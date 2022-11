El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través del servicio de Oncología Médica, ha administrado por vez primera un nuevo tratamiento de inmunoterapia para el melanoma ocular metastásico denominado Tebentafusp. Se trata de una patología poco frecuente, por la que se forman células malignas –cancerosas– en los tejidos del ojo y para la que hay pocas opciones terapéuticas.

Los profesionales explican que el mecanismo de este tratamiento es diferente a los tratamientos de inmunoterapia conocidos hasta ahora. El sistema inmunológico juega un papel esencial en el control de las células tumorales: es capaz de detectar las células malignas y eliminarlas. La inmunoterapia como se conoce en la actualidad estimula el sistema inmunológico del paciente de forma global para que sea más activo en la búsqueda y eliminación de las células malignas. Por este motivo, es uno de los pilares del tratamiento oncológico de tumores como el de pulmón y el melanoma de piel.

Comportamiento

Sin embargo, el melanoma ocular, aunque también se denomina melanoma, se comporta de forma diferente al de piel. Las células de la inmunidad (linfocitos) no se sienten atraídas hacia ellas y si no pueden detectarlas, no pueden eliminarlas. El Tebentafusp es lo que se llama una terapia de redirección de células T y es un nuevo tipo de inmunoterapia. Se trata de una molécula diseñada para unirse por un extremo a los linfocitos y por el otro a una proteína de la superficie de las células del tumor.

De esta manera, lleva los linfocitos directamente al tumor, para que puedan ejercer su función y eliminar las células malignas. El servicio de Oncología Médica del Negrín incorpora de esta forma este importante avance en el tratamiento de este tumor, convirtiéndose en el tratamiento de elección de este tipo de melanoma.