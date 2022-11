Celia Rivero: «Si no se me eriza la piel, es que estoy haciendo algo mal en mi música»

¿Qué características específicas tiene la obra Caminos que interpretará la Filarmónica?

Caminos es una obra llena de contrastes, a nivel musical y emocional. Se trata de una pieza en la que el piano también tiene un papel importante, dialogando y creando una bonita sinergia con la orquesta. En ella podremos escuchar una melodía principal que irá viajando por distintos instrumentos, y que nos sumerge en una historia cargada de emoción y esperanza.

¿Qué supone esta pieza en su carrera como compositora?

Un antes y un después. Se trata de una obra que nace desde lo más profundo de mi alma, y para mí es un gran honor que el Maestro Chichon la haya incluido en este concierto tan especial, no puedo sentirme más agradecida.

¿Qué le parece su inclusión en un concierto titulado Pulsos de Europa, que también incluye obras de Ravel, Enescu y Dvorak?

Volviendo a la pregunta anterior, es un verdadero honor el poder escuchar Caminos en este emotivo concierto junto a obras de grandísimos compositores, a los cuales admiro de manera profunda. De pequeña no paraba de escuchar el Bolero de Ravel, que siempre me dejaba la piel de gallina. Quien me diría que años después, una obra mía se estrenaría junto a otra de este gran compositor, y de todos los demás. Me parece algo mágico y me siento muy afortunada.

¿Le ha influido algún autor o corriente a la hora de componerla?

La verdad es que no me ha influido un autor concreto. Pero la influencia que sí puede apreciarse, y resulta indudable en todas mis composiciones, es la del mundo de las bandas sonoras. Yo me dedico a escribir música de concierto, y me especialicé en bandas sonoras: música para películas, documentales, anuncios... Esto forma parte de mí y de mi música, por lo que en todas mis obras siempre hay y se escucha una historia detrás. Por un lado aquella historia que nace de mí, y por otro lado la que se crea en el interior de cada oyente.

¿Qué sensación busca transmitir en el público con sus composiciones?

Para mí esta pregunta es muy importante. Porque se trata del motivo por el cual me dedico a esto, y esa sensación es la emoción. No busco otra cosa que no sea emocionar y remover a quien escucha mi música. De igual manera que me sucede a mí mientras estoy componiendo una obra. Siempre digo que si a mí misma no se me eriza la piel con mi música, es que algo estoy haciendo mal. Así que siempre parto de esa base, es lo que siento coherente con mi forma de ser y de entender la vida y la música. Es lo que da sentido a mi trabajo. Al final lo bonito de todo este proceso es poder hacerlo desde ahí, y que luego cada cual lo reciba a su manera, pudiendo así la música despertar emociones diversas dependiendo de la historia concreta de cada persona, y del punto en el que esta se encuentre en la vida en el momento en el que la está escuchando. Creo que poder crear y compartir momentos así con el público es maravilloso.

¿Qué obras destacaría de todas las que ha compuesto hasta el momento para cortometrajes, películas o documentales?

Sin duda alguna, la última película en la que he tenido la suerte de trabajar: Érase una Vez en Canarias del director Armando Ravelo. Casualmente grabamos la banda sonora con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, y fue una experiencia única e increíble. Destaco este proyecto, porque al tratarse de una película cargada de emoción y sensibilidad, encajó totalmente con mi persona y mi manera de trabajar. Con Armando, el director de la película, más de lo mismo, es una persona de gran sensibilidad que encajó conmigo desde el primer momento, y eso se aprecia en su persona, en la manera que tiene de trabajar, y en su película. Fue algo del destino, en mi opinión, haber acabado trabajando en un proyecto de estas características y haber, además, grabado la música con la OFGC. El resultado sonoro de esa grabación fue impresionante a la par que emocionante.

"Componer me permite expresar sensaciones que serían imposibles de plasmar con la palabra"

¿En qué consistió su trabajo con obras orquestales en Londres, Budapest y Bratislava?

