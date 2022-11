Las resistencias a los antibióticos provocan el doble de muertes que el tráfico

En el ámbito sanitario preocupan dos "pandemias silenciosas". Una hace referencia al empeoramiento de la salud mental y, la otra, a las bacterias que mutan y se convierten resistentes a los antibióticos, fenómeno del que se habla poco pero que es muy peligroso. Jordi Vila, director de la Iniciativa de Resistencias Antimicrobianas del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), lo compara al cambio climático porque ambos fenómenos han sido causados por los humanos, no todo el mundo es consciente de la magnitud del reto y, si no se actúa ahora, en 25 años "habrá un problema importante".

La resistencia a los antibióticos podrían convertirse en la primera causa de mortalidad en 2050

Las superbacterias provocan ya 700.000 muertes al año en el mundo y se calcula que, salvo que se le ponga freno, en el 2050 se podrían convertir en la primera causa de muerte por encima del cáncer. En España causan ya el doble de muertes (3.000) que los accidentes de tráfico. A continuación se explica por qué surgen microorganismos resistentes, cómo se propagan, qué problemas causan y qué se recomienda para mitigarlo.

¿Cómo se producen las resistencias?

Las resistencias se producen por dos mecanismos, que tienen relación entre sí. El primero se produce cuando las bacterias mutan y los cambios en el cromosoma de sus genes las convierten en menos sensibles a los fármacos. El segundo tiene lugar por la adquisición de genes de resistencia procedentes de otro microorganismo. En ambos casos aparecen las superbacterias, que causan infecciones mucho más difíciles de tratar.

¿Por qué han ido en aumento?

Básicamente por el abuso y mala utilización de los antibióticos. En humanos, ahora existe mayor concienciación acerca del gran problema que suponen las superbacterias y estos fármacos se prescriben de forma más restrictiva, pero no en todos los países se necesita receta y es frecuente que no se tomen los antibióticos adecuados para la bacteria en cuestión o que no se complete la dosis necesaria, por lo que el microorganismo no se elimina del todo y puede que mute y se haga fuerte ante futuros tratamientos. Y otro tanto ocurre en los animales, que también son tratados para prevenir o curar enfermedades con antibióticos. En cuanto a las plantas, se usan en los pesticidas, lo que también contribuye a la proliferación de resistencias.

¿Cómo se propagan?

Las bacterias se propagan por el contacto entre humanos o por la alimentación si proceden de animales o plantas. Uno de los focos principales de transmisión son los hospitales, donde se utilizan frecuentemente antibióticos, por lo que se convierten en una especie de reservorio para las bacterias multirresistentes. Hay que tener en cuenta que 7 de cada 100 pacientes ingresados desarrolla una infección en el transcurso de la asistencia, siendo las más comunes las respiratorias, en la zona quirúrgica y las urinarias. El peligro también radica en los viajeros que van a países donde proliferan bacterias resistentes, donde el agua sin tratar o residual también es un foco de contagio.

¿Cuántas muertes provocan?

La OMS considera la resistencia a los antibióticos una de las 10 principales amenazas para la salud global. Se calcula que provoca 700.000 muertes cada año y que, si no se frena la aparición de superbacterias, en 2050 podría convertirse en la primera causa de muerte (con 10 millones de fallecimientos), por encima del cáncer. En España, cerca de cuatro millones de personas padecen infecciones graves debido a microorganismos multirresistentes y en torno a 3.000 fallecen cada año, el doble que en accidentes de tráfico (en 2021 hubo 1.533 muertos en las carreteras).

¿Cuál es la dimensión económica?

Se calcula que el tratamiento que requieren las infecciones producidas por bacterias resistentes y la pérdida de productividad de quienes padecen esas infecciones supone un coste de aproximadamente 1.500 millones de euros cada año en la UE y que, para el año 2050, el impacto económico será similar al de la crisis financiera del 2008. Si se extrapola a cifras nacionales, supone un gasto de unos 150 millones de euros al año en España.

¿La pandemia ha agravado el problema?

Durante los primeros meses de la pandemia, ante el desconocimiento sobre el covid y la falta de tratamientos se incrementó el uso de antibióticos, rompiendo la tendencia a la baja desencadenada por los planes destinados a disminuir la prescripción. Un estudio de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) concluyó que la mayoría de pacientes covid recibieron antibióticos aunque estos no son efectivos frente a los virus y las coinfecciones bacterianas son raras. Lo mismo sucedió en otros países, hasta el punto de que el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) de EEUU ha concluido que la amenaza de las infecciones por microbios resistentes ha empeorado durante la pandemia. No obstante, según el doctor Jordi Vila, "aunque hay indicios de que ahora hay más bacterias resistentes, hay que esperar, analizarlo y ver si se confirma".

¿Qué puedo hacer para mitigar el problema?

En primer lugar, no hay que tomar antibióticos salvo que sean recetados por un médico. Y, en este caso, es muy importante completar el tratamiento hasta el último día. Si sobran unidades, no deben guardarse ni compartirse con otras personas. Hay que tener en cuenta que los antibióticos no son eficaces contra resfriados ni contra la gripe, no son analgésicos, ni alivian el dolor, solo funcionan frente a bacterias. Además, tomar estos medicamentos ante infecciones bacterianas leves, como dolor de garganta, bronquitis o dolor de oídos, a menudo es innecesario porque en la mayoría de las ocasiones el sistema inmune es capaz de vencer la infección.