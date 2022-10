Los estudios hormonales permitirán diseñar fármacos que sustituyan la cirugía bariátrica en obesidad

Avances en los estudios hormonales relacionados con la obesidad permitirán la creación de medicamentos que sustituyan a la cirugía bariátrica. Este es uno de los avances importantes difundidos ayer por Irene Bretón, especialista del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Gregorio Marañón, en Madrid, y presidenta de la Fundación SEEN, en el marco del 63 Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición que se celebra desde el pasado miércoles y hasta hoy en el Palacio de Congresos de Canarias Auditorio Alfredo Kraus, en la capital grancanaria, con la asistencia de más de 1.300 especialistas.

La doctora Irene Bretón difundió los cambios que está experimentando el abordaje de la obesidad, principalmente, en lo que respecta a la evaluación diagnóstica de los pacientes, el tratamiento y en las técnicas quirúrgicas. «Uno de los principales avances que hemos tenido este año, es el mayor conocimiento de los cambios en las hormonas que se producen en la cirugía bariátrica, y la posibilidad de replicar estos cambios en el diseño de medicamentos que puedan ayudar a las personas con obesidad y complicaciones metabólicas a perder peso y que mejoren las complicaciones metabólicas como la diabetes o la enfermedad metabólica del hígado sin tener que pasar por el quirófano».

La especialista defendió la eficacia de la cirugía bariátrica para el tratamiento de la obesidad, por los beneficios que tiene en las personas en las que está indicada, disminuyendo el riesgo de mortalidad, de complicaciones, y elevando su calidad de vida global. A ello se le suma los importantes avances que han experimentado las técnicas quirúrgicas en los últimos años, que permiten un abordaje menos agresivo y una recuperación más rápida y eficaz del paciente. «Llevo más de tres décadas viendo a personas operadas, y la introducción de nuevas técnicas, suponen un riesgo más controlado para el paciente». Como ejemplo señaló la gastrectomía vertical, que disminuye el tamaño del estómago pero sin afectar al intestino. «Esta técnica se hace cada vez más en los diferentes países y tiene unos resultados buenos, a corto y medio plazo y es mucho más sencilla. Se realiza por laparoscopia, que antes no se hacía, y eso acorta mucho el tiempo de ingreso y facilita la recuperación del paciente», apuntó.

La endocrina y presidenta de la Fundación SEEN advierte del aumento del riesgo de alcoholismo tras la cirugía bariátrica

Otro de las mejorías experimentadas, además del conocimiento de como funciona la cirugía bariátrica y como consigue que las personas operadas pierdan peso y mejoren la diabetes; la presidenta de la Fundación SEEN señaló que actualmente el especialista cuenta con mejores herramientas para hacer el seguimiento de lo pacientes, y saber qué vitaminas necesita cada uno, qué complicaciones pueden haber y cómo abordarlas. En este sentido, hizo especial hincapié en la necesidad de que los pacientes no dejen de tomar las vitaminas prescritas por el endocrino. «Las vitaminas no cansan, no hay que descansar de ellas. Las personas que tienen una cirugía bariátrica tienen que tomar vitaminas siempre».

En tercer lugar, destacó los avances en el conocimiento de los riesgos de la cirugía bariátrica, como es el caso de la diarrea, tema que centró la ponencia que impartió ayer en el Congreso, donde presentó un algoritmo diagnóstico de como los clínicos deben aproximarse a las personas que tienen este problema tras la operación. «Debemos abordar el problema en cada uno de los pacientes, partiendo de su historia clínica, de lo que nos cuenta, como tenemos que preguntar, las diferentes características, qué exploraciones hay que hacer, qué pruebas analíticas... para poder identificar los diferentes tipos de diarrea que muchas veces coexisten en la misma persona, y poder aplicar e tratamiento más adecuado».

La especialista apuntó otros riesgos menos conocidos de complicaciones que puedan aparecer por la propia cirugía, como es el caso de algunos problemas psicológicos e incluso psiquiátricos. «En general mejora todo, pero algunas personas que tienen unas expectativas que no son reales se pueden sentir decepcionadas y tener algunos problemas».

También se refirió a estudios que indican que la cirugía bariátrica puede aumentar el riesgo de alcoholismo y que apuntan a varios mecanismos, unos relacionados con el control de los impulsos, y otros metabólicos. «Después de la cirugía bariátrica cambia muchísimo el metabolismo del alcohol, que pasa directamente a la sangre. El alcohol habitualmente tiene un metabolismo en la pared del estómago, y cualquier persona operada del mismo, por un tumor o por lo que sea, va a tener un metabolismo alterado del alcohol. Ellos se van a dar cuenta porque se toman una copa de vino y es como si se hubieran tomado tres, pero también se da cuenta el hígado y el cerebro, y eso puede tener que ver con el aumento del riesgo de alcoholismo».

Por último, dio a conocer las mejoras en el conocimiento del endocrino en el manejo de las mujeres embarazadas que han pasado por una cirugía bariátrica previa. «Durante los 30 años que llevo dedicándome a esto he tenido la oportunidad de ver como ha ido evolucionando el poder tratar mejor, identificar quién se va a beneficiar más de una técnica o de otra y, sobre todo, como endocrino me gusta mucho conocer y estudiar cuáles son los mecanismos de acción de esta cirugía sobre la salud de las personas para poder diseñar otras herramientas», concluyó.