En Londres y en Budapest grabé cuando era estudiante del Máster en Bandas Sonoras en Berklee Valencia. Fue una pasada. Londres fue muy especial y los músicos eran de otro planeta, llenaron mis pentagramas de una emoción indescriptible. La obra que grabé allí, en Air Studios, fue fruto de una colaboración con el Patronato de Turismo de Gran Canaria. Por otro lado, con la Sinfónica de Bratislava grabé cuando estudié en la Esmuc, en Barcelona, y también hemos grabado recientemente la banda sonora de un documental en el que trabajé. Ha sido una experiencia muy bonita con un gran resultado el de esta orquesta dirigida por David Hernando.

¿Cómo definiría la obra A diamond’s roots con la que ganó el concurso para jóvenes intérpretes?

Esa obra me llena los ojos de lágrimas. Fue la que grabé en Londres, que a su vez surgió de esa colaboración con el Patronato de la Isla, y tiene un significado muy profundo, ya que está inspirada en Gran Canaria. De hecho, a raíz de esa obra elaboré un proyecto final de Máster titulado Como Introducir el folklore canario en la música de cine y de esa idea nació la pieza. Fue un proceso muy emotivo ya que yo me siento muy unida a la isla, y el hecho de haber estado varios años viviendo fuera me ha hecho apreciarla aún más. Cuando compuse A Diamond´s Roots lo hice viviendo en Valencia, y detrás de cada compás me saltaba alguna lágrima. Así que se trata de una obra muy especial a la que le tengo muchísimo cariño, y que como el título indica, me hace recordar con amor mis raíces.

¿Cuál de sus facetas como compositora, arreglista y orquestadora es más importante para usted?

Sin duda la de compositora. Realmente esa es mi faceta. También adoro orquestar y jugar con la paleta de distintos timbres musicales, pero eso ya lo hago con mis propias composiciones y lo disfruto muchísimo. Componer música me permite expresarme, expresar sensaciones y emociones que serían imposibles hacer con palabras. La composición es una extensión de mis emociones.

"Mi próxima obra, titulada 'A través de mis ojos', va a reflejar mi vida desde que nací hasta hoy"

¿Hay más dificultades trabajar como músico establecido en Canarias?

He de decir que ahora mismo yo me siento muy afortunada con los proyectos y oportunidades que me han ido saliendo, y son la mayoría de aquí, de las islas. Estoy muy agradecida. No obstante, no creo que haya que acomodarse. Hay que seguir luchando y haciéndose ver, y que cada vez se nos tenga más en cuenta y se ofrezcan más proyectos y encargos aquí en las Islas. Al final se trata de nuestro trabajo, un trabajo hecho con mucho esfuerzo, responsabilidad, horas y cariño, que merece ser mostrado y remunerado como tal. Creo que no hay que olvidarlo, y sí veo necesario el incremento de encargos musicales en las islas a compositores y compositoras canarios y residentes.

¿En qué proyecto se encuentra trabajando ahora?

Me encuentro trabajando en lo que podría denominar la obra de mi vida, en sentido literal y metafórico. Se trata de una obra para orquesta fruto de un encargo, en pleno proceso de composición y de la que ya puedo revelar el título, que a su vez revela mucha información: A Través de mis ojos. Si en A Diamond´s Roots se me saltaba la lágrima en cada compás, en esta se me salta a cada nota. Pues se trata de una obra que va a reflejar mi línea de vida, desde que nací hasta hoy. Es como una radiografía de mi alma, y aunque no me resulta fácil exponerme de tal forma, creo que también es algo muy bonito. Ojalá pueda llegar a las personas y, al igual que el resto de obras que compongo, hacerlas conectar con lo que necesiten en ese momento. Es un proyecto con muchísimo significado y hecha con mucho cuidado. Nace de mis entrañas.