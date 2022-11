Se abre el telón. Elon Musk tira en un bidón cuarenta y cuatro mil millones de dólares. Echa gasolina encima. Prende una cerilla. La suelta sobre los billetes amontonados. El dinero comienza a arder. Diría que hasta la fecha no ha existido una historia como esta, pero el tiempo siempre suele jugar en contra de una, así que me limitaré a afirmar que existen pocas historias como esta. Jaque mate. Hace unos meses el hombre más rico del mundo, Elon Musk, adquirió en secreto un pequeño porcentaje (9,2%) de acciones de Twitter. Los multimillonarios se dedican a esto, les cuento, a comprar los medios de comunicación y las redes sociales por partes, poco a poco. Es lo que yo haría, si tuviese dinero. Si no puedes controlar la conversación, compra un par de metros cuadrados del lugar en el que se desarrolla. Contempla tu obra.

La cuestión que me trae hoy aquí consiste en lo siguiente: el ser humano siempre quiere más, está en nuestra naturaleza. Cuando sacamos un ocho queremos un nueve. Cuando cubrimos nuestras necesidades básicas nos inventamos otras. Elon Musk ya no quería solo un 9,2% de las acciones de Twitter, quería Twitter y fue a por la aplicación dejándose más de cuarenta y cuatro mil millones de dólares en el camino. ¿Sus motivos? La defensa de la libertad de expresión, la piedra angular de una red social que en los últimos años ha ido deteriorándose hasta pasar de un foro público en el que debatir ideas a un auténtico lodazal donde bots y bulos de la ultraderecha compiten diariamente por ocupar los primeros puestos de los trending topics de la jornada. Lo escribo con pesar porque en cierta forma yo crecí en esa app, su declive es una cuestión que me entristece profundamente.

El 28 de octubre de 2022, Musk tuiteó: “The bird is freed” (“El pájaro ya es libre”), dando por finalizada la pugna en la que se había sumido con el anterior equipo directivo, algunos accionistas y el creador original de la aplicación, Jack Dorsey. El hombre más rico del mundo ya era dueño del juguete más caro del mundo. Luego, comenzó a despedir a sus nuevos empleados en una purga atroz: algunos supieron que ya no trabajaban en Twitter porque dejaron de tener acceso a sus cuentas de correo corporativo y a los sistemas informáticos, otros recibieron un correo electrónico en el que se les comunicaba su despido solo para recibir otro correo horas después en el que se les informaba de que aquello se había tratado de un error. El caos consiguiente provocó la desconfianza de inversores, celebridades y anunciantes, que han procedido a comenzar a retirarse previendo una catástrofe similar a la del hundimiento del Titanic. Los pocos empleados que quedan filtran cada hora los detalles del caos en el que viven: Musk quiere convertir Twitter en el nuevo Youtube, el nuevo Tiktok, el nuevo Amazon, el nuevo Bizum. Pasan los días, se producen más despidos, se prohíbe el teletrabajo, se explica que se implantará un sistema de verificación de usuarios a raíz de ocho dólares la cuenta creada. Cualquier persona puede pasar a llamarse Barack Obama, Wallstreet Journal o El País, tener un tick azul al lado de su nick y proceder a tuitear “Caída en picado del precio del oro”. Empresas como Nintendo se han visto suplantadas de la noche a la mañana por usuarios de la red social con opiniones muy concretas sobre el apartheid israelí contra la población palestina o la invasión estadounidense en Irak.

Mis amigos de Internet y yo bromeamos sobre el esperpento al que nos conectamos todos los días como si bajásemos al bar a ver el fútbol. Nadie quiere admitir del todo que vamos a perder una muleta que nos ha acompañado durante más de una década. Twitter ha sido para mí una burbuja en la que siempre he sabido moverme, uno de los pocos lugares en los que he estado cómoda de verdad, como en el salón de mi casa. Durante todo este tiempo he visto crecer a personas con las que nunca he coincidido cara a cara y les he acompañado en sus éxitos y sus fracasos desde el teclado de mi móvil o de mi ordenador. Hay cosas de las que solo nos atrevemos a hablar cuando tenemos la certeza de que no vamos a ver a nuestro interlocutor por la calle, de que no nos va a mirar con pena o con lástima, de que existe cierto tipo de amor y cariño que solo funciona así, en la distancia. Twitter ha sido una especie de diario íntimo en el que otras personas podían participar. Aunque intercambiemos números de teléfono, nunca será igual. Ahora todos somos propiedad de un parásito que no tiene ni la más remota idea de lo que está haciendo con lo que acaba de comprarse. Miles de personas se ganan la vida con los clics que sus artículos generan al compartirse en Twitter. Se cierra el telón.