¡The kitchen is lava! Reza un dicho que la profesión de inventor es la más difícil del mundo: está todo inventado. Pero en el mundo de la cocina no es así, ya que los creadores gastronómicos están todo el día innovando con recetas para degustar a los paladares más exigentes. Y si no que se lo digan a Christian Escribá. Este es el creador de un postre que está en la comidilla de todos: lava comestible del volcán de la Palma.

Este repostero, de carácter solidario, lo lo ha elaborado para ayudar a la Isla de la Palma cuando se cumple un año de la erupción del volcán y por eso los beneficios de su venta irán destinados íntegramente a los ciudadanos perjudicados por la erupción. El pasado lunes, 19 de septiembre, se cumplía el aniversario de la erupción, la cual no se detuvo hasta el 13 de diciembre, tras 85 días de actividad. A día de hoy, La Palma se va recuperando, poco a poco, de los desastrosos efectos que este desastre natural tuvo para los ciudadanos palmeños. Esta iniciativa de los mercados tradicionales pretende dar su apoyo económico a la causa. Elaboración Tiene sabor a plátano y su aspecto es muy similar a una roca. Con un precio simbólico de 2,50 euros, esta lava comestible se puede conseguir en cualquiera de los 200 mercados y plazas, distribuidos por todo el país, que forman parte de la Confederación de Mercados Tradicionales de Abastos de España. El pastelero ha explicado en un vídeo que la lava comestible se elabora con carbón de azúcar y sabor a plátano, algo realmente destacable en la zona porque es la fruta insignia de las Islas Canarias. La idea partió de un comerciante de Bilbao, que fue acogida con “entusiasmo” por todos los mercados, y ya es una realidad. ¿Cuál es el plato típico en cada isla de Canarias? Iniciativa solidaria La presidenta de la Confederación de Mercados Tradicionales de Abastos de España, Estefanía Hernández, puso el acento en que el nuevo postre está a la venta en los 200 mercados tradicionales de toda España y que todo el dinero que se recaude irá destinado a ayudar a los afectados de La Palma. “El volcán ha sido muy duro, estamos con ustedes y buscamos la manera de ayudarles en todo lo que podamos”, porque los mercados tienen que estar con los ciudadanos cuando tienen problemas, dijo Estefanía, quien destacó que La Palma es la dulcería de Canarias por la calidad de sus postres y que los mercados dicen cómo son las ciudades. Hijo y nieto de reposteros, Christian representa la cuarta generación de una saga de pasteleros catalanes. El chef dirige la Pastissería Escribá donde, desde hace años, crea dulces tan originales como esta lava. Durante su brillante carrera, el repostero ha recibido reconocimientos como el título a Mejor Pastelero de España, otorgado por la Academia Española de Gastronomía.