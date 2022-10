«Las normas procesales velan por la protección de la víctima»

El curso atiende a la formación en el ámbito de la violencia machista. ¿Cómo valora la actualización en ciberviolencia?

La formación para juristas en esta materia es absolutamente necesaria e imprescindible, pues está en constante evolución. Hay que estar permanentemente atentos a los pronunciamientos de los tribunales en una materia tanto compleja, ya sea desde la óptica del derecho sustantivo, como desde una perspectiva procesal. Los denominados delitos tecnológicos conciernen a conductas ilícitas relativas a la intimidad y privacidad, como la recogida, almacenamiento, revelación, entre otras, de modo ilegal de datos personales, para atentar contra el honor y la imagen; al contenido, como la pornografía, especialmente la infantil, odio, racismo, incitación a la violencia…; o los aspectos económicos, por ejemplo, el acceso no autorizado a sistemas informáticos para la comisión de delitos de estafas. Este tipo de conductas se pueden llevar a cabo para la comisión de delitos de violencia de género, especialmente los relativos a acoso, injurias, coacciones o lesiones psicológicas. Centrándonos en las cuestiones procesales, al caracterizarse este tipo de delincuencia por perpetrarse a distancia, de modo instantáneo en el tiempo, contra una o varias personas al mismo tiempo con en un efecto multiplicador, y hasta con componente internacional, la investigación de este tipo de delitos conlleva una serie de dificultades que suponen una especial importancia de las cuestiones de orden procesal, tales como la competencia, y, sobre todo, que para la investigación de este tipo de delitos muchas veces es necesario, para la búsqueda y hallazgo de los rastros, la prácticas de diligencias de investigación que suponen la injerencia en derechos fundamentales, como la intimidad, cesión datos y secreto de las comunicaciones, que solo pueden ser acordadas mediante resolución judicial. En 2015, la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 fue reformada, recogiendo la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo para regular el modo y forma de adopción de este tipo de medidas. Añadamos a todo esto la importancia de la práctica de la prueba pericial, de tal modo que pueda ser introducida en el plenario con plenas garantías y respeto a todos los restantes derechos fundamentales.

«Llama la atención el incremento de la involucración de personas cada vez más jóvenes»

¿Este proceso puede desincentivar a la víctima?

Las normas procesales están diseñadas de tal forma que procuran la protección de la víctima. Si el hombre agrede a una mujer con la que tiene o ha tenido una relación conyugal o análoga, el juzgado competente será donde se encuentre el domicilio de la víctima, independientemente a donde se haya podido cometer el delito. Así, podrá recibir mejor atención o, en el caso de prestar declaración, estará más cerca de su casa, tal y como lo determina la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los delitos de violencia de género. No es un elemento disuasorio, todo lo contrario, se trata de facilitar que la persona perjudicada pueda defender sus derechos.

¿Qué tipo de perfil atiende?

En la denominada ciberdelicuencia más propia de la violencia de género, hay de todo, pero también me llama la atención el incremento de la involucración de personas cada vez más jóvenes. Desde mi perspectiva profesional, no manejo esos datos estadísticos, pero en España desde hace años se hace especial esfuerzo en la educación, por lo que me llama la atención la comisión de este tipo de conductas por jóvenes de veintipocos años...

¿Qué mejoras ha de haber?

Formación. Y para eso, hace falta financiación. Hay todo un elenco de perfiles profesionales que intervienen en esta materia, desde policías a trabajadores sociales.

¿Qué recomendaciones le haría a una persona afectada por este tipo de violencia? Más cuando se genera culpa y vergüenza en la víctima.

Si estamos hablando de recomendaciones a una persona que está sufriendo la remisión de correos o de mensajes, darle las pautas necesarias para que conserve esas notificaciones, entre ellas, descargar los chats, hacer copias de seguridad, por ejemplo. Entiendo que una persona que está siendo agredida bloquee o interrumpa sus redes sociales, pero desde el punto de vista procesal, si quiere denunciar, lo fundamental y lógico es que guarde dichas pruebas.

«Para quien sufra acoso, hay que descargar los chats o hacer copias de seguridad»

Como jurista hombre, ¿ha habido avances en la sensibilización por parte de los letrados?

Sí, pero todavía queda mucho por hacer y nunca será lo suficiente. Y no solo es una cuestión de formación, más bien educacional. Estemos en la posición procesal que estemos, hay que salvaguardar las garantías y derechos de ambas partes.