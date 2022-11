Faraón Llorens advierte de la falta de agilidad y flexibilidad del sistema universitario

«El sistema universitario necesita dotarse de una estructura suficientemente flexible para adaptarse a cada momento y hacerlo a tiempo». Faraón Llorens Largom, director de la Cátedra Santander de Transformación Digital de la Universidad de Alicante, advirtió ayer de la «falta de agilidad y flexibilidad» de las universidades, durante su conferencia La insoportable levedad de la docencia universitaria. Lo que la transformación digital no podrá solucionar, impartida en la V Semana de la Innovación Educativa, que se celebra hasta el 18 de noviembre en el edificio de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica (EITE) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, organizadas por el Grupo de Innovación Educativa Aplicaciones Tecnológicas para la Enseñanza de las TIC (Atetic), en colaboración con el Vicerrectorado de Profesorado, Ordenación Académica e Innovación Educativa de la ULPGC.

Llorens hizo hincapié en que la transformación digital no consiste en «hacer online lo mismo que se hacía en el aula», sino que se necesita tener claro los objetivos y utilizar tecnologías y metodologías adecuadas para que los jóvenes puedan aprender lo máximo posible cuando pasen por la Universidad. «No sólo es aprender conocimientos, que si, sino habilidades, la razón de ser del universitario, ese ciudadano que al pasar por nuestras aulas universitarias adquiere una conciencia de como desarrollar una profesión, pero también como apoyar y mejorar la sociedad en la que vive».

El experto apuntó que la tecnología tiene un papel importante en la transformación digital de la educación, pero no es el único. «Los profesores debemos dedicarnos a hacer nuestra labor de profesor, ayudándonos al máximo de las nuevas tecnologías -inteligencia artificial, tecnología online, simuladores, tecnologías inmersivas...-. Todo eso nos puede ayudar pero sólo si sabemos lo que queremos, si diseñamos una experiencia adecuada para que los estudiantes puedan aprender».

Junto a la tecnología, «la madurez digital requiere de personal competente y una estrategia clara»

El profesor de la Universidad de Alicante destacó el papel de las universidades en el desarrollo de la sociedad, pero insistió en que hay que dotarlas de una mayor flexibilidad y agilidad para adaptarse a los tiempos. En este sentido, apuntó la necesidad de acabar con las titulaciones «estanco», y caminar hacia planes de estudio flexibles, donde carreras como Informática tenga asignaturas como ética, o Derecho inteligencia artificial, por ejemplo. «La Universidad debe tener la agilidad y flexibilidad para, detectada esa necesidad, puedan incorporarse esas materias a los planes de estudio, que no todos los estudiantes tengan que recorrer las mismas asignaturas en una titulación, uno puede tener más interés en unos aspectos y otro en otros, esos diseño curriculares más modulares, que permitan personalizar incluso las competencias que adquieres».

Es partidario de planes de estudio con una parte básica relacionada con el campo de conocimiento, y otra específica a elección de cada estudiante, de forma que se fomente más la interdisciplinariedad en los titulados. Y en este sentido recordó el intento de impulsar este modelo con los créditos de libre configuración que, a su juicio, no funcionaron. «El conocimiento no es estanco, nos hemos separado en facultades, titulaciones, asignaturas, sabiendo que al final la suma de esas partes, al ponerlas juntas, no siempre da el resultado que queremos».

Como ejemplo comparó la formación universitaria con la fabricación de coches. «Antes creíamos que al igual que un automóvil al pasar por una cadena de montaje acababa siendo un automóvil, que un universitario al pasar por esa cadena de montaje, con distintas piezas de asignatura era un universitario. Ahora, la característica de universitario que debe imperar es la que le hace distinto a otro, la integradora, la flexible, la crítica, la más transversal. Debe conocer a fondo la materia base de su titulación, pero tiene que tener una parte transversal que le permita conectar con otros universitarios, con la realidad social, con otros campos de conocimiento que no tiene que conocer profundamente pero si saber que están ahí».

Llorens concluyó que para lograr la madurez digital que debe tener una institución para adaptarte a los tiempos «inciertos y cambiantes» que vienen con garantías de éxito, es necesario, además de la tecnología, «unos sistemas de medición y cultura institucional adecuadas, personal competente y una estrategia clara».