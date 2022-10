Para CaixaBank, este propósito significa estar cerca de las personas y de la sociedad en su conjunto; ser parte de sus vidas, su realidad y sus necesidades financieras, y comprometerse para ayudar a minorar las preocupaciones de los individuos, todo ello no solo desde la cercanía física sino también ofreciendo soluciones a medida para cada persona, en función de sus necesidades y situación, para apoyarles en todo aquello que les importe. Esta definición se traduce en tres propuestas de valor que guían la actuación de la entidad en el día a día, en su relación con los clientes y empleados, y en su manera de afrontar su compromiso con la sociedad.

CaixaBank tiene especial sensibilidad con las personas más vulnerables. No en vano, es la entidad que más trabaja por la inclusión financiera y social en España, no solo a través de su amplia red, sino también con su compromiso por no abandonar las poblaciones en las que es la única entidad; con apuestas únicas en el mercado, como MicroBank.

Los servicios y productos que ofrece CaixaBank cubren cualquier necesidad bancaria y aseguradora para todos los segmentos, así como un gran abanico de productos no financieros ofrecidos por sus filiales.

La entidad está a disposición del cliente tanto física como digitalmente, a elección del usuario en cada momento. Cuenta no sólo con las oficinas y los cajeros, sino también con numerosos servicios digitales pioneros, como la aplicación web, la app móvil, el servicio Intouch (atención y asesoramiento personal remoto) e imagin (comunidad y banco online).

‘Tú y yo. Nosotros’

El nuevo propósito queda plasmado en un nuevo lema que expresa, sobre todo, cercanía, entendida como un concepto más allá de la proximidad física. De hecho, la alusión al ‘tú’ no sólo hace referencia al receptor del mensaje en un momento determinado, sino que busca reflejar las necesidades, preocupaciones, situaciones y en definitiva, todo aquello que importa a un público diverso y heterogéneo: personas, clientes, accionistas y sociedad en general.