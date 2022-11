Empieza por 'G'. Dícese de ese tipo de discriminación que trata de penalizar un acento, mostrar un rechazo hacia el mismo o discriminarlo con un interés elitista. Nuevo caso de denuncia por glotofobia en Canarias.

A través de las redes sociales, Paula Albericio ha denunciado una discriminación por el habla a la hora de buscar trabajo en Infojobs.

"Al menos dos años en la venta de servicios y atención al cliente. Perfil comercial enfocado al cierre de las ventas, perseverante. Alto nivel de interlocución y expresión verbal, actitud comercial orientada a ventas y dicción (expresión oral) en castellano neutro (sin acentos regionales). Residir a menos de 20 kilómetros del centro de trabajo".

Estos son los requisitos para optar a un puesto como operador de telemarketing que una empresa dedicada al marketing ha realizado a través de la red de búsqueda de empleo Infojobs.

No es la primera vez que en una oferta de trabajo ha desatado la polémica por buscar a alguien con "acento neutro". Hace unos meses un casting buscaba niños canarios de entre 10 y 12 años con "acento neutro" para una producción audiovisual del director Salvador Calvo.

Los canarios, entre los más afectados por la glotofobia

Hace poco que a la glotofobia se le ha puesto cifras. Un estudio en Alemania afirma que se discrimina a la gente con acentos alemanes no centristas de tal manera que cobraban un 20% menos que aquellas personas que no tienen acento y, además, se evitaba darles puestos de cara al público.

En España, los acentos más discriminados son los del sur: Canarias está entre las regiones que más la sufren. También Extremadura, Andalucía o Murcia son otras de las zonas que más sufren este tipo de discriminación. Además, está vinculado a motivos económicos y a una creencia de superioridad, según manifiestan muchos estudios.

De hecho, ya hay países que han legislado contra la glotofobia. Es el caso de Francia, que multa con 45.000 euros a quienes discrimen por este motivo, e incluso con cárcel si se ha rechazado a alguien únicamente por su acento.

Pero además de la glotofobia, y al igual que ocurre con otras lacras sociales, también hay 'microglotofobia'. Ejemplo de ello son frases como "no se te nota el acento".

Pero la glotofobia se da incluso en la esfera política, o al menos eso denuncian políticos que se han sentido ofendidos por este tipo de comentarios. Es el caso de María Jesús Montero, que en 2020, tuvo una discusión con Javier Maroto por una expresión andaluza.

Un ejemplo que relleno menos titulares a nivel nacional, pero toca más a Canarias. En marzo de 2022, la ministra de Sanidad Carolina Darias usó el término 'guagua' en una comparecía, tras la celebración de un Consejo de Gobierno, en el que dio del nuevo decreto mediante el cual ya no era obligatorio el uso de las mascarillas en interiores, debido a la mejoraría en la lucha contra la propagación de la Covid-19. Una actuación que, aunque tuvo sus detractores en la Península, fue bastante aplaudida en Canarias, ya que no es común que se use este tipo de términos por partes de un miembro del Gobierno central.