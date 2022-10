Rihanna vuelve a la música tras seis años de silencio musical de la mano de la película Black Panther: Wakanda Forever y 'Lift me Up', la canción con la que la cantante de Barbados regresa al ruedo en solitario.

Pese a que todos sus fans esperaban una triunfal vuelta gracias al lanzamiento de un "temazo", la ganadora de 9 premios Grammy ha confiado en el poder de una balada por dos motivos concretos. Por un lado, todo apunta a que la intérprete de éxitos como Umbrella o Diamonds ha querido rendirle un homenaje a Chadwick Boseman, actor que protagonizó la primera entrega de Black Panther y que falleció en 2020. Por otro lado, fuentes cercanas a la artista aseguran que, desde que se la planteó esta opción, tuvo claro el género musical con el que quería hacer su 'comeback'.

Además, Rihanna no solo vuelve a la música, también vuelve a los escenarios, y es que la NFL anunció en septiembre que la cantante será la protagonista del esperado espectáculo de la Superbowl, el próximo 12 de febrero en Arizona.

Black Panther: Wakanda Forever se estrenará en los cines el 11 de noviembre y esta es la letra de la banda sonora de la película y de la primera canción de Rihanna tras seis años de silencio.

LETRA DE 'LIFT ME UP', DE RIHANNA

Lift me up

Hold me down

Keep me close

Safe and sound

Burning in a hopeless dream

Hold me when you go to sleep

Keep me in the warmth of your love when you depart

Keep me safe

Safe and sound

Lift me up

Hold me down

Keep me close

Safe and sound

Drowning in an endless sea

Take some time and stay with me

Keep me in the strength of your arms

Keep me safe

Safe and sound

Lift me up

Hold me down

Keep me safe

Safe and sound

Burning in a hopeless dream

Hold me when you go to sleep

Keep me safe

We need light

We need love

(Lift me up)

Lift me up in your arms

(Hold me down)

I need love, I need love, I need love

(Keep me close)

Hold me, hold me

(Safe and sound)

Hold me, hold me, hold me, hold me

(Lift me up)

Hold me, hold me, hold me, hold me

(Hold me down)

Hold me, hold me

(Keep me safe)

We need light

We need love