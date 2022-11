Astérix y Obélix desvelan en la ULPGC los pasos para superar con éxito el TFG

Para ser considerados dioses, Astérix y Obélix tuvieron que superar doce pruebas inspiradas en los doce trabajos de Hércules para entrar en el Olimpo. Lía de Luxán Hernández, profesora del Departamento de Filología Moderna, Traducción e Interpretación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se ha inspirado en esta ficción para, de la mano de los guerreros de Galia, explicar a los universitarios, a través de un artículo publicado en la Plataforma de divulgación científica The Conversation, las doce claves para llevar a cabo con éxito el Trabajo Fin de Grado (TFG) y entrar en el «Olimpo de los graduados». El objetivo final de esta iniciativa es contribuir a rebajar la ansiedad y el miedo que provoca entre el alumnado enfrentarse al TFG y proporcionarles estrategias para elevar la autoestima y la fe en sí mismos a las puertas de titularse.

«Nos enfrentamos al TFG haciendo uso de una alegoría de algo que el estudiante tenga ya en su acerbo para transmitirle como llevar a cabo el trabajo fin de grado. Vamos a transformar esas doce pruebas de Astérix y Obélix en doce hitos para superar el TFG. Y para ello, el alumno se dota de una pócima mágica -como la que le dio Panorámix a Astérix y Obélix a modo de placebo-, realizada a base de constancia, humildad, pensamiento crítico y de creer en ellos mismos», indicó De Luxán.

La profesora de la ULPGC parte de la base de que todo estudiante universitario que ha superado los cuatro cursos del grado es capaz de llevar a cabo el trabajo de investigación, que es el último paso para obtener el título. «Todos tienen las condiciones necesarias para poder aprobar el trabajo sin problemas, lo que pasa es que se agobian, y lo que enseño en el artículo Cómo superar el Trabajo de Fin de Grado en 12 pasos al estilo de Astérix y Obélix, y explico a mis alumnos en el aula, es la necesidad de abordar el TFG como una tarea que pueden alcanzar poco a poco, paso a paso».

Completar las doce pruebas es necesario para culminar con éxito el trabajo en el que se valora una gran parte de las competencias adquiridas durante la formación universitaria -capacidad crítica, originalidad, planteamiento de proyectos relacionados con el grado, el acercamiento del alumnado a la realidad laboral, la rigurosidad y las técnicas de oratoria-. «Acudimos a Panorámix, quien nos deja beber un sorbo de la poción mágica, para no ver ya más sombras y escapar de la cueva platónica y convertirnos en graduados. ¿En qué consiste esa receta mágica? En unas gotitas de constancia, unos granos de actitud proactiva, unas láminas de lógica, tres vasos de pensamiento crítico y búsqueda de nichos académicos-laborales que explorar, dos cucharadas de análisis minucioso y unas cuantas pizcas de humildad y saber escuchar», describe De Luxán en el artículo, antes de iniciar los siguientes 12 pasos.

¿En qué me centro?

Hallar la temática del TFG, sin vaguedades ni florituras, es el primer reto. Con el asesoramiento del tutor, el alumno debe estudiar qué línea de investigación encaja más con su perfil y hallar la «piedra filosofal» de su TFG. Tendrá que ser un asunto pertinente, que pueda enfocarse de forma creativa y académica, que no se agote en el plano teórico, que esté enmarcado temporalmente y, a su vez, se halle bien delimitado. «Para poder diseñar un buen trabajo lo primero es saber qué estudio y delimitar muy bien el trabajo, ya que, si se pone un tema muy amplio o unos objetivos inalcanzables, entonces es cuando surgen los problemas, y el alumno se estresa mucho porque no sabe bien en qué centrarse».

¿Por qué?

Justificar la temática, de modo objetivo y subjetivo, es el segundo paso, explicado por la profesora Lía de Luxán. «Es pertinente que todo trabajo académico se justifique. En términos objetivos, para superar la prueba se tendrá que defender la necesidad social de investigar sobre la temática en cuestión y enlazar el proyecto con asignaturas del grado. Y sobre los aspectos subjetivos, el autor o autora del trabajo deberá demostrar su interés por la investigación, sin infantilismos».

Planteamiento

De Luxán considera fundamental que la hipótesis y los objetivos estén bien planteados. «Los futuros profesionales tendrán que plasmar qué motiva la investigación, cuál es la tesis de partida, qué se piensa antes de investigar para, con posterioridad, gracias a una metodología bien cuidada, refrendar, ampliar o denegar esa hipótesis», y de ésta se derivarán los objetivos, que son la guía del trabajo y que deberán coincidir con las conclusiones.

Metodología

La cuarta prueba consiste en establecer una metodología sin enredos, clara y precisa, para lo que es clave «documentarse acerca de las metodologías científicas existentes, leer mucho, hacer anotaciones….».

Argumentación

El quinto objetivo será diseñar un marco teórico con el que el alumnado muestre la solidez de su argumentación práctica. «Para ello se debe hacer acopio de la bibliografía pertinente, ordenarla sistemáticamente y no olvidarse de la definición de los conceptos clave».

Solución

La siguiente prueba a superar consiste en ofrecer un experimento crítico y original. «Tendremos que dar solución al problema que hemos tildado de relevante al inicio de las pruebas, de una forma académica, sin vaguedades. Podemos apoyarnos en las estrategias aplicadas en trabajos parecidos por autores de trayectoria más dilatada que la nuestra, aunque aportando nuestro toque personal, y sin olvidarnos nunca de justificar toda decisión».

Conclusiones

Una vez superadas las seis pruebas anteriores, el autor o autora del trabajo debe extraer conclusiones «reales, valiosas y académico-profesionales», que estén en consonancia con los objetivos. Llegados a este momento, la profesora de la ULPGC recomienda «darse un poco de distancia», para afrontar el séptimo paso «de forma serena».

Estrategias

En este punto del camino, el alumnado debe aportar una visión de futuro al proyecto, marcar las estrategias de futuro. «Si no, no nos otorgarán el sello de calidad y no podremos escapar de la casa que enloquece de Astérix y Obélix», señala en el paso ocho.

Referenciar

Cuidar las formas en el TFG es tan importante, que la experta dedica las pruebas nueve y diez a este objetivo. «Tenemos que referenciar bien: habremos de seguir el sistema que la Facultad haya establecido o, en caso contrario, decantarnos por uno y serle siempre fiel. Cuidar las reglas ortográficas y gramaticales, y hacer uso de un lenguaje científico, que no encuentre nunca como acompañante de viaje a la familiaridad, es imprescindible para que nuestro trabajo no se tambalee».

Tiempo

Hay que establecer límites temporales claros, una planificación realista y con fundamento para llevar a cabo la misión con éxito. En este sentido De Luxán aconseja dejar de lado los móviles durante el tiempo de trabajo, y distribuirse las tareas por horas. «La agenda semanal y una distribución horaria diaria con intervalos para el descanso son clave. Trabajar por objetivos incentiva mucho, y darse pequeños premios de 10, 15, 20 minutos, también».

Oratoria

Llevar a cabo una defensa impecable supondrá el broche final, y aquí entra en juego el arte de la oratoria. «El trabajo tendrá que presentarse de forma congruente, haciendo gala de estrategias de un buen comercial, en un formato de formalidad, con rigurosidad científica y saber estar».