en referente internacional dentro del circuito de pasarelas europeas.

La pasarela abrirá sus puertas el jueves 20 de octubre a diseñadores como Dolores Cortés, Bohodot, Maldito Sweet, Mola Mola, Victoria Cimadevilla, Alexandra Miró, Nuria González, Gottex y Melissa Odabash. El viernes continuarán Diazar, Edelvissa, All that she Loves, Alawa, Copenhagen Cartel, Sanjuan, Anekdot, Gonzales, y cerrará la jornada de desfiles Ágatha Ruiz de la Prada.

Por último, pondrán el broche de oro a esta edición Rubén Rodríguez, Libérrimo, Muchiachio y Vevas, seguidos de Como la Trucha al Trucho, Como un pez en el agua, Palmas Swimwear, Elena Morales, Bloomers, Kamilla Belmont, Chela Clo, Aurelia Gil, Miss Bikini, y el calendario de 2023 lo clausura el diseñador Arcadio Domínguez.

Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida reunirá en esta edición a 32 diseñadores y marcas, de las que 15 son canarias -de Gran Canaria y otras islas del archipiélago-; 8 de la Península Ibérica y 9 internacionales.