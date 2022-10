Me llamo Daenerys Pérez: La influencia de la cultura pop en el Registro Civil Que la música, el cine, la televisión y, en general, la cultura pop dejan su impronta en los libros de familia no es nada nuevo; que se lo pregunten a las miles de españolas que se llaman Penélope no por tradición familiar, sino por una canción de Serrat de 1969