Salobre Hotel Resort & Serenity, ubicado en una localización única e inmerso en un entorno natural con privilegiadas vistas al océano atlántico y al campo de golf, está pensado hasta el detalle más pequeño para proporcionar placer, relax, calma y bienestar. Para ello, este 5 estrellas dispone de las instalaciones y los servicios más exclusivos de la Isla: golf, wellness center, entorno desértico, diversos espacios gastronómicos y mucho más.

Y si por algo, Salobre Hotel ha obtenido reconocimientos, es por el golf, siendo el mejor hotel de España de golf en 2016. Único resort en Gran Canaria con dos recorridos de 18 hoyos, el New y el Old Course que a partir del 17 de octubre se convierten en tres recorridos combinando los 18 del Old Course y los 9 (hoyo 1 a 3 y 13 a 18) con un par 36 del New que volverán a recibir a los golfistas que más disfrutan del carácter de un campo con una personalidad inimitable. Salobre Golf está pensado para jugadores de todos los niveles y posee alguno de los hoyos más exigentes y característicos, por su entorno de piedra y el reto que ofrece al golfista. Además, este campo tiene mucho encanto ya que está completamente integrado en el resort y en el entorno natural respetando al máximo el paisaje. De hecho una de las acciones más comprometidas de Salobre Hotel Resort & Serenity es todo lo que tiene que ver con la conservación del clima y el medio ambiente. Satocan, empresa que gestiona Salobre Hotel Resort, ha lanzado un ambicioso proyecto de sostenibilidad que enmarca a todas las unidades y complejos del grupo, y cómo no, Salobre Golf está dentro del mismo con el objetivo de convertirse en uno de los campos más sostenibles de Canarias.

El Campo New, fue construido en 2008 y reformado con nuevos tees de salida hace unos 4 años. Diseñado por Ron Kirby, el campo ha vivido una amplia evolución durante los últimos años. Rodeado de naturaleza y con unas vistas hacía la montaña y el resort que hace del desafío de cumplir con el hándicap tan solo sea una razón más para jugarlo. El Campo Old, inaugurado en 1999 es quien recibe a todos los visitantes del resort. Un campo precioso y rico en vegetación, hoyos absolutamente creados para el disfrute y para poner a prueba golpes técnicos propios del circuito profesional. Diseñado por Roland Favré, este campo de 18 hoyos PAR 71 ha sido sede de campeonatos tan importantes como el PGA de España en 2006 y los Campeonatos de España Senior y Femino en 2001, y recientemente, agosto 2022, fue la sede del Campeonato de Golf de Canarias Amateaur.

Por si fuera poco, Salobre Golf cuenta con un ‘Club Fitting Centre’, un espacio que ayuda al jugador a mejorar su juego mediante el uso de la última tecnología del ‘Trackman System’. Este sistema refleja todos los detalles de las variaciones del movimiento del swing del jugador con la precisión de un radar de combate, ofreciendo sugerencias para mejorar tus golpes y por tanto, tus resultados en el campo.

Desde ya es un momento ideal para disfrutar de la desconexión, de la calma y por supuesto, del golf. Hospedarse en Salobre es reconectar con el bienestar y la serenidad. Y a partir del 17 de octubre, de elegir entre tres recorridos, dos de ellos absolutamente nuevos.