Perenquenes y lisas de la Isla huyen mejor de la culebra californiana

Los perenquenes y las lisas de Gran Canaria han cambiado la forma, el tamaño y las características de sus patas para huir mejor de las culebras californianas. Estos cambios morfológicos, que parecen estar asociadas a una repuesta a su recién introducido depredador, podrían estar limitando la desaparición de estos reptiles, aunque el desplome que han sufrido sus poblaciones en tan solo 25 años es muy notable.

En las zonas de la Isla donde la culebra real de California (Lampropeltis californiae) se ha convertido en una plaga, los lagartos de Gran Canaria (Gallotia stehlini) han desaparecido casi por completo, las lisas (Chalcides sexlineatus) se han reducido más de un 80% y los perenquenes (Tarentola boettgeri) en más de un 50%. Ahora los científicos del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC) han ido un paso más allá para entender qué ha ocurrido con los pocos reptiles que han sobrevivido.

En un estudio publicado en la revista prestigiosa Scientific Reports, del grupo Nature, este grupo de investigación del IPNA concluye, por primera vez, que las especies están escapando a la culebra gracias a unos cambios físicos muy específicos, que los diferencian de los de su misma especie en otros lugares de Gran Canaria no afectados por esta especie introducida. Aunque estas alteraciones no garantizan su subsistencia a largo plazo, sí ponen de relieve el alto impacto que está teniendo la especie invasora sobre los reptiles autóctonos. Mucho mayor, más rápida y preocupante, que la que han generado durante cientos de años otros depredadores invasores como gatos, ratas y ratones.

La nula respuesta del lagarto de Gran Canaria a este depredador le ha abocado a la extinción

Los investigadores acudieron a diez zonas seleccionadas de Gran Canaria, cinco en las que la culebra está presente –aunque ha sido recientemente invadida– y otras cinco en las que el problema no existe. Una vez allí capturaron casi 500 ejemplares distintos de lagartos (142), lisas (102) y perenquenes (247) para describir esos cambios fenotípicos –de la forma del cuerpo– que los investigadores creían que podían estar detrás de esa supervivencia. «Elegimos estos espacios porque en los lugares en los que lleva asentada entre 20 y 25 años, como Telde y Montaña Amagro, los lagartos gigantes ya han desaparecido totalmente», resalta Marta López Darias, bióloga especializada en conservación del IPNA-CSIC, directora del proyecto y coautora de este artículo.

Bajo la premisa y popular dicho, «adaptarse o morir», los investigadores analizaron aquellas alteraciones en el cuerpo de los reptiles que podrían haberles garantizado una vida algo más longeva. Lo primero que descubrieron es que los lagartos estaban abocados a la desaparición. «No muestran ningún cambio morfológico en respuesta al depredador», resume el biólogo del IPNA y primer autor del artículo, Julien Piquet. Pese a estar unidos a un inevitable destino, los científicos pudieron corroborar que los machos de mayor edad tenían una ventaja con respecto al resto. «Sus cabezas son tan grandes que la serpiente es incapaz de tragárselos», puntualiza Piquet. Pero esto solo sucede con los machos, las hembras y los machos jóvenes están abocados a una rápida desaparición y con ellos, también la especie.

Dado que estos resultados corroboran la imposibilidad de los lagartos para adaptarse, los investigadores insisten en la necesidad de llevar a cabo medidas que permitan conservar a esta especie endémica y única. «Lo ideal es garantizar zonas en la isla libres de este depredador» donde se pueda facilitar su reproducción y una vida más tranquila al reptil. «Todavía tenemos tiempo de hacerlo», insiste López. Sin embargo, si la culebra sigue expandiéndose sin control, los científicos no descartan que en Gran Canaria haya que llevar a cabo medidas tan «desesperadas» como la cría en cautividad, como la que se realiza en El Hierro para preservar al lagarto gigante de la Isla.

Después se centraron en las lisas y los perenquenes, que habían conseguido sobrevivir en mayor o menor medida. Ambas especies habían desarrollado cambios en sus extremidades que les permitirían «correr más rápido, trepar más fácilmente o excavar». En el caso de las lisas los cambios eran evidentes en la longitud de sus patas. «Es un crecimiento corregido y adecuado al tamaño de cada uno de esos individuos», matiza López, que insiste que, en otras especies, esta alteración está relacionada con correr más rápido y escarbar más profundo. Por su parte, los perenquenes afectados por la invasión de la culebra, además de notar un aumento en el tamaño de sus patas, también muestran más lamelas (las ventosas que utilizan para pegarse a las paredes), con las que poder trepar paredes y muros mucho más rápido.

Los investigadores prefieren ser cautos a la hora de considerar estas alteraciones como una «adaptación» digna de la teoría evolutiva de Darwin. Y es que, para corroborar que una especie se ha adaptado a las nuevas condiciones ambientales, debe existir «una expresión genética» que además se tiene que heredar de generación en generación. «No hemos estudiado el ADN así que lo que sabemos con seguridad es que son respuestas fenotípicas plásticas», explica Piquet. La plasticidad puede ser adaptativa o no. Sucede muy rápido para que la especie pueda tolerar un cambio brusco en su ecosistema, pero puede no tener un reflejo en sus genes y, por tanto, no ser permanente.

Si estos cambios les permitirán o no sobrevivir es un misterio. «Para determinarlo hará falta más tiempo, porque estamos en medio del proceso», explica López. En todo caso, es probable que estas adaptaciones no sean lo suficientemente rápidas como para frenar las ansias de presa de la culebra. «Por ahora hemos detectado el cambio, falta comprobar si es lo suficientemente rápido y bueno como para que puedan sobrevivir a largo plazo», concluye la investigadora.