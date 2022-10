«Cuanto menos, mejor» resume el debate de los endocrinos sobre el consumo de alcohol

La recomendación general de los especialistas en Endocrinología y Nutrición sobre el consumo de alcohol se traduce en «cuanto menos, mejor». Así lo señalaron los expertos participantes en la mesa de debate Bebidas alcohólicas. ¿hay evidencia científica para seguir recomendando un consumo moderado? celebrado en la última jornada del Congreso de la SEEN.

Los doctores Miguel Ángel Martínez-González -catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra, catedrático adjunto de la Escuela de Salud Pública de Harvard y recientemente Premio Nacional Gregorio Marañón en Investigación Médica- y Miguel Marcos Martín -médico internista del Hospital Universitario de Salamanca y profesor titular de la Universidad de Salamanca-, han coincidido en destacar el protagonismo de los endocrinos en la atención del paciente y en asegurar que no debería recomendarse incrementar el consumo de alcohol ni animar a iniciarse en él, aunque sea a dosis bajas.

Martínez-González puntualizó que «tampoco debería prohibirse» a quienes tienen edades superiores a 45-50 años y lo consumen como parte de su patrón alimentario, sin haber tenido nunca excesos. Asimismo, ha recalcado que se debe aconsejar «fuertemente» reducir el consumo en cualquier varón que tome más de cuatro copas al día o cualquier mujer que consuma más de tres copas al día. En cuanto al tipo de bebida, es preferible el vino, sobre todo tinto, antes que licores destilados.

Ante la aparición de distintos estudios epidemiológicos. El Dr. Martínez-González ha asegurado que existen más de 100 cohortes prospectivas de buena calidad que muestran menor riesgo de mortalidad, de enfermedad coronaria y de diabetes tipo 2 en quienes mantienen un consumo moderado de alcohol que en los abstemios. En todo caso, defiende que hay que tener en cuenta tres matizaciones importantes: no se debería recomendar iniciarse en el alcohol a quien es abstemio, los estudios se refieren a adultos con edades, en general, por encima de los 45-50 años y estas investigaciones han valorado principalmente la cantidad de alcohol consumida en general, y no el patrón de consumo (si se consume o no con las comidas, si se prefiere el vino, si se reparte en toda la semana, si se evita o no el consumo en atracón o binge drinking). «Es importante considerar el patrón de consumo, pues puede ser más relevante que la cantidad en gramos de alcohol», ha señalado.

Para el Prof. Martínez-González «el endocrino debería aconsejar mantener el consumo moderado en quienes ya toman alcohol y tienen edades por encima de los 45-50 años o presentan riesgo de desarrollar en el futuro cardiopatía isquémica o diabetes. Nunca debería aconsejar iniciarlo a nadie». Asimismo, ha recalcado que se debe aconsejar “fuertemente” reducir el consumo en cualquier varón que tome más de cuatro copas al día o cualquier mujer que consuma más de tres copas al día.

Atracón

El catedrático de la Universidad de Navarra desaconseja el consumo en atracón y concentrar la bebida en fines de semana. «Es preferible consumir alcohol exclusivamente durante las comidas, nunca con el estómago vacío». Añadió que tampoco se debe consumir nada de alcohol si se va a conducir después o si se tienen antecedentes personales de enfermedad mental. En cuanto al tipo de bebida, es preferible el vino, sobre todo tinto, antes que los licores destilados.

Por su parte, el doctor Miguel Marcos lanzó el mensaje de que el endocrino no puede recomendar el alcohol porque produce cáncer, accidentes de tráfico, dependencia o cirrosis hepática. «En general, no se debe promover el consumo de alcohol y, en las personas que ya consumen, insistir en el límite que no debe superarse y transmitir el consejo de la OMS, compartido por las principales guías clínicas de Estados Unidos y europeas: «Cuanto menos alcohol, mejor». El médico internista del Hospital de Salamanca recalcó que, en este momento, «no se recomienda el consumo de alcohol, en ninguna cantidad, para tratar ni para prevenir ningún problema de salud».

En el grupo que ya consume alcohol de forma regular, y que puede ser difícil conseguir la abstinencia, este especialista coincide con el profesor Martínez-González en poner énfasis en consumir por debajo del límite de riesgo, situado aproximadamente 100 gramos de alcohol a la semana, que puede equivaler a una o dos bebidas alcohólicas al día en el caso de los hombres y una en el caso de las mujeres.