Blas Cabrera descansa en Canarias tras 85 años en el exilio

Cuando Marta era tan solo una niña su padre Luis le contaba cada noche un cuento sobre el hombre que, con su mente prodigiosa, sentó las bases de la física cuántica en España. Marta rememora aquellas noches como si fuera ayer. El protagonista de sus historias era un científico muy respetado tanto dentro como fuera de Canarias. Se codeó con reconocidas personalidades como Marie Curie, Albert Einstein o Niels Bohr; se empeñó en divulgar a los españoles las novedades más importantes de aquella revolución científica; y, además, era su bisabuelo. Blas Cabrera ha formado parte de la vida de Marta Cabrera, su bisnieta, desde que esta tuvo uso de razón. Ayer, Marta, ante la atenta mirada de familiares, amigos y autoridades, pudo cumplir su sueño de la infancia: devolver los restos de su antepasado al lugar que lo vio crecer.

El cementerio de San Luis, en La Laguna, recibió ayer a varias decenas de personas para honrar la memoria de uno de los físicos más importantes de España, y al que, por desgracia, la historia no ha tratado con el reconocimiento que merece. Su exilio a México marcó un antes y un después en su carrera hasta tal punto que las historias que escuchaba Marta Cabrera en su infancia parecían tener un punto y final en ese preciso instante. "Como niña me hacía preguntas", relata Cabrera, quien en su infancia no podía llegar a entender cómo su bisabuelo nunca había regresado a Canarias. Menos aún cuando "la guerra ya había acabado".

Obligado al exilio

Blas Cabrera Felipe se asentó en México en 1941, apenas dos años después de que culminara la guerra civil y diera comienzo la larga dictadura franquista. Su vinculación con los estudios superiores durante la II República le hizo perder gran parte de sus títulos. Tras la guerra civil fue depurado como catedrático por el bando franquista, sin lugar a proceso contradictorio alguno, mediante Orden Ministerial. Unos años más tarde, en 1941, el Régimen le desposeyó además de los reconocimientos que le había otorgado la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

En México fue acogido por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde trabajó como profesor de Física Atómica y de Historia de la Física. Además, en 1944 comenzó a dirigir la revista Ciencia, editada por los científicos españoles exiliados, sucediendo tras su muerte a Ignacio Bolívar. Nunca volvió a España en vida. Cabrera murió en 1945 en México, donde sus restos, los de su mujer, su hija y su nieta, han estado descansando hasta el pasado miércoles, cuando llegaron a Tenerife.

Los restos de Blas Cabrera, su mujer, su hijo y su nieta descansan juntos en cuatro urnas de mármol

Los restos de Cabrera y su familia se han trasladado hasta una de las tumbas del cementerio de San Luis en cuatro urnas de mármol mexicano, elegidas por la misma cónsul de México en Canarias María Ángeles Baca Herrejón y su marido. Hoy, por fin, su memoria pudo ser honrada por sus familiares y amigos, quienes llevaron hasta la sepultura varias coronas de flores.

Marta y su padre, Luis Cabrera, fueron los protagonistas del bonito homenaje, en el que no pudieron ocultar su exultante felicidad con una sonrisa de oreja a oreja. El cielo azul y las pocas nubes que bailaban al son del viento en la mañana parecían haber sido un regalo organizado por el propio Blas Cabrera. "Después de cómo ha estado el tiempo en estos días, pensábamos que hoy llovería pero parece que el bisabuelo lleva organizando este momento desde hace tiempo para que salga el sol en La Laguna", destaca su bisnieta, Marta, entusiasmada.

«Si fuera un entierro normal, tendríamos que estar todos compungidos, pero a mi no me sale», bromea Luis Cabrera, satisfecho por haber vivido para ver cómo decenas de canarios se reúnen a conmemorar a su abuelo. Luis también siguió los pasos de su abuelo, estudiando Física hace ya «muchos años». Sin embargo, como admite, cuando decidió introducirse en esta disciplina académica «apenas sabía nada» de su abuelo.

"Algún gen debe haber por ahí que me impulsó", asegura entre risas. Y es que Luis no es el único de la Saga Cabrera que se ha dedicado al estudio del funcionamiento general del universo. El oficio familiar lo perpetuó el hijo de Blas, Nicolás Cabrera Sánchez, quien se quedó prendado de la Física cuando conoció con solo nueve años a Albert Einstein, al que su padre había invitado a una reunión familiar. Continuó el hijo de Nicolás, Blas Cabrera Navarro, que se ha convertido en un reputado físico experimental de la Universidad de Standford conocido por su investigación del monopolo magnético.

Varias generaciones posteriores al reputado científico han seguido sus pasos y estudiado Física

"Han pasado 77 años desde su fallecimiento a los que se suman los 8 de exilio entre Francia y México; para mí es muy emotivo tener de vuelta al abuelo con la familia". Las palabras de Luis Cabrera se palpaban en el ambiente. Hasta el sacerdote que ofició la misa previa a la sepultura lo destacó durante su discurso: "es un momento de paz sabiendo que él descansa en su tierra y que su corazón sigue en cada uno de ustedes".

No ha sido un camino fácil. La Universidad de La Laguna (ULL), bajo el empeño del físico Jorge Méndez, lleva ya un año trabajando para hacer realidad la estampa que se vivió ayer en la ciudad de los Adelantados. "Siempre hemos intentado recuperar su memoria, pero de este año para acá, gracias a su familia, las autoridades, el consultado y la ULL, hemos empujado bastante para que sea posible", explica Méndez.

Un trámite ágil

La predisposición de los familiares, el apoyo de las autoridades y la buena predisposición del consulado de México han sido fundamentales para que los restos de Blas Cabrera vuelvan a su hogar. "Hace unas cuantas semanas nos dijeron que querían recuperar a Blas, yo por suerte viajaba a México al día siguiente y todos los trámites fueron muy rápidos", reseña la cónsul del país iberoamericano. Y es que cuando llegó allí, todo el mundo parecía dispuesto a ayudar a que el científico se reencontrara con su familia. "México lo ha cuidado durante estos años y ahora lo devolvemos para que esté en su tierra", resalta Baca.

Tal ha sido el trabajo que hay detrás de la recuperación de la memoria de Cabrera que alcalde de la Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, llegó a definir la jornada como "histórica" para La Laguna. "Que una figura como Blas Cabrera vuelva al lugar que lo vio crecer, evolucionar como científico y conocer el amor ( la lagunera María Sánchez Real), nos llena de orgullo", resaltó. Asimismo hizo hincapié en la necesidad de seguir honrando su memoria y la de la historia de la ciencia canaria, en general. "Debemos trabajar con la ciencia porque es el futuro".

De hecho, la investigación de Blas Cabrera tiene mucho que ver con el futuro de Canarias, dado que lo que lo hizo famoso fueron sus trabajos sobre el magnetismo de las tierras raras. «Es el oro tecnológico que hoy adquiere relevancia para las renovables o las telecomunicaciones», recuerda Méndez, quien se encuentra inmerso en el estudio de estos materiales y su potencial para el desarrollo del Archipiélago.

Para el promotor de esta iniciativa, la recuperación de este símbolo de la identidad científica canaria supone una oportunidad única para «quitarnos complejos» y entender «que fuimos capaces de hacer cosas muy grandes». «Y si él pudo llegar en el siglo XIX, ¿por qué no nosotros?», se pregunta Méndez, que recuerda que Cabrera, además, de canario se formó en La Laguna y llegó a ser Rector de la Universidad Central de Madrid y organizar los congresos más importantes de la física. «Es motivo de orgullo para cualquier canario». Blas Cabrera regresó ayer a su tierra natal, tras 85 años en el exilio, arropado por su familia, sus colegas y las instituciones canarias y, por primera vez, ostentando el lugar que merece su figura en la historia de Canarias.

Blas Cabrera regresó ayer a su tierra natal, tras 85 años en el exilio, arropado por su familia, sus colegas y las instituciones canarias y, por primera vez, ostentando el lugar que merece en Canarias.