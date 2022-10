«Los terapeutas ocupacionales necesitamos nuevas herramientas para desarrollarnos a nivel profesional»

Su ponencia ha llevado por título Ocupaciones conscientes: retos en la comunidad de terapeutas ocupacionales. ¿A qué hace referencia este concepto?

En mi intervención he querido poner de relieve que las Islas están realizando un esfuerzo ingente por dar respuesta a las necesidades ocupacionales de la población. No obstante, cuando hablamos de ocupaciones conscientes, nos referimos a la necesidad de valorar o considerar en qué medida están valoradas por encima de otras las actividades que hacemos en la vida diaria. Vivimos en un contexto en el que se da mucho valor a la productividad, por ejemplo, pero en el que se ignoran las actividades asociadas al cuidado. Desde este planteamiento que surge desde la terapia ocupacional sudafricana, lo que proponen las compañeras es estudiar el modo en el que los profesionales podemos empezar a poner en el eje central otras ocupaciones que no son tan predominantes. Por otro lado hay que tener en cuenta que las ocupaciones conscientes van de la mano de una perspectiva política y económica, y que la salud también está muy ligada a estos aspectos.

¿Cuáles son los principales desafíos que deben asumir los terapeutas ocupacionales?

En mi opinión hay dos retos principales. El primero es que debemos incorporar nuevas herramientas de autoconocimiento a nivel personal para poder desarrollarnos a nivel profesional. En este sentido, creo que la Universidad Fernando Pessoa Canarias está haciendo un gran esfuerzo por impartir un grado en Terapia Ocupacional que tenga en cuenta esto, pero no es lo mayoritario en nuestra formación. El segundo desafío se centra en apostar por una visión comunitaria de la ocupación y de la salud e integrarla en los ámbitos en los que trabajamos.

¿Cómo han ido evolucionado estos retos?

En mi caso, tengo que decir que me he formado desde un planteamiento muy biomédico de la ocupación. En ese momento se daba mucho énfasis a los diagnósticos médicos, pero creo que ahora una de las principales metas debe ser considerar la ocupación desde el ámbito de la salud, sabiendo que está influenciada por el contexto económico, cultural y social. Me gradué en Terapia Ocupacional en la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, he desarrollado toda mi trayectoria profesional en el extranjero, principalmente en países africanos como Burkina Fasso, Marruecos, Tanzania y Sudáfrica. De hecho, en Burkina Fasso coordiné el primer centro de Terapia Ocupacional para la salud mental y la salud en general de África del Oeste. Sin duda, la experiencia en este continente me ha servido para aprender a incorporar una mirada distinta a la hora de abordar las problemáticas.

¿Qué papel juega la terapia ocupacional en la salud mental?

Sobre todo, trata de realizar abordajes de prevención y de promoción de la salud. Todos necesitamos sentir que hacemos cosas significativas. Ahora bien, en aquellos casos en los que está diagnosticado un problema de salud mental, lo que se intenta hacer a través de la terapia ocupacional es que la persona pueda seguir participando en las actividades cotidianas. En estos casos el profesional actúa como un puente entre la limitación de la diversidad y los contextos sociales. El propósito es, por tanto, establecer una mediación entre lo que acontece y lo que las personas quieren vivir.

¿Cree que la pandemia de coronavirus ha contribuido a visibilizar la importancia de la labor que desempeñan los profesionales?

Creo que aún queda mucho recorrido para que la sociedad en general conozca lo que hacemos. Durante la pandemia, todas las personas han reflexionado sobre el impacto que causa en sus vidas el hecho de no poder realizar las actividades que para ellas son importantes. Tan es así, que muchas de las problemáticas derivadas de la crisis sanitaria guardan relación con este asunto. Esta situación ha contribuido a evidenciar que nuestro trabajo es esencial para la salud.

¿Cuáles son ahora mismo las principales necesidades de la profesión?

Desde mi punto de vista, la principal necesidad que tenemos es que la sociedad empiece a identificar con claridad qué hacemos y cómo lo hacemos. Quizá también nosotros debemos marcarnos el objetivo de acercar más nuestra labor a la población y visibilizar más nuestras acciones.