Investigar la metástasis, el último reto para erradicar el cáncer de mama

Elevar los recursos destinados a la prevención y a la investigación en el cáncer metastásico de mama para contribuir a su erradicación, y poner el foco en las desigualdades que genera la enfermedad. Estas son las principales demandas de la Asociación Española Contra el Cáncer en Las Palmas, con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama que se celebra hoy, 19 de octubre. El responsable de la organización, Fernando Fraile, recuerda que si bien se trata de la enfermedad oncológica con el porcentaje más alto en supervivencia en cáncer -el 85%-, cuando existe metástasis, la supervivencia a cinco años apenas llega al 25%. Este tumor es el más frecuente en las mujeres, y el tercero en importancia en la población en general, después del colorrectal y el de próstata. En el caso de Canarias, cada año se diagnostican en torno a 1.500 nuevos casos.

«En los años 90 empezó una situación muy a favor y de apoyo a las mujeres con cáncer de mama. El rosa se convirtió en el color de la lucha en este sentido, y eso provocó una preocupación muy alta por parte de todos los estamentos, públicos y privados, en cuanto a la investigación y a la prevención», recordó el presidente de la Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Las Palmas. Sin embargo, Fraile apuntó que en la actualidad dicho movimiento a favor de la mujer que sufre esta patología «se ha quedado corto», por lo que insiste en la necesidad de elevar los recursos en investigación y prevención en el cáncer metastásico. «La Asociación Contra el Cáncer gasta unos 17 millones de euros en investigación en cáncer de mama, fundamentalmente metastásico, porque es donde está la clave del éxito de cara al futuro. Eliminar esa patología prácticamente al 100% de la mujer supone el investigar el cáncer metastásico porque es el que, al final, tiene mayor mortalidad en la mujer».

El coste para las pacientes con cáncer de mama de las necesidades que no cubre la sanidad pública asciende a unos 9.000 euros

Fraile subrayó que, si bien Canarias se encuentra en la media estatal en cuanto a la prevalencia de la enfermedad, existen diferencias con otras comunidades donde la prevención es más activa que en el Archipiélago, por lo que solicita que se eleve el acceso a los cribados de cáncer de mama, y que se acorte a los 30 años, la edad para entrar en estos programas de screening enfocados a la detección precoz. «Estamos a la cola de España en recursos que se ponen a favor de la prevención. Incluso hay que acortar la edad de cribado, porque se están dando muchos casos de mujeres con menos de 40 años con cáncer de mama, y no tiene sentido hacer la prevención a partir de los 40».

Falta de equidad

Bajo el lema El cáncer es igual para todos, pero no todos somos iguales frente al cáncer, el presidente de la Asociación señaló la necesidad de poner el foco este año en la falta de equidad que genera la enfermedad, tanto por motivos económicos como geográficos y sociales. «Hay mujeres que no tienen las mismas facilidades u oportunidades que otras para acceder a la prevención, investigación y a los mejores tratamientos, incluso sólo por el hecho de vivir en una zona distinta», expone Fernando Fraile y cita, como ejemplo, a nivel nacional, las desigualdades que existen en el País Vasco, Navarra, Madrid o Valencia, respecto a otras comunidades del sur del país, por ejemplo.

En el terreno económico, señala que el coste de la enfermedad para una mujer con cáncer de mama supera los 9.000 euros -«una media de 9.242 euros»-, porque hay necesidades, la mayoría derivadas de los tratamientos convencionales como radioterapia y quimioterapia, que la sanidad pública no cubre -problemas en la piel, la caída del pelo...-. «Una mujer con recursos tiene la posibilidad de acceder a los cuidados que necesita, pero hay quien no tiene ese dinero, y o bien no puede proporcionarse los cuidados que necesita, o acuden a nuestra asociación, donde tenemos programas para ello -cremas para la piel, pelucas de calidad para quienes pierden el pelo...-. Por lo tanto, aquí ya tenemos una primera inequidad, lo que supone el coste en términos relativos, comparándolo con su capacidad de ingreso». Fraile señala en este sentido la necesidad de tener en cuenta la situación de mujeres que no tienen recursos, bien porque están en paro, son mantenedoras con hijos, o porque pierden ingresos durante el tiempo que dura la enfermedad y no pueden trabajar.

La tasa de supervivencia en el cáncer de mama es del 85%, aunque cuando hay metástasis desciende al 25%

Fernando Fraile llama la atención, en este sentido, al factor de vulnerabilidad para la mujer que supone la merma de su condición física. «El hecho, por ejemplo, de que se les caiga el pelo, a muchas mujeres les crea problemas incluso psicológicos, al igual que su deterioro físico tras los tratamientos. Y eso lo tratamos de cubrir desde la Asociación, no curamos la enfermedad pero dirigimos nuestros esfuerzos a que la pasen con la mejor calidad de vida posible».

En cuanto a las desigualdades geográficas, el presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Las Palmas, advierte de que no es lo mismo una mujer que resida en el municipio de La Aldea de sanNicolás o en Tejeda, por ejemplo, que las que viven cerca de los hospitales donde son tratadas. «Tienen que acudir al hospital de referencia todos los días durante mucho tiempo para ser tratadas, y eso supone un gasto y un trastorno enorme. Algunas recurren a la Asociación que les puede facilitar un transporte cómodo y personalizado, pero otras tienen que ir en guagua, y esto, después de un tratamiento tan agresivo como la quimioterapia. Por tanto, hay inequidad en eso también, dependiendo de donde vivas, superar el cáncer es más fácil o más difícil».

Tratamientos

La desigualdad por razones de residencia también abarca a los tratamientos para casos más graves, según indica Fernando Fraile. En este sentido, señala que hay hospitales donde se investiga el cáncer de mama, «lo que supone estar al día en los últimos avances en tratamientos y medicamentos para casos extremos fundamentalmente, porque todo lo demás funciona igual». Como ejemplo, señala que la radioterapia es tan buena en Canarias como en el País Vasco o Estados Unidos, «pero cuando llega el momento en el que la quimio o radioterapia no funciona, hay hospitales que dan un paso más en cuanto a los ensayos clínicos de medicina de última generación que en muchos casos salvan vidas y evitan sufrimiento a los pacientes, y por tanto, no es lo mismo que te lo puedan ofrecer donde tu vives y te lo están tratando, que en un sitio donde no tienen ese tipo de avances».

Por todo ello, el presidente de la Asociación Contra el Cáncer solicita que las instituciones públicas sanitarias tengan en cuenta estas desigualdades, y equilibren en la medida de lo posible, la atención de todas las mujeres que sufren un cáncer de mama. «La Seguridad Social debe cubrir todo el espectro de necesidades que tenga una paciente, no solamente el sanitario, muchas veces requiere atención psicológica, ayuda económica, incluso administrativa o residencial», concluyó Fraile.