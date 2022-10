Los inhaladores presurizados en Canarias emiten el mismo CO2 que 614 vuelos a Madrid

El consumo de inhaladores presurizados en Canarias emite más de 24.285 toneladas de CO2 a la atmósfera, lo que equivale a la emisión de 614 vuelos desde Gran Canaria a Madrid en un año. Así lo afirmó hoy, coincidiendo con el Día Internacional contra el cambio climático, el presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, Pedro Cabrera, en el marco de la iniciativa Alianza Médica contra el Cambio Climático que lideran a nivel nacional, y que este año pone el acento en la necesidad de reducir el 90% de la prescripción de inhaladores que contienen gases de efecto invernadero, dañinos para la atmósfera, por fármacos no contaminantes, de igual precio y eficacia para el paciente.

Actualmente los inhaladores presurizados -«que se deben consumir con cámara y no se pueden tirar a la basura»-, constituyen el 52% del total de la medicación inhalada en España, y el 58% en Canarias. Estos medicamentos, que se prescriben para el tratamiento de enfermedades respiratorias, principalmente asma y EPOC -Enfermedad pulmonar obstructiva crónica-, son inocuos para el ser humano, pero «muy dañinos para la atmósfera, un sólo envase contiene tantos gases de efecto invernadero como los emitidos por un coche convencional al recorrer 300 kilómetros», apuntó Cabrera. El especialista médico informó de que en Canarias se consumen al año cerca de un millón -983.693- de inhaladores presurizados, que contaminan tanto como 14.285 coches circulando durante todo el año.

En la actualidad, en torno al 42% de los médicos prescriben inhaladores no contaminantes y el objetivo es concienciar a ese 58% restante de la necesidad de sustituir estos medicamentos sin gases de efecto invernadero, denominados inhaladores ECO. Para ello hay tres alternativas: inhaladores de niebla fina (SMI), nebulización o de polvo seco (DPI). «Hay que concienciar también a los pacientes de que el cambio de formato, es decir, sustituir por inhaladores sin gases de efecto invernadero, no equivale al cambio de tratamiento, dado que los inhaladores ECO tienen la misma eficacia, mismo precio y se puede prescribir al 90% de los pacientes».

En este sentido Cabrera matizó que los inhaladores sin gases con efecto invernadero no están indicados a los pacientes menores de seis años y personas con deterioro cognitivo importante. «Estos dispositivos ECO necesitan un poco de coordinación para su consumo y los menores de seis años muchas veces no lo coordinan bien, pero la nebulización si se les puede dar, lo que pasa es que es un poco más compleja y los pediatras prefieren dar los presurizados con cámara porque, insisto, presurizados sin cámara no se deben utilizar, y no hay que tirarlos a la basura, sino devolverlos a la farmacia».

El presidente del Colegio de Médicos matizó que los inhaladores presurizados no se pueden retirar del mercado, porque se necesitan en casos excepcionales, «pero hay que concienciar a los médicos de que las prescripciones actuales se pueden rebajar al 90% y el ahorro que podemos hacer de gases de efecto invernadero es tremendo. No se van a prohibir, pero si dejar que sean unos tratamientos marginales».

Respaldo en el 60%

En pacientes adultos, el 58% de las prescripciones médicas aún son de inhaladores presurizados en Canarias, con lo cual la campaña va dirigida a médicos y pacientes. «El médico puede sugerirles sustituir el inhalador presurizado por otro sin gases de efecto invernadero. Estos cambios, siempre han de ser pactados con el pacientes y en su beneficio», apuntó el doctor Cabrera. Y explicó que en la actualidad, el 60% de los pacientes están de acuerdo con el cambio, un 10% no lo están, y el 30% restante dudan pero finalmente terminan por aceptarlo, cuando le explican los beneficios que tiene para el Planeta.

«La lucha médica contra el cambio climático es pura medicina preventiva. ¿Cómo? Con medidas sencillas, a través de medicamentos que carezcan de gases de efecto invernadero, como los inhaladores presurizados», concluyó